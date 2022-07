Axel Kicillof reunió a su gabinete y busca mostrarse activo en medio de la crisis económica

La reunión de gabinete del gobierno bonarense

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes una reunión de gabinete en la que, según pudo saber Infobae, hizo hincapié sobre las dificultades económicas de las últimas semanas y pidió estar sobre la gestión en cada una de las áreas. A la par, busca mostrarse activo con diferentes anuncios para instalar una agenda propositiva y de corte peronista de la mano -también- de los 70 años del fallecimiento de Eva Duarte.

El mandatario juntó a buena parte de su Gabinete este martes en una reunión que duró más de dos horas y media en la gobernación bonaerense en La Plata. El encuentro se dio tras el anuncio que había hecho junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en horas de la mañana. El mandatario provincial y su funcionario del área sanitaria anunciaron que abrió la inscripción de niños y niñas de entre 6 meses y 3 años para la vacunación contra el Covid-19 y que en agosto se empezarán a reforzar los esquemas de chicos y chicas de entre 3 y 4 años. “El éxito que hemos tenido hasta aquí, que hace que la provincia de Buenos Aires cuente con una de las poblaciones con mayor nivel de inmunización del mundo, es el que nos permite seguir avanzando con niños y niñas”, dijo el gobernador en los anuncios. Se estima que son 500 mil los niños de la nueva franja etaria a vacunar, quienes podrán ser inscriptos a través del sitio web vacunatepba.gba.gob.ar o mediante la aplicación Vacunate PBA.

Tras ello, Kicillof y Kreplak volvieron a reunirse en el Salón de los Acuerdos con el resto del gabinete. En esta oportunidad, quienes expusieron ante el resto de los ministros fueron el propio Kreplak y el ministro de Producción e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. La lógica dispuesta por el gobernador es en cada reunión dos o más integrantes del gabinete hagan una exposición para poner al corriente a sus compañeros y así cruzar agenda.

Axel Kicillof y Nicolás Kreplak

Kreplak volvió a dar detalles de los avances en la campaña de vacunación. Costa hizo un repaso de gestión, el fomento a la industria y el movimiento en la temporada de invierno. “Aprobaron”, bromeaba un funcionario al salir del encuentro. Según un relevamiento del ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, la ciudad de Tandil fue el destino más elegido de la provincia de Buenos Aires, con un 90% de nivel de ocupación, seguido por Sierra de la Ventana y Mar del Plata con el 70%. Los números dan cuenta, también, de dos realidades que conviven en el país. Uno de los ministros que participó del encuentro de este martes fue categórico: “hay dos países y dos provincias”, estimó y remarcó que: “si bien los sectores más bajos están contenidos, la plata no alcanza, incluso para quien tiene trabajo”.

“El gobernador nos pidió estar cerca de la gestión y como todos nosotros está preocupado por la situación económica”, resumió un participante del encuentro de ministros tras la reunión. Kicillof optó por quedarse en La Plata este martes y no asistir a la reinauguración del Hotel 6 de la Unidad Turística Chapadmalal que encabezó el presidente Alberto Fernández, donde el Jefe de Estado recordó el legado de Eva Duarte a 70 años de su muerte. Fernández caracterizó a Eva como “una mujer inmensa que se enfrentó a los poderosos”. Si bien el gobernador no fue a Chapadmalal ni participó del homenaje que el Partido Justicialista realizó bajo el lema Mil Evitas, sí hizo algunas referencias a la labor de Eva Duarte. Este lunes, al presentar el programa de créditos para ampliación y mejoras de vivienda “Buenos Aires Crea” para los municipios del conurbano sostuvo que “en esta semana tan importante donde conmemoramos el paso a la inmortalidad de Eva va a haber muchos encuentros en diferentes lugares. He sido invitado a muchísimos; a mí me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo”.

También el martes, previo a la reunión de Gabinete y al finalizar el anuncio referido a la vacunación contra el Covid-19 en niños, hizo un apartado sobre el aniversario del fallecimiento de Eva. “Esta es una semana que va a estar repleta de conmemoraciones. Nosotros, como lo hicimos ayer anunciando el programa de créditos para la construcción, hoy lo hacemos con la vacunación: no hay mejor homenaje a Eva Perón que seguir trabajando”.

El aniversario del fallecimiento de Eva Perón puso al peronismo en la provincia de Buenos Aires, y a distintas figura del gobierno bonaerense, enfiladas tras la figura de la abanderada de los humildes en lo que se sugiere un gesto de unidad. Por ejemplo, el PJ de La Plata organizó una misa en la Parroquia San Francisco donde se casaron Juan Perón y Eva Duarte.

Tolosa Paz, Saintout, Larroque y Álvarez Rodríguez en la misa homenaje a Eva Duarte

La ceremonia -encabezada por el arzobispo de la capital bonaerense, Víctor “Tucho” Fernández- contó con dirigentes de distintos espacios del FdT. Desde el ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, hasta la diputada nacional del FdT, Victoria Tolosa Paz; la ministra de Gobierno bonaerense y sobrina nieta de Eva Duarte, Cristina Álvarez Rodríguez o la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout quien en las últimas lanzó algunas críticas al gobierno nacional.

“En la Provincia veo un gobierno que está decidido a gobernar todos los días a favor del pueblo. (En la Provincia) todos los días hay una buena noticia, que, por supuesto, no toman los grandes medios de comunicación, a favor de las mayorías. Yo esto no lo veo todos los días en el gobierno nacional. Más bien lo que veo es que un día sí, un día no… un día hay un anuncio y después se vuelve para atrás…”, cargó Saintout, una funcionaria del corazón del kirchnerismo, en declaraciones a Radio Provincia. Pese a las declaraciones de Saintout, los homenajes a Eva -entre ellos uno organizado por la titular del Instituto Cultural- buscaron matizar las diferencias en territorio bonaerense.

Por su parte, el miércoles, Kicillof formará parte de la reunión que la liga de gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Se espera que de allí salga un respaldo a las acciones de la ministra de Economía, Silvina Batakis, tras su gira por Washington, tras la disparada del dólar libre de los últimos días, que el viernes último tocó un techo de $338 pesos.

