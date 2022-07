Fuerte respaldo de la oposición a Ricardo López Murphy tras el bloqueo de militantes K que sufrió en la UBA

Ricardo López Murphy, diputado nacional por Republicanos Unidos (Juntos por el Cambio).

El bloqueo que sufrió ayer el diputado nacional Ricardo López Murphy por parte de militantes kirchneristas, cuando intentaba ingresar a un aula de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para brindar una charla, despertó todo tipo de críticas desde el sector opositor al Gobierno. Sin embargo, el referente de Republicanos Unidos también contó con el apoyo de Juan Grabois, dirigente social más cercano al oficialismo.

“No se defienden las ideas propias impidiendo que otros expresen las suyas. El proyecto popular avanza cuando es moral e intelectualmente superior al neoliberal, nunca cerrando las puertas al debate” , publicó Grabois en su cuenta de Twitter.

Ayer por la tarde, López Murphy llegó con parte de su equipo a la Facultad de Derecho de la UBA para encabezar una presentación que ya tenía pautada. Pero al momento de ingresar al recinto, un grupo de militantes identificados con La Cámpora impidió su paso. “Venimos a hacer acá una manifestación pacífica, pública”, expresó uno de los manifestantes que sostenía un bombo, acompañado de otros compañeros que sostenían pancartas. A lo que una de las organizadoras lo interpeló: “¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?”.

Los militantes comenzaron a dirigirse específicamente a López Murphy y le exigieron respuestas sobre la implementación del presupuesto educativo del 2001, cuando entonces era ministro de Economía. Y él no se quedó callado. “¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”, respondió el diputado ante las acusaciones. Insistentes con su protesta, el militante que había tomado la palabra propuso que la charla se realizara en el pasillo para que fuera “visible a los estudiantes que pasan y no se escondan en un salón”.

“No nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó López Murphy, que recibió una respuesta eufórica: “Sí, desde el 2001 se está escondiendo”. En medio del bullicio, el economista gritó: “No es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”.

El economista liberal tuvo que cambiar de lugar para dar su clase

Minutos después de que el propio López Murphy compartiera las imágenes del bloqueo sufrido en el palacio universitario, muchos dirigentes vinculados a la oposición expresaron su total repudio y respaldaron al legislador nacional en redes sociales.

Uno de los primeros dirigentes de Juntos por el Cambio que lo respaldó fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien en su cuenta de Twitter escribió: “ Así se defiende la libertad de expresión. Con respeto y con valentía, poniendo la cara y diciendo la verdad. Todo mi apoyo para Ricardo López Murphy”.

El mensaje de apoyo de Horacio Rodríguez Larreta para Ricardo López Murphy.

Otro de los referentes opositores que manifestaron su rechazo al incómodo episodio que vivió López Murphy es Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. “Las ideas no se bloquean, se discuten y se debaten. La libertad de expresión es la base democrática. Un gran abrazo y todo el apoyo para mi amigo” , expresó el referente del PRO en su cuenta de Twitter.

“La libertad y el respeto de las ideas en el mundo académico son pilares fundamentales de las sociedades democráticas, plurales y tolerantes. Mi solidaridad con Ricardo López Murphy y el más enérgico repudio a estos actos de intolerancia”, reza el mensaje de apoyo de Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).

La libertad y el respeto de las ideas en el mundo académico son pilares fundamentales de las sociedades democráticas, plurales y tolerantes.



Mi solidaridad con Ricardo López Murphy y el más enérgico repudio a estos actos de intolerancia. https://t.co/9ZER0kkax8 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) July 20, 2022

Por su parte Emiliano Yacobitti, legislador nacional de la UCR, citó el video compartido por López Murphy e hizo hincapié en la libertad de expresión. “Repudio absolutamente cualquier tipo de actitud violenta o escrache. La Universidad de Buenos Aires funciona bajo la libertad de cátedra y expresión. Es ese el camino de la construcción con más igualdad: escuchar a todas las voces pero nunca bajo la violencia ”, escribió en la red social del pajarito.

En la misma línea se pronunció Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. “Toda mi solidaridad con Ricardo López Murphy. Basta de barbarie en la UBA. Que sus autoridades sancionen a los responsables de este ataque contra la libertad de expresión”, exigió vía Twitter.

Toda mi solidaridad con @rlopezmurphy Basta de barbarie en la UBA. Que sus autoridades sancionen a los responsables de este ataque contra la libertad de expresión. https://t.co/fBSgpeNWfH — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 20, 2022

Hernán Rossi, jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño, condenó el bloqueo al ex ministro de Economía al considerar que con acciones de este tipo “se pierde la esencia de la discusión democrática”. Y en su tuit, completó: “Las diferencias se dirimen debatiendo, no imponiendo. Mi solidaridad con Ricardo López Murphy”.

En contrapunto a la postura de la oposición, el diputado nacional por el Frente de Todos Leandro Santoro cuestionó los dichos de López Murphy durante su discusión con los militantes K que le impidieron el acceso a un aula de la UBA. Y de paso, le dedicó un mensaje al diputado libertario Javier Milei. “Hola Ricardo López Murphy. ¿En que se piensa que viajo yo? Que algunos diputados tienen auto con chofer es cierto, pero al unico q vi con chofer, chaleco antibala y custodia armada es a Javier Milei” , reza su tuit.

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio tuvo que trasladar la charla a otro salón ante el bloqueo de los militantes kirchneristas. “Después de dar mi charla en la UBA me fui caminando a mi casa, cosa que no todos pueden hacer”, publicó López Murphy tras el encuentro, junto a una foto solo y sonriente.

El tuit de Ricardo López Murphy tras el bloqueo que sufrió por parte de militantes kirchneristas en la Facultad de Derecho de la UBA.

SEGUIR LEYENDO: