El Gobierno aseguró que “se cerró el cupo” de planes sociales y pidió a los piqueteros “no jorobarle la vida a la gente que va a trabajar”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunieron este martes durante casi una hora y luego del encuentro, si bien se mostraron partidarios de continuar con el diálogo, criticaron la nueva protesta a la que convocaron las organizaciones sociales para este jueves.

Aunque admitió que “son metodologías y derechos en el marco de la democracia”, Zabaleta les solicitó a los manifestantes “ no jorobarle la vida a los argentinos que transitan por la calle para ir a trabajar o para volver a su casa ”.

“Tenemos una mesa de trabajo con los dirigentes sociales opositores. A todos nos conviene que Argentina se recupere y tenga futuro. Hay una fuerte inversión en obra pública y seguiremos invirtiendo en políticas sociales. El Estado va a seguir invirtiendo en cada argentino que lo necesite”, dijo el ministro.

Y agregó: “Siempre reflexiono con ellos de no jorobarle la vida a los argentinos, porque los que van en el Metrobus y los que circulan van a trabajar y a sus casas”.

El ex intendente de Hurlingham destacó que por el momento no está previsto ningún encuentro con los referentes de Unidad Piquetera: “Para mañana no han pedido ninguna reunión. Siempre que lo pidieron, los recibimos. Me he juntado últimamente más con dirigentes piqueteros que con mi propia familia”. Los piqueteros más duros marcharon la semana pasada hasta la Plaza de Mayo y al Ministerio de Economía, donde pidieron reunirse con la ministra Silvina Batakis con la intención de plantearle una serie de reclamos como la implementación urgente de un bono de 20 mil pesos y la declaración de la emergencia alimentaria.

“No es rebelión: hay manifestaciones, pedidos y reclamos en el marco de la democracia. A todos nos conviene y nos compromete que la Argentina se recupere”, añadió Zabaleta.

Manzur, en tanto, al referirse a las manifestaciones piqueteras tras la reunión en el ministerio ubicado sobre la avenida 9 de julio, fue un poco más conciliador y expresó que el Gobierno nacional es “respetuoso de todas las expresiones populares. Vamos a seguir abiertos al diálogo, acercando posiciones y haciendo el esfuerzo para que toda la ayuda esté presente”.

Según fuentes oficiales, en la reunión se habló principalmente del seguimiento del plan Potenciar Trabajo, que el oficialismo quiere transformar en empleos genuinos y también de la situación alimentaria en todo el país. En ese marco, el funcionario ratificó que “no va a haber más altas del Potenciar Trabajo, como ya se decidió en el mes de febrero. El cupo está cerrado . Tenemos que cuidar al beneficiario, para lo cual, junto a las universidades públicas, vamos a preguntarle a cada uno qué está haciendo y que pueda elegir en qué unidad productiva quiere trabajar”.

El convenio con las universidades se firmó el jueves 14 de este mes en el ministerio de Educación y allí el titular de esa cartera, Jaime Perczyk, explicó que “los problemas de la Argentina son también problemas de las universidades. Tenemos que encontrar la manera de participar y ser parte de la solución de ese problema y este programa refleja que nos falta generar empleo con salarios mejores”. Y había agregado que “hoy tenemos que certificar y construir información para que un 1.300.000 compatriotas puedan terminar la primaria, la secundaria y se puedan formar”.

Además de la incorporación de las universidades en la evaluación de su aplicación, se estableció una Carta de Obligaciones y Derechos con lineamientos para prevenir “manejos indebidos” en su ejecución por parte de las organizaciones sociales. El Potenciar Trabajo es una herramienta desarrollada por el Gobierno para impulsar proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de “promover la inclusión social plena y la autonomía económica para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

Esta tarde a las 15 habrá una reunión en la CTA autónoma y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (el MTE, que lidera Juan Grabois, muy ligado a Cristina Kirchner), entre otras organizaciones cercanas al oficialismo. En una conferencia de prensa anunciarán que mañana habrá cortes en distintas rutas de la Argentina. Los movimientos vinculados a Unidad Piquetera tienen prevista una movilización de protesta al Obelisco este miércoles también para determinar un plan de lucha.

Manzur, ante otra una consulta, expresó que la “evaluación es que en un contexto, complejo, difícil, de alteración de todos los valores de referencia internacionales, fundamentalmente en los precios, se está llevando una gran tarea. Por eso quiero rescatar el gran trabajo, la gran tarea que está haciendo el ministro Zabaleta junto con todo su equipo de colaboradores y decir que nosotros vamos a seguir redoblando todo el esfuerzo”.

Sobre la reunión con Zabaleta, explicó qué se hizo en Desarrollo Social porque el ministro tiene toda la información disponible. “Hemos estado viendo las pantallas, toda la documentación”, explicó a Manzur a la prensa.

En ese sentido, sostuvo que estuvieron “hablando de propuestas a futuro. Ustedes saben que el ministro Zabaleta tiene una gran abordaje territorial a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, con la puesta en marcha de obras de infraestructura de importancia que tienen que ver con la calidad de vida”.

“Es importante cuidar a los grupos sociales más vulnerables y en ese contexto hemos analizado y vamos a seguir trabajando con el ministro Zabaleta y su equipo de colaboradores”, agregó el funcionario.

