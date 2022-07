Fernanda Vallejos: “El Banco Central tiene hoy menos reservas que las que dejó Macri”

La ex diputada nacional Fernanda Vallejos advirtió que "las reservas" de dólares son menores a las del gobierno de Mauricio Macri (Maximiliano Luna)

La economista y ex diputada nacional kirchnerista, Fernanda Vallejos, ilustró un panorama negativo sobre la situación financiera del país, a dos semanas del recambio del gabinete nacional que significó el reemplazo de Martín Guzmán por Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. A pesar de estos cambios, para Vallejos el “diagnóstico crítico” continúa, con un “Banco Central que hoy tiene menos reservas de las que dejó (Mauricio) Macri” a fines de 2019.

“ Un cambio de ministro no es un pase de magia. El diagnóstico sigue siendo el mismo y se va agravando, como lo hemos visto en las últimas semanas ”, expuso Vallejos al referirse la volatilidad de los dólares financieros, que alcanzaron en estos días un nuevo salto en la cotización cercana a los 300 pesos por dólar.

Según la diputada K, que en la campaña de elecciones legislativas 2021 ocupó el centro de la atención por un audio explosivo con insultos a Alberto Fernández, “el país está bajo el asedio por parte de quienes especulan contra la moneda nacional y sacan ventaja de circunstancias como estas”.

Sin embargo, responsabilizó a la gestión de Martín Guzmán y la política económica que sostuvo el gobierno de Alberto Fernández hasta ahora, ya que estos resultados “no pasan de manera azarosa” y señaló que hubo falta de previsión. “Estas conductas y comportamientos siempre estuvieron presentes en el mercado argentino. No podemos sorprendernos que haya intentos o actitudes de golpe de mercado”, afirmó en declaraciones a AM Cooperativa en el programa “La Excepción a la Regla”.

Con esa evaluación, Fernanda Vallejos fue enfática al señalar que “las decisiones que se tomaron nos llevaron a un Banco Central famélico de reservas”, en medio de una situación de “términos de intercambio comercial favorables a nosotros” en los precios de los comodities y exportaciones. Y remató: “ El Banco Central hoy tiene menos reservas de que las que dejó Macri, después de dos años de superávit comercial importante y favorecido por una coyuntura externa que le ha venido bien a nuestro comercio exterior ”.

Para Fernanda Vallejos, la ministra de Economía, Silvina Batakis tiene un "margen acotado" de intervención

Desde esa perspectiva, la ex diputada evitó cuestionar a la nueva ministra Batakis, ya que admitió que su margen de intervención “es estrecho” en este contexto y que “no hay que discutir sobre las personas, sino sobre las políticas” que se llevan adelante.

“El margen es estrecho porque se han tomado decisiones que nos han conducido a un sendero que es muy acotado. Eso, de ninguna manera, modifica el hecho que las prioridades sean el profundo deterioro de las condiciones de vida de la enorme mayoría de los argentinos”, aseguró.

Sin embargo, aunque intentó mantener un equilibrio con la nueva ministra, Vallejos se expresó de manera crítica sobre la segmentación de tarifas de la energía, que este viernes se oficializó la web de inscripción para mantener el servicio subsidiado. “ La segmentación va a generar que familias de clase media caigan en el nivel 3, en el segmento de los que pagan tarifa plena, sin ser millonarios ”, lamentó.

Fernanda Vallejos junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner

Consultada sobre la renegociación de la deuda externa, Vallejos volvió a posicionarse a favor de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea rediscutido, pero que esta decisión no alcanza con “Silvina Batakis sola”, sino que compete a “todo el Gobierno y en el más alto nivel”.

“Va a depender muchísimo de la fuerza popular para sostener una decisión en ese sentido”, concluyó.

El custodio de las reservas del BCRA, Miguel Pesce, también se pronunció este sábado sobre la situación económica. El presidente de la máxima autoridad financiera del país ratificó hoy que la fuerte suba de los dólares “alternativos” en la última semana no afectará a la estrategia del dólar oficial, aunque admitió que lo que “mete ruido” al tipo de cambio son las “expectativas”, porque “los pequeños comerciantes miran la referencia de los dólares financieros y del dólar ilegal”.

Pesce, más optimista que Vallejos, definió hoy que con la ministra Batakis se “está trabajando mejor” que antes, cuando ocupaba la cartera Martín Guzmán. “Batakis tiene no solo formación académica, sino también experiencia de gestión, como en mi caso, que fui secretario de Hacienda de la Ciudad y muchos años vicepresidente del BCRA. Cuando uno trabaja con gente de igual experiencia profesional es más fácil el diálogo y la capacidad de entendimiento”, concluyó el titular del BCRA.

