Alberto Samid lanzó su candidatura a presidente: “Argentina necesita patriotismo y coraje”

Alberto Samid lanza su precandidatura presidencial

El empresario Alberto Samid anunció que será candidato a presidente en las próximas elecciones Primaria, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).“A las compañeras y compañeros peronistas: les comunico que yo voy a las PASO. Todos aquellos que me quieran acompañar en esta patriada, que se contacten con nosotros”, escribió en redes sociales.

“Luego les voy a informar donde vamos a tener en cada sección electoral nuestra sede”, agregó.

Alberto Samid lanza su precandidatura a través de Twitter

Es necesario destacar que las PASO se realizará en el mes de agosto del 2023, mientras que las elecciones generales se llevarán a cabo el 27 de octubre. En caso de que haya balotaje, el mismo tendrá lugar el 24 de noviembre y la asunción de presidente sucede el 10 de diciembre.

Ante la consulta de Infobae, el “Rey de la Carne” aseguró que tiene previsto competir en la interna del peronismo. “ Principalmente considero que nuestro país lo que más necesita es patriotismo, coraje y hablar de las palabras prohibidas, que son petróleo, pesca, litio, gas” , reflexionó.

Respecto de sus intenciones de llegar a la Casa Rosada, mencionó que no acepta “cargos menores” y que competirá de la mano del Partido Justicialista y con “la masa de militantes”. De todas formas aclaró que aún no escogió un precandidato para la vicepresidencia, aunque aclaró que lo elegirá “la mayoría” y seguramente será mujer.

Samid asegura que es necesario gobernar con el pueblo peronista “esclarecido” ya que Argentina es “el país más rico del mundo” y solo se cuentan pobres. En tal sentido, analizó: “Con la minería perdemos el 120% porque (las mineras) se llevan los minerales gratis y tenemos que gastar el agua dulce en provincias que son áridas para extraer el cianuro”.

Al respecto, indicó: “ No puede ser que tengamos que comprar gas a Bolivia, nosotros somos autosuficientes pero por un tema de caños se lo tenemos que comprar a Bolivia ”. Y continúo ejemplificando sobre los problemas que padece el país: “Con el litio, con el último ejercicio en Catamarca, nos pagaron 4 millones de dólares en regalías y se llevaron 2000 millones de dólares. Con 4 millones que pusieron se lo llevan los chinos y los canadiense. Acá tenemos un surtido de todos los países que se afanan todo”.

Contó asimismo que “los barcos pesqueros, que se pasan 12 meses pescando, cuando tienen la cubierta llena” se van a Montevideo y cargan la mercadería en grandes barcos que se la llevan. “A Uruguay le pagan por el trasborde y a nosotros que ponemos los pescados no nos dan un peso”, se quejó.

Alfredo Samid lanza su precandidatura presidencial

“Otro grave problema: no puede ser que los gringos tienen un solo dólar para comprar y para vender”, manifestó haciendo referencia a que en Argentina existen ocho cotizaciones diferentes sobre la divisa norteamericana, lo que para Samid “facilita el contrabando, la corrupción y el dibujo porque el que exporta falsea el 30% y el que importa falsea el 30 por ciento”.

Asimismo, contó que en lo referente a la agricultura, Argentina recibe “40 mil millones de dólares”. “El 60%, que son 24 mil millones, se van en contrabando y dibujo”, expresó e hizo referencia a la problemática del campo, a cuyo sector se le paga “menos de lo que vale el dólar porque encima tiene retenciones”.

También resaltó que “las automotrices traen autos importados” y criticó que “el Gobierno le cobra a $120 el dólar”. “Andá a comprar el auto importado, te lo venden con un dólar a $250″, sentenció. Por tanto, Samid propone “tener un solo dólar como los americanos y un solo precio, el que exporta que page lo que tiene que pagar y el que importa que lo reciba lo que tiene que recibir y se termina” .

“El Gobierno no está capacitado para controlar nada, porque cuando se exporta e importa, el de aduana, el que vende y el que compra se complotan”, completó el dirigente.

Además, aseveró que hoy el campo recauda 40 mil millones de dólares porque se utiliza el 35% de su capacidad, por tanto, analizó que si al sector se le paga “lo que vale el dólar” y se eliminan las retenciones “se va a usar el 100% del campo”. “En 7 meses el Gobierno se va a encontrar con 120 mil millones de dólares”, indicó y llamó a “dejarse de joder con el campo”.

Como propuestas en materia de ingresos, remarcó que “cuando sea Gobierno un jubilado tiene que cobrar el equivalente a 1000 dólares y el salario mínimo de un trabajador tiene que ser el equivalente a 1500 dólares”. “Tenemos que ganar lo mismo que ganan los países que son mucho menos ricos que nosotros”, enfatizó.

Por último, al ser consultado sobre sus expectativas personales, el empresario contestó que ello va a depender de la aceptación: “ Si mi propuesta a los compañeros les va, depende de muchas cosas. Yo me voy a presentar con mi propuesta y si la población me apoya voy a ser presidente, y si no, no. Acá hay que poner patriotismo y coraje, y desgraciadamente nuestros gobiernos no lo han tenido” , lanzó y destacó la necesidad de “ir a buscar las riquezas que entregamos”.

El ex diputado bonaerense ya venía realizando declaraciones en torno al 2023. De hecho, en otra entrevista que le brindó a Infobae, deslizó que si el peronismo pierde en 2023 no vuelve “nunca más”.

Samid fue liberado el 13 de abril de este año, a los 74 años de edad, luego de pasar casi 3 años preso, aunque, la mayor parte de la pena la cumplió en su domicilio. “No soy un preso político, soy un preso opositor”, aclaró hace unos meses a este medio. Estaba cumpliendo una pena por asociación ilícita y evasión impositiva.





SEGUIR LEYENDO: