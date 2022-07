Los intendentes del PRO se preparan para disputarle municipios al PJ mientras se define quien será el candidato a gobernador

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero (Prensa Diego Valenzuela)

“Tratamos de escuchar lo que pasa en el territorio y volcamos nuestra experiencia como intendentes”, le dice el intendente del municipio Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a Infobae. El jefe comunal fue uno de los que esta semana encabezó un encuentro con concejales y referentes de diferentes distritos de la Primera sección electoral. Una reunión de la que también participaron sus pares de Vicente López, Soledad Martínez y de Campana, Sebastián Abella. Por varios factores, en el PRO creen que la sociedad pide -otra vez- un cambio y hacia allí van con la intención de ganar, o al menos disputar, el control de algunos distritos. Se trata de una etapa germinal que se da en paralelo con la instalación de precandidatos a nivel provincial. Una secuencia parecida se da en la Tercera sección electoral con distintos actores, pero donde emerge el intendente de Lanús, Néstor Grindetti como referencia directa.

En un mapeo por la Primera sección electoral, además de gobernar los municipios de Tres de Febrero, Campana y Vicente López, en el PRO creen que harán una buen performance en otros distritos como por ejemplo Tigre. Allí, el concejal Segundo Cernadas se impuso en la última elección por sobre el Frente de Todos y la candidata que contaba con el respaldo del intendente Julio Zamora. Fue por una diferencia de 3.413 votos. Cernadas será el candidato del PRO para pelear la intendencia.

En la Primera Sección electoral es donde el PRO es fuerte. Hay varios actores allí que traccionan candidatos. El diputado provincial y subsecretario de Asuntos Municipales durante la gestión de María Eugenia Vidal, Alex Campbell, es uno de ellos. Con base en San Fernando, Campbell empuja la precandidatura de Cristian Ritondo a la gobernación. Además sigue firme en el plan de que la concejala Agustina Ciarletta sea la candidata a intendenta de San Fernando del PRO.

Hay también una apuesta fuerte para que sean mujeres quiénes busquen las candidaturas del PRO en distritos gobernados por el peronismo. En Merlo por ejemplo, la senadora provincial Aldana Ahumada, trabaja para ser una de las opciones. Allí también se encuentra el concejal David Zencich, que responde a Jorge Macri y apoya la candidatura provincial de Diego Santilli. Ahumada, en cambio, respalda a Grindetti para la discusión provincial. Hoy, no sería descabellado que vayan a una interna PRO en el municipio que gobierna interinamente Karina Menéndez y conduce políticamente su hermano, Gustavo “Tano” Menéndez.

Las diferentes figuras que pulsean por la candidatura del PRO a la gobernación bonaerense también atraviesan las discusiones “hacia abajo”. Algunos, incluso, buscan trasladar sus proyectos legislativos o de gestión a los municipios donde gobierna el peronismo a través de los concejales del PRO.

Santilli y Ritondo en Mar del Plata con el intendente Guillermo Montenegro

Valenzuela, por ejemplo, eliminó 70 tasas municipales en su gestión local. Durante el encuentro que encabezó con concejales esta semana planteó la posibilidad de que una medida similar a la de Tres de Febrero se emplee en otros distritos. “En nuestro municipios eliminamos tasas que había de la gestión anterior que no tenían sentido como la tasa de inspección a natatorios o a los locales gastronómicos que ponen sillas en la vereda. Eso no va más y el kirchnerismo solo piensa en generar nuevos impuestos”, explicó a Infobae.

Decidido a jugar bajo la estructura que supo tener la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el diputado nacional y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, junta algunas adhesiones que además complejizan los escenarios locales. Por ejemplo, en Olavarría donde gobierna Ezequiel Galli el ex senador y también ex funcionario de Galli, Dalton Jauregui, buscará ser parte de la discusión local. Lo hace en tándem con el diputado provincial por la Séptima sección, Juan Carrara. Por el momento son un puerto de Ritondo en el municipio del centro de la provincia. Al igual que Valenzuela, Ritondo viene promoviendo su proyecto de ley “Ficha Limpia” y en cada parada que hace en el conurbano busca instalar el tema.

Hay algo en lo que el universo del PRO parece coincidir en los municipios: no esquivar la interna. “Quedó demostrado que a nosotros nos sirve, cuando las hicimos nos fue bien como el año pasado por ejemplo”, aseguran cerca del intendente de Lanús.

Es que Grindetti también viene recorriendo distritos. Este viernes estuvo en la Cuarta sección electoral e hizo base en Trenque Lauquen, un municipio que gobierna el presidente del Foro de Intendentes de la UCR, Miguel Fernández, quién lo recibió en su despacho. Semanas atrás, fue el gobernador Axel Kicillof quien estuvo en Trenque Lauquén recorriendo el municipio con el intendente. A sabiendas de que “corre de atrás”; en las últimas semanas, Grindetti se mostró cerca del macrismo: el de Mauricio.

Néstor Grindetti en Trenque Lauquen con el intendente Miguel Fernández (Prensa Néstor Grindetti)

Grindetti -que ya avisó que no irá por otro mandato al frente del municipio y su lugar buscará ser ocupado por el jefe de gabinete local, Diego Kravetz- hace apoyo logístico para el PRO en distritos donde gobierna el PJ . Con el intendente de La Plata, Julio Garro, lanzaron el espacio Hacemos, desde donde buscan reclutar peronistas desencantados con el Frente de Todos. Ampliación. Así es que en Lomas de Zamora acompañan a Guillermo Viñuales, quien durante años fue funcionario del hoy Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. Esta semana, el intendente de Lanús juntó a referentes de la primera y tercera sección. Su rol de intendente le permitió colarse en la discusión por la llegada de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía de la Nación. Le pidió que reciba a intendentes oficialistas y opositores del conurbano con una dura advertencia. “El conurbano no estalla porque somos los intendentes los que paramos la olla”, avisó. En reserva, algunos intendentes peronistas coinciden y hasta creen que ese encuentro, en algún momento, podría darse.

La precandidatura de Diego Santilli también va acompañada de dirigentes que buscan pelear las intendencias donde gobierna el peronismo. Hurlingham es uno de ellos. Allí aparece el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Lucas Delfino. Resta saber qué pasará con el Frente de Todos en Hurlingham, donde hoy gobierna La Cámpora a través de Damián Selci, pero el intendente en uso de licencia es el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Desde las PASO a esta parte, Selci fue desplegando su propia impronta de gestión. Un armador del PRO en la Primera sección advierte que si las elecciones fueran hoy Delfino competiría contra Selci. En Berazategui el concejal Julián Amendolaggine aparece cerca de Santilli y de Horacio Rodríguez Larreta.

Ituzaingó es otro de los municipios donde el PRO cree que puede dar batalla electoral frente al peronismo. Gobernado históricamente por Alberto Descalzo, el concejal Gastón di Castelnuovo es una de las fichas del PRO. Presidente del bloque Juntos en el concejo deliberante de Ituzaingó, fue empujado por el senador provincial Walter Lanaro y ganó en las últimas elecciones por poco más de dos mil votos. Tanto en el oficialismo como en la oposición adscriben a que el resultado de una elección legislativa no siempre es trasladable a lo que puede pasar en una elección ejecutiva .

La oposición sabe que hay municipios muy complejos para conseguir una victoria local, aunque quienes quieren ser candidatos a la gobernación entienden que pueden sumar un buen caudal de votos si hacen una elección decorosa. El primer ejemplo es La Matanza, donde el peronismo está prácticamente blindado y gobierna el distrito desde el año 2001. Sin embargo, el PRO acelera la presencia allí. Ritondo, Santilli y otros dirigentes suelen recorrer el municipio que a nivel local ofrece al diputado nacional Alejandro Finnochiaro como uno de los posibles candidatos a la intendencia.

Ayer, hubo un encuentro donde mujeres del PRO de la Primera Sección electoral dieron el puntapié a una serie de reuniones en las que buscarán sumar volumen político para formar candidaturas para el año que viene. Además de Ahumada y Ciarletta se posicionan allí las concejalas, Rita Salaverry (Luján), Rosalia Fucello (San Isidro) o la diputada provincial Noelia Ruiz (Mercedes). Así, el intendentismo PRO jugará un papel central para quien, finalmente, se alce con la candidatura a la gobernación, aunque la coyuntura actual los lleve más a hablar de la situación económica que de una definición de nombres propios.

