César Milani comenzará a ser juzgado hoy por enriquecimiento ilícito

Milani en uno de los juicios que ya afrontó (Télam)

César Milani, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, comenzará este jueves a ser juzgado por presunto enriquecimiento ilícito en la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en la localidad bonaerense de San Isidro. El Tribunal Oral Federal 7, integrando por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, iniciará el proceso a las 9:30 horas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el juicio será por videoconferencia y Milani deberá estar presente . Para la primera audiencia se prevé la lectura de la acusación y la indagatoria del ex Jefe del Ejército, que tiene el derecho de no declarar y de hacerlo en cualquier momento del proceso. Esta etapa del juicio se puede seguir por el canal de Youtube que tiene el tribunal.

El proceso se hará todos los jueves y está previsto que declaren cerca de 60 testigos. La acusación estará a cargo de la fiscal Fabiana León y Milani tendrá como abogado a Alejandro Rúa. Será el tercer juicio que afronte. En los dos primeros, en los que fue juzgado por delitos de lesa humanidad, fue absuelto.

Es el mismo tribunal en el que a fines de junio empezó el juicio oral al senador nacional Oscar Parrilli por el libro “La década ganada” y el que tiene el caso de los llamados “Cuadernos de la corrupción”, en el que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En esta ocasión, quien fue jefe del Ejército entre 2013 y 2015 será juzgado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito —que tiene una pena de dos a seis años de prisión— por no poder justificar con sus ingresos la compra de una casa en San Isidro que fue declarada por un valor de USD 1.500.000.

El juez federal Daniel Rafecas envió a MIilani a juicio oral en septiembre de 2017 y en su resolución explicó que el ex jefe del Ejército no registraba en sus declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ni ante la Oficina Anticorrupción “valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición”.

En la causa, Milani explicó que el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro le había prestado 200 mil dólares para comprar la vivienda y que para eso habían firmado un mutuo. Barreiro también será juzgado como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito porque esos dólares tampoco fueron justificados y el mutuo firmado “no contiene fecha cierta y no se encuentra autenticada la firma de los intervinientes, siendo que los movimientos por la suma mencionada no se vieron reflejados en ninguno de los organismos de control previstos”, sostuvo la acusación del juez Rafecas.

La causa se inició en julio de 2013 por una denuncia que presentaron los entonces diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Solana (fallecido) contra Milani. El ex jefe del Ejército y Carrió tuvieron su propia disputa judicial.

La casa por la que Milani será juzgado por enriquecimiento ilícito

Milani denunció a la titular de la Coalición Cívica por calumnias e injurias por haber dicho en una entrevista que participó de “un crimen internacional” en referencia a la muerte del fiscal Alberto Nisman. La demanda del ex jefe del Ejército fue rechazada y Carrió sobreseída.

Tras dejar el cargo en la cúpula militar, Milani fue detenido en febrero de 2017 en una causa por delitos de lesa humanidad en La Rioja durante la última dictadura militar. Estuvo en prisión hasta agosto de 2019 cuando fue absuelto en el juicio oral que se realizó por ese caso en el que estuvo acusado por secuestros y torturas.

Milani afrontó un segundo juicio oral. Fue por la desaparición el 17 de junio de 1976 en Tucumán del soldado Agapito Ledo. Por aquel entonces, el ex jefe del Ejército era subteniente del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja y estuvo acusado de fraguar el acta que daba cuenta de una supuesta deserción de Ledo.

En el juicio que realizó el Tribunal Oral Federal de Tucumán Milani fue absuelto y Esteban Sanguinetti, capitán del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja, condenado a 14 años de prisión. Ese fallo fue confirmado en diciembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

