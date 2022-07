Tensa apuesta en vivo entre Guillermo Moreno y Lucas Llach: ¿quién ganó?

El debate acalorado entre Moreno y Llach

El origen fue la invitación a debatir sobre la actual situación económica, con un enfrentamiento entre dos modelos de pensamientos opuestos. Allí las posturas y las distintas herramientas para comprender el funcionamiento de la economía y el mercado, fueron el puntapié inicial de lo que desembocaría en un cruce verbal, con apuestas de por medio, entre Guillermo Moreno y Lucas Llach, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Desde el comienzo fueron claras las discrepancias. Mientras uno sostenía que el problema era económico (Moreno), el otro (Llach) afirmaba que la situación actual de la Argentina se explica desde la política. Y así fue subiendo el tono durante el cara a cara en el programa “Cata de Noticias” con la conducción de Cata de Elía por Radio Con Vos 89.9.

“Mientras Alberto Fernández sea presidente, mañana vamos a estar peor que hoy. Y si no renuncian él y Cristina, vamos rumbo a una catástrofe. Cada día que pase vamos a estar peor. De la Rúa no renunció temprano, renunció tarde, después de los muertos. Eso es algo que los radicales un día van a tener que explicar. Por qué esperaron a que hubiese muertos para que renunciara”, interpeló Moreno.

Llach coincidió en que las últimas medidas adoptadas por el Gobierno complicaron la situación delicada que atraviesa el país. Sin embargo, el eje de los problemas se explica en la crisis entre el Presidente y su Vice, que -según considera- no tiene solución.

Moreno y Llach, cara a cara

Moreno –acompañado por la ex funcionaria ahora reconvertida en Secretaria General del Sindicato de Amas de Casa, María Lucila “Pimpi” Colombo– le dejó muy claro que no coincide en ese diagnóstico. “El problema es económico. Si no hubiese un fracaso rotundo desde el punto de vista económico, Cristina y Alberto ayer irían del brazo a algún shopping haciendo compras. Esto es un fracaso que destruyó la coalición política y que también trae consecuencias judiciales. Esto es económico y el fracaso es irreversible”, ratificó.

Incluso los conceptos económicos se tornaron más personales y cruzaron el límite: “No seas chanta”, le dijo Moreno a Llach. “ Eso no suma. Sé que sos impulsivo, pero estás siendo innecesariamente agresivo ”, le respondió el economista alineado con el radicalismo y Cambiemos.

El debate tomó su punto más tenso cuando Llach le recordó a Moreno que el gobierno que ahora critica con dureza es el mismo al que llamó a votar en 2019.

El ex funcionario negó rotundamente esa postura y lo desafió a apostar 1.000 pesos si llegaba a encontrar en algún lado esas declaraciones. Le reprochó además al ex vicepresidente del BCRA haber llamado a “entregar Malvinas y Tierra del Fuego” a los ingleses, algo que Llach negó.

Fragmento de la discusión en el estudio de Radio Con Vos 89.9.

Llach: “Sí, sí, te escuché decirlo”

Moreno: “De ninguna manera”

Llach: “Te escuché decirlo. Está en los diarios, está en internet”

Moreno: “Dale; dale. ¿Querés apostar? ¿cuánto?

Llach: “Googleamos a ver si no decías…”

Moreno: “Dale, dale, vamos, mil pesos

Cata de Elía: “Encontrármelo, Lucas, que yo lo leo”

Moreno: “ Dale, poné mil pesos arriba de la mesa ”

Cata de Elía: ¿Mil pesos?, bueno, está bien”

Moreno: “Poné, poné ahí …”

Cata de Elía: “Está apostando en vivo…”

Llach: “Lo voté a Alberto y lo voy a volver a votar”

Moreno: “No, no, no...”

Llach: “Acá está, por más aclaraciones que hagan”

Moreno: “Vos dijiste que yo llamé a votarlo”

Cata de Elía: “Infobae...”

Llach: “Te dejo los mil pesos”

Moreno: “No, no ¿Dónde está?”

Cata de Elía: “Infobae: “Moreno ratificó su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: ‘Lo voté a Alberto y lo voy a volver a votar’”

Llach: “ ¡Listo! Tugo, TU GOBIERNO ”

Cata de Elía: “Lo voté a Alberto y lo voy a volver a votar”

Moreno: ¿Dónde lo llamé a votar? ¿Dónde lo llamé a votar?

Cata de Elía: “Le tiene que dar los mil pesos”

Moreno: “No, no, si no es eso. Dice: llamé a votar y todo lo demás. No, no, no, no está diciendo eso”

Llach: “Esto solo lo digo porque no hay que hacer falsas esperanzas. Antes era Alberto la esperanza. Ahora las esperanzas es… no, tranquilo”

Moreno: “Nunca te dije que era Alberto las esperanzas. El día que lo eligieron dije: eligió al peor”. Buscá ahí si dije: “eligió al peor Cristina”

Cata: “Yo lo busco... Si, Moreno dijo que ‘Cristina eligió al peor’”

El debate por momentos se tornó personal

Finalmente, Moreno admitió que aquellas declaraciones de “respaldo” fueron por “ conducta partidaria como nos enseñó el general Perón ”.

