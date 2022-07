Marcelo Tinelli: “Por favor cambien el rumbo, nos vamos directo al iceberg, cada vez peor; dólar a 280″

El empresario y conductor de TV, Marcelo Tinelli

El empresario y conductor de TV Marcelo Tinelli manifestó hoy su preocupación sobre la realidad económica del país, tras un fin de semana en el cual renunció el ministro del área, Martín Guzmán, y fue reemplazado por Silvina Bartakis, luego de una conversación telefónica entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“ Por favor cambien el rumbo. Nos vamos directo al iceberg. Cada vez peor. Dólar a 280 ″, publicó el ex presidente de San Lorenzo en sus redes sociales. Durante la mañana, en la apertura de la actividad financiera y bancaria, la cotización de dólar libre subió a $280 pesos -y luego se estabilizó en $275- luego de los cambios en el Ministerio de Economía.

Captura de la publicación de Tinelli en las redes sociales

Así, los primeros movimientos marcan un alza de 36 pesos respecto del cierre anterior (el pasado viernes), que implica una ganancia de 15% en el día, en un contexto de extrema volatilidad. Además, el dólar mayorista es negociado a $126,11, con alza de 66 centavos. Y la brecha cambiaria se ubica en el 118%, pasadas las 13.

Otro efecto de la crisis económica y los vaivenes políticos en el Gobierno, luego de un fin de semana con renuncias, designaciones y múltiples reuniones en la Quinta de Olivos, son los aumentos, la falta de precios de referencia y las ventas paralizadas en algunos rubros.

Hoy, más temprano, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, realizó un diagnóstico de la situación económica y de las políticas implementadas por el Gobierno, que son el eje central de las diferencias internas en el Frente de Todos.

“Estamos creciendo a tasas increíbles, se está achicando la desigualdad, tenemos crisis que tiene que ver con crisis de crecimiento, y vos me me decís ‘¿me estás cargando?, pero eso se ve en los recitales llenos, en el consumo, en los fines de semana largos que estallan de gente, que mucha más gente tiene empleo”, detalló en una entrevista con Futurock.

Y amplió: “Hay mucha gente que no lo siente, porque tiene salarios que no les alcanza para pagar el alquiler o llegar a fin de mes, el tema es como aceleras o resolvés esta franja que no está sintiendo que la situación económica está mejorando”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

“Ahí es donde está la discusión”, consideró Cerruti en relación a los diferentes diagnósticos que tienen los dirigentes del oficialismo. “Algunos dicen salario básico universal, o reabrir las paritarias; otros dicen que hay que emitir más, en este terreno están abiertas todas las discusiones, pero el plan económico que se lleva adelante, el programa económico, sigue su rumbo y sigue garantizado, porque es lo que nos permite seguir avanzando en lo que nos habíamos comprometido”, completó.

Por otro lado, Emanuel Álvarez Agis, ex funcionario durante la presidencia de Cristina Kirchner y candidato frustrado a reemplazar a Guzmán, dio a conocer un escueto pero inquietante análisis, a través de un envío de su consultora PxQ, en el que previó una semana extremadamente compleja en los mercados.

Para la consultora del economista, el Gobierno vive hoy el momento más complejo desde su asunción en 2019.

“Luego de la crisis de la deuda en pesos y de medidas extremas tomadas por la autoridad monetaria para recuperar reservas internacionales, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su momento más complejo desde el cambio de administración”, dice el envío que lleva la firma de Álvarez Agis.

“La salida del ex ministro Martín Guzmán y el nombramiento de la nueva ministra Silvina Batakis significarán una semana extremadamente compleja desde lo financiero”, auguró.

El de Álvarez Agis fue uno de los nombres que más sonó durante el fin de semana, luego de la renuncia de Guzmán. Ex viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Palacio de Hacienda y de gran llegada al mercado financiero local con sus análisis, el economista aparecía como una opción potable para los distintos sectores representados en la coalición del Gobierno y, al mismo tiempo, capaz de hablar en el idioma del mercado.

SEGUIR LEYENDO: