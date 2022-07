Luis D’Elia: “Cristina quiere ser presidenta y llevar adelante una política de ajuste”

El dirigente social Luis D'Elia

El dirigente social Luis D’Elia habló sobre la renuncia del ahora ex ministro de Economía, Martín Guzmán y señaló que vive el momento con “incertidumbre”. También sostuvo si la carta que publicó en las redes sociales tiene 7 carillas “lo tuvo escrito con anterioridad” y “calculó que Cristina iba a montar un show para seguir horadando su política”.

En esta línea, también habló sobre el discurso que ayer brindó la vicepresidenta Cristina Kirchner en Ensenada, y opinó que “está tratando de mandarle señales al poder real, de horadarlo a Alberto; creo que quiere ser presidente de la República y mostrarse confiable con el establishment para llevar adelante una política de ajuste y quizá de esta manera tenga un guiño para su situación judicial que por estas horas le preocupa mucho”.

Asimismo mencionó que no cree que sea Cristina la única que quiera la renuncia del presidente, sino que detrás está también lo que denomina como el poder real. “Ayer cristina habló de terminar con el déficit fiscal, habló de cosas que tienen que ver en materia económica con la ortodoxia neoliberal. Jamás escuchamos a Cristina en esa línea”, recordó en diálogo con AM 990.

El dirigente social afirmo no saber si es explícito o implícito, pero que hay un acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, “Porque en definitiva Melconian es el Juntos por el Cambio, aunque no lo sea desde el punto de vista partidario. Hablo de ideología y de esta nueva Cristina que manda señales al poder”.

“Cristina y (el ex presidente Mauricio) Macri coinciden que se tiene que ir Alberto y ella se haría cargo de una política económica de ajuste. ¿Qué tiene que hablar (Cristina) 3 horas con Melconian?”, continuó.

Luego aseguró que sería sano que el presidente eligiera un ministro de la misma línea que Guzmán y consideró que es “muy bueno” que se quede Sergio Chodos ante el Fondo y aconsejó al jefe de Estado que haga algunos cambios en referencia a La Cámpora, ya que si “está disconforme ¿por qué no deja YPF, ANSES y PAMI; y se van y se llevan a los miles de compañeros que pusieron? Ahora, si se van a quedar, no hay que sabotear más la política económica, porque estamos construyendo una derrota y le abre el camino a lo peor de la derecha.

Respecto de un posible nombre para ocupar el Ministerio de Economía dijo no saberlo aunque “esta línea de (el mentor de Guzmán y premio nobel de economía Joseph) Stiglitz no era una línea mala. Ordenó la pandemia amarilla, íbamos a tener en agosto 3 puntos de inflación mensual con paritarias al 60%, con un año de crecimiento importante. Es una pena que la conducta política de Cristina haya forzado esta situación”, argumentó.

“Algunos me dicen ‘te fuiste al albertismo’, y no, al revés, la que se fue del kirchnerismo fue Cristina”, fustigó y luego volvió a mencionar el haberse juntado “con los neoliberales, con la Embajada americana, con el Comando Sur, bancar las represiones de Berni. Eso no tiene nada que ver con el bagaje histórico del kirchnerismo”.

Sobre la presencia e importancia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, comentó que siempre ha tratado de “jugar en el medio” y que siempre tuvo buena relación con el presidente. “Ojalá aporte coherencia”, deseó y le envió un mensaje por elevación a Cristina al asegurar que la considera el mejor cuadro político de la argentina pero que debería cambiar absolutamente todo lo que está haciendo. Sugirió que debería “fortalecer la construcción del Frente de Todos y ser un poco garante de la victoria el año que vienen. Ahora, si todos los meses hace una conferencia de prensa y está tirándole las orejas (a Alberto Fernández) la verdad que lo que estamos construyendo es la derrota”.

