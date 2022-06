Amado Boudou: “Los planes sociales no son peronistas, sino que son la consecuencia del neoliberalismo”

Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2018 que muestra al exvicepresidente argentino Amado Boudou en Buenos Aires (Argentina). EFE/ David Fernández/Archivo

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, participó en un homenaje que el Instituto Patria realizó a Manuel Belgrano. Allí, el economista, que se encuentra procesado y condenado -hoy en libertad condicional-, disertó sobre el legado y la vigencia del pensamiento económico del creador de la bandera. Para Boudou “hay un hilo entre las ideas de Belgrano, Perón, Néstor y Cristina”.

El ex ministro de Economía analizó la situación económica actual del país, elogió a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por su crítica a los movimientos sociales y cuestionó los aumentos de tarifas. Lo acompañaron Oscar Parrilli, senador Nacional del FdT, Jessica Belgrano, chozna del prócer.

Boudou cuestionó la política de segmentación de tarifas que implementará el Gobierno nacional. “Es un Caballo de Troya para aumentar las tarifas a todos. Hay que ponerle impuesto a quien calefacciona la pileta y dejar la tarifa plana a todos”, apuntó el economista.

En ese eje, el ex vicepresidente advirtió que “el Fondo Monetario Internacional pretende un aumento masivo de tarifas”. En pleno debate a nivel nacional sobre la actualización del valor de la energía, Boudou insistió en la idea de no descongelar los precios de los servicios públicos. “Es sorpresivo que haya compañeros y compañeras que no puedan pronunciar la palabra subsidio”, interpeló el economista.

“Con el esquema de tarifas de los 12 años de Néstor y Cristina no sólo las familias podían acceder a los servicios públicos, sino que el entramado productivo pudo funcionar adecuadamente porque tenían tarifas baratas”, elogió Boudou.

La crítica de Boudou a los movimientos sociales y a la política económica

Consultado por el público sobre qué problemas de la estructura económica actual identifica, el ex vicepresidente señaló que “Argentina tiene una necesidad de una mejor distribución del ingreso”.

En ese punto, el economista rememoró que Belgrano hacía hincapié en la igualdad y la intervención del Estado en el comercio interior y el exterior. “El pensamiento económico belgraniano tiene ideas que nos iluminan desde el fondo de la historia y forman parte del acervo nacional y popular de la historia”, consideró.

El 20 de junio, la vicepresidenta encabezó un acto en Avellaneda, con motivo de homenajear a Belgrano. Durante su discurso, CFK cuestionó a los movimientos sociales y apuntó contra el presidente por la “tercerización de los planes sociales”.

El ex titular de la ANSES recogió el guante y no ahorró críticas a esas organizaciones. “Los movimientos sociales tienen poco que ver con el peronismo”, lanzó. En consonancia, Parrili señaló que “los planes sociales no son peronistas, sino que son la consecuencia del neoliberalismo”.

En tanto, Boudou explicó que la “economía popular es un paliativo” y cuando se institucionaliza, “es una tragedia” porque separa a esa gestión económica de otra que “es para ricos” y genera “estratificación”.

La comparación de Belgrano con Néstor y Cristina

Al comienzo de su intervención, el ex vicepresidente enumeró las raíces del pensamiento económico belgraniano. Boudou detalló el interés de Belgrano por la igualdad y por fomentar el crecimiento a través de la demanda (mercado interno).

“Todos estos temas aparecen en el pensamiento de Cristina con mucha vigencia y fuerza”, elogió el economista y comparó: “Belgrano se preocupó por el tema distributivo. Pensaba que la demanda era la fuerza motriz de las sociedades”.

En ese contexto, Boudou llamó la atención sobre la “grave concentración de la riqueza” y destacó que el Aporte Solidario a las grandes fortunas, impulsado por los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller “fue un hecho revolucionario”.

La presidenta Cristina Kirchner junto a su vicepresidente, Amado Boudou, salió esta tarde a saludar a la militancia reunida en la Plaza de Mayo luego de la jura de ministros nacionales.

A partir de ese argumento, el ex titular de la ANSES resaltó que Argentina tiene “un problema distributivo severo” y objetó: “Crecimos al 10%, pero la pobreza disminuyó un 4%”.

En otro tramo de su ponencia, el dirigente cruzó a los economistas que avalan la teoría del derrame y defienden el libre mercado. “Para los que no saben nada de economía, si repetis las palabras oferta y demanda muchas veces, te convertís en un sabio con espacio en la televisión” y remató en una clara alusión a Javier Milei: “Hasta quizás podés proponer que haya venta de órganos”.

Cabe recordar que Boudou fue procesado y condenado por su participación en el caso Ciccone. Desde el inicio de la pandemia de Coronavirus estuvo en prisión domiciliaria y en julio de 2021 obtuvo la libertad condicional. No obstante, está inhabilitado para volver a ejercer cargos públicos.

Las declaraciones del dirigente fueron escuchadas con atención por un auditorio con unos 300 militantes del kirchnerismo. El Patria, usina central del cristinismo, organiza con frecuencias seminarios y jornadas de esas características, en las que convocan a dirigentes del espacio a exponer sobre temas coyunturales, históricos y sociales.

En esta ocasión, la convocatoria estuvo abierta en las redes sociales, aunque se requería una inscripción previa vía correo electrónico. Ante la consulta de Infobae, desde el Patria informaron que se trataba de “una charla interna para la comisión de juventudes” del Instituto.

