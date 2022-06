“¡No tienen cara!”: el fuerte cruce al aire entre Fabián Doman y Gabriel Solano antes del jueves de piquetes

Pelea de Fabián Doman y Gabriel Solano al aire

La jornada de piquetes encabezada por organizaciones sociales de Izquierda que se desarrolla hoy en el Centro porteño, ayer fue precedida por un fuerte cruce al aire entre el periodista Fabián Doman y Gabriel Solano , legislador porteño por el Partido Obrero (PO). Mientras ambos debatián sobre la supuesta quita de un 2 por ciento a los afiliados que asisten a las manifestaciones para financiar distintos gastos de las agrupaciones a las que pertenecen, el conductor no toleró una frase del funcionario, expresó su absoluto repudio y cerró la nota antes de tiempo.

“Es muy común que una persona un mes aporte, un mes no aporta nada y hace una actividad social. Hay una conciencia muy grande de que hay que defender la organización que se les ha dado, porque sin esa organización no comen, no hay nada. Entonces, ustedes no juzguen, les pido un favor, no juzguen las cosas desde un lugar cómodo ”, explicó Solano sobre la metodología que implementan las organizaciones sociales con sus aportantes.

Pero Doman, el conductor de “Momento D” (El Trece), no toleró la frase “no juzguen las cosas desde un lugar cómodo” y le contestó con dureza al diputado porteño. “No Gabriel, no nos digas eso, sabes el cariño que te tengo a vos y a (Eduardo, líder del Polo Obrero) Belliboni. No me vengas con esa frase porque es maleducada y grosera para nosotros. No me vengas a decir hablan desde la comodidad, vos también hablas desde la comodidad macho” , arrancó Doman, quien además contó con el respaldo de su panel.

Gabriel Solano (i), legislador porteño por el Partido Obrero, y el periodista Fabián Doman.

Indignado, continuó: “¿Cómo me hablas de que nosotros hablamos desde la comodidad si vos le afanás el 2 por ciento a cada uno que cobra un plan social? No tienen cara. ¡¡¡Y me hablas de la comodidad, déjate de joder!!! ”.

En medio del descargo de Doman, Solano intentaba interrumpir para dar su punto de vista. Sin embargo, el conductor se extendió en su reclamo y evitó darle la palabra al funcionario. “Por favor Gabriel, a mí se me cae la cara de vergüenza si a una persona que cobra 19 mil pesos le voy a sacar la plata y si no va a la marcha no le doy el plan Gabriel. ¡¡¡Digamos la verdad, digan la verdad!!! Y si la persona no va a la marcha tienen que pagar su reemplazo. Basta de mentiras, desde la comodidad hablan ustedes, sentados en la Legislatura. ¿Cuánto cobras de sueldo por mes Gabriel? ¿Cuánto cobrás de sueldo por mes ya que hablas de la comodidad?, contanos”, desafió al legislador.

“¿Ya hiciste el show, ya hiciste el show?”, respondió Solano con ironía. Pero Doman no se quedó callado: “No, el show lo hiciste vos con la frase ridícula y demagógica que dijiste recién que es decir ustedes desde la comodidad. No te la voy a aceptar Gabriel. No te acepto esa frase, es una frase maleducada que no te la voy a tolerar, y mucho menos en este programa. Y mucho menos a mí y a este panel, no Gabriel, discúlpame, pedí disculpas y seguimos el diálogo”.

Solano aprovechó un resquicio de silencio para esbozar un intento de defensa. “Me estás diciendo que robamos plata” , dijo el legislador, lo que nuevamente dio pie a la respuesta de Doman: “Pero si le estás sacando la guita a la gente, ¿cómo queres que lo traduzca? ¿Vos me decís que es voluntario el aporte, vos me decís que la gente aporta voluntariamente, en serio? ¿Me podes tomar el pelo a mí y a la gente? ¿Diciéndonos que la gente aporta voluntariamente? Si no aporta no le dan el plan, y vos lo sabés. No les dan el plan, usan a los pobres ”.

Tras algunas acusaciones entre ambos sobre quién estaba elevando la voz en la discusión, Doman le dio un ultimátum a Solano y le solicitó las disculpas del caso para continuar con la entrevista. “¿Puedo hablar?”, le pidió el funcionario. Y el conductor fue tajante: “No, si vas a agredirnos no. Pedinos disculpas y continúa el diálogo, así funciona este programa. ¿Vos nos vas a dar clase de pobreza a nosotros? ¿Me vas a dar clase de pobreza a mí? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos para darme clase de pobreza? Disculpame, me molestó mucho lo que dijiste, buenas tardes” .

Bajo el lema “Contra el hambre y la pobreza”, organizaciones sociales de Izquierda protestan hoy en el Centro porteño y marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación., “Si el ministro (Juan) Zabaleta no nos recibe, como nos prometió, vamos a seguir marchando sobre el ministerio de Desarrollo Social”, advirtió esta mañana Eduardo Belliboni.

Caos en el Centro porteño por una masiva marcha de organizaciones sociales de Izquierda al Ministerio de Desarrollo Social. (Adrián Escandar)

Minutos después, el viceministro de Desarrollo Social Gustavo Aguilera, dialogó con Infobae y fijó la postura oficial ante la masiva marcha. “Con gente en la calle el ministro no los va a recibir. Desde el Ministerio nunca cerramos el diálogo, siempre que piden reunión los recibimos y dialogamos, incluso en medio de una medida de fuerza, pero ese no es el marco adecuado para que los reciba el ministro. De hecho, Juan Zabaleta y quienes colaboramos con él ya recibió a la Unidad Piquetera seis veces”, aseguró.

