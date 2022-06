Juan Guaidó vinculó el avión venezolano-iraní con el transporte de armamento

Juan Guaidó vinculó al avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza con el transporte de armamento avalado por Nicolás Maduro. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

En medio de la polémica por el avión venezolano-iraní que continúa retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, vinculó el vuelo de la compañía Transportes Cargo del Sur (Emtrasur), una filial de la compañía Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), con el transporte de armamento avalado por el dictador Nicolás Maduro.

“Debe llamar la atención la configuración de la tripulación, el manifiesto de cargo, la vinculación con las fuerzas Quds, el transporte de armamento… Son muchas las denuncias que se abren con esto, y se refresca lo que venimos denunciando desde hace varios años en Venezuela” , aseguró Guaidó durante una entrevista concedida e Eduardo Feinmann y Jorge Lanata en radio Mitre.

Guaidó consideró que la llegada de la aeronave a la Argentina, cuya tripulación está integrada por 14 venezolanos y 5 iraníes, “es preocupante, no solo para los venezolanos sino también para la región”.

El avión de Emtrasur que continúa retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. (Foto: Infobae)

Sobre la presencia de Cornelio Trujillo Candor entre los tripulantes del avión venezolano-iraní que permanece en Ezeiza, Guaidó dijo que no lo conoce personalmente pero sí ratificó que fue uno de los militares que fracasaron junto a Hugo Chávez en el intento por dar un golpe de Estado en 1992. “Denunciamos que había sido uno de los militares golpistas en 1992. Está vinculado directamente a CONVIASA, la aerolínea estatal venezolana que está sancionada por EEUU por el peligro que representa y no cumplir con la normativa internacional”, detalló.

Por otro lado, Guaidó fue consultado por el discurso que brindó el presidente Alberto Fernández durante su participación en la IX Cumbre de las Américas, y opinó que la relativización de lo que sucede en Venezuela “es inaceptable”.

“Es revictimizar a toda una sociedad, disminuir una lucha de un pueblo que simplemente está exigiendo democracia y libertad, que se aterriza en este caso en una elección presidencial que nos deben a todos los venezolanos”, completó.

El presidente Alberto Fernández durante el discurso que brindó en la IX Cumbre de las Américas.

Durante su exposición, Fernández criticó a su par estadounidense, Joseph Biden, por no haber invitado al encuentro regional a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su discurso generó la felicitación de Maduro.

Guaidó, firme en su postura, agregó: “Hablar en nombre de Venezuela no es hablar en nombre de un dictador. Hablar en nombre de Venezuela es hablar de los 7 millones de venezolanos que están en condición de migrante, del 94% que vive hoy en pobreza, de los niños que tienen más del 40% de bebés menores de 1 año con desnutrición crónica , lo que significa para las futuras generaciones y el dolor para una madre que no puede alimentar a su hijo. Hablar de los venezolanos es hablar de democracia y derechos humanos, no en nombre de un dictador que está señalado por delitos de lesa humanidad y representa una amenaza”.





SEGUIR LEYENDO: