Juan Guaidó: “Dudo que a los argentinos les hubiese gustado la presencia de Videla en la Cumbre de las Américas”

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Juan Guaidó apuntó contra Alberto Fernández por el discurso que brindó recientemente en la Cumbre de las Américas, en el que le reprochó a Estados Unidos, el país organizador, la ausencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua. En el mismo sentido, también criticó al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien no concurrió al encuentro en Los Ángeles, justamente porque no se había invitado a todos los países.

“Yo lamento mucho la posición del presidente Fernández y del presidente López Obrador en relativizar lo que está sucediendo en Venezuela. Dudo mucho que a ninguno de ellos les hubiese gustado, y mucho menos a nuestros hermanos argentinos, la presencia de (Rafael) Videla, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas , o haber relativizado, con el dolor de las víctimas, la violación de derechos humanos”, dijo el líder opositor venezolano, en diálogo con CNN.

“En Venezuela hay una dictadura, que se refleja en 7 millones de inmigrantes y refugiados, que se se refleja en el 94% de pobreza en nuestro país, que se refleja en desnutrición infantil, muy doloroso para el desarrollo de nuestros niños y las futuras generaciones, que se refleja en la ausencia de elecciones libres y justas para que se exprese el pueblo”, continuó Guaidó.

“ Llamar de alguna otra manera que no sea dictador a Nicolás Maduro es revictimizar a toda una sociedad, que hoy resiste a todos esos delitos de lesa humanidad . Porque no estamos denunciando a un régimen anterior, estamos denunciando a este régimen, al cual resistimos, el cual intentó generar violencia o la generó el fin de semana en San Carlos. Afortunadamente no es que fuimos víctimas, sino que sobrevivimos una vez más a esa violencia de la dictadura y que vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos”, concluyó, en alusión a los ataques que sufrió el sábado pasado.

"Hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas, el silencio de los ausentes nos interpela”, había dicho Alberto Fernández (AP Photo/Evan Vucci)

En tanto, en su intervención en la Cumbre, Alberto Fernández había expresado: “Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela”. “Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un ‘derecho de admisión’ sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia, la modernización y la lucha contra la desigualdad”, completó, en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la Guerra Fría y Venezuela tolera otro mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas”, agregó el Presidente argentino en su discurso.

Por su parte, el Secretario General la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se había manifestado en Los Ángeles en la misma dirección que Guaidó: “No me hubiera gustado que (Augusto) Pinochet, (Rafael) Videla y Gregorio Álvarez estén en esta sala”. Almagro comparó así a los dictadores del siglo pasado en Chile, Argentina y Uruguay con Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel. A su vez, aclaró que “la dictadura no es un tema de ideologías” y exhortó a “trabajar en conjunto con los países de la región y cooperar a favor de los derechos humanos de los ciudadanos”.

SEGUIR LEYENDO