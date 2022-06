Máximo Kirchner: “Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque no hubo un solo off”

El diputado nacional Máximo Kirchner se refirió al off de Matías Kulfas que lo eyectó del Gobierno (@cyngarciaradio)

En una aparición sorpresiva, el dirigente de La Cámpora y diputado nacional Máximo Kirchner irrumpió en una actividad militante con críticas hacia el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien terminó eyectado del Gobierno este sábado por sembrar un manto de sospecha sobre funcionarios del kirchnerismo que intervinieron en la demorada obra del gasoducto Néstor Kirchner, que unificará el transporte del combustible desde el yacimiento de Vaca Muerta hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires.

En un plenario en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui), el diputado del Frente de Todos se refirió al trascendido periodístico que surgió desde el entorno de Matías Kulfas y que generó malestar en Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego del reencuentro de la dupla presidencial por los 100 años de YPF. “ Algunas personas que nada les costó, y que así como no muestran sus voces en los off, tampoco las mostraron durante el macrismo. Nos terminaron haciendo mucho daño por particularidades personales ”, reprochó durante un evento en el homenaje al fallecido sociólogo y ensayista Horacio González.

Máximo Kirchner habló sobre el cuidado del tratamiento de la información en el Gobierno, y comparó lo ocurrido este sábado con su salida de la jefatura del bloque del Frente de Todos, tras el resultado de la negociación con el Fondo Monetario” Internacional (FMI) por la deuda externa contraída por Mauricio Macri. “ Cuando tomé la decisión de dejar la conducción del bloque, nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenía que enterar. Nada. No hubo un solo off, ni un solo trascendido ”, dijo el dirigente camporista, según un video reproducido por la periodista Cinthia García en su cuenta Twitter.

“Costó muchísimo, muchísimo. La cantidad de compañeras y compañeros perseguidos, encarcelados, que se la bancaron y que fueron al frente. De lo que sufrió nuestra gente en términos generales, de lo que sufrió ese compañero y compañera que echaron de su laburo del sector público porque le miraron el Twitter y el Facebook, o porque militaron en tal o cual organización, merecen mucho más respeto que algunos funcionarios que van a hablar en off ”, dijo el hijo de la vicepresidenta de la Nación.

Las definiciones de Máximo Kirchner se pronunciaron pocas horas después de que el presidente Alberto Fernández le pidió hoy la renuncia al ministro Matías Kulfas, luego de que se difundiera un informe “en off” atribuido a la cartera de Desarrollo Productivo sobre el gasoducto Néstor Kirchner. Con ese contexto caliente, el dirigente de La Cámpora intervino con un discurso en el “Plenario del Pensamiento Nacional y Popular”, desarrollado en la UNQui.

El desplazamiento de Kulfas se conoció una hora después de que Alberto Fernández criticara por Twitter la “publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno” que desde anoche circuló entre periodistas a través de WhatsApp.

En ese mensaje de texto, se responsabilizaba a “los funcionarios de Cristina” por las condiciones de contratación para las cañerías del gasoducto y se los acusaba de “armar un pliego de licitación a la medida de Techint”. Es decir, el trascendido alentaba un marco de sospecha de corrupción.

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro del otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó el Presidente en su tuit, en una crítica directa a los autores y promotores del informe. Además, defendió a los funcionarios a cargo de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) a cargo de la licitación para la provisión de las cañerías, de quienes dijo que confiaba en su “integridad moral y en la idoneidad”.

El cruce había comenzado ayer con las palabras de la Vicepresidenta en el acto por los 100 años de YPF, donde cuestionó que la empresa Techint importe desde Brasil los laminados de chapa para la obra en Vaca Muerta, pero el desenlace llegó hoy luego de que Cristina Fernández de Kirchner denunciara que “funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos” ejecutan “ataques” sin “dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”.

