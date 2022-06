Llegó a la Argentina la última de las cuatro embarcaciones construidas en Francia para la Armada

Arribó al país el nuevo patrullero oceánico ARA "Contraalmirante Cordero" - Entrevista al Almirante Julio Guardia

Con la llegada al Apostadero Naval Buenos Aires del Patrullero Oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” se dio por cumplido el último tramo del contrato suscripto con la firma francesa Naval Group por la provisión de 4 unidades para el patrullado oceánico por parte de la Armada Argentina .

La ceremonia de llegada al puerto local del flamante sistema de armas naval fue encabezada por el ministro de Defensa Jorge Taiana junto al jefe del Estado Mayor Conjunto Teniente General Juan Martín Paleo, el jefe del Estado Mayor General de la Armada Almirante Julio Guardia, los máximos jefes del Ejército y la FAA y los principales funcionarios de la cartera de defensa.

El buque había zarpado del puerto francés de Concarneau el pasado 12 de mayo luego de haberse formalizado la entrega por parte del astillero galo Kership al Secretario de Relaciones Internacionales Para la Defensa, José Francisco Cafiero, y al Subjefe del Estado Mayor General de la Armada vicealmirante, Eduardo Traina.

En diálogo con Infobae, Taiana dejó en claro su satisfacción por el alto grado de cumplimiento que el grupo empresario francés Naval Group demostró en la construcción y entrega de los 4 OPV cuya provisión se contrató en 2018 .

El patrullero oceánico Almirante Cordero

Por otra parte, y con proyección a futuras construcciones, manifestó: “ La Armada Argentina necesita recuperar su capacidad submarina. Naval Group fabrica submarinos en sus astilleros y ello implica que han demostrado interés en el tema y que han esbozado alguna propuesta que merece ser considerada. No es la única propuesta que hemos recibido, pero seguramente conversaremos sobre este tema ya que una de las prioridades que tenemos para la marina es precisamente la recuperación de su capacidad submarina”.

Infobae consultó al ministro sobre cómo se solventará el mayor gasto operativo que la cartera a su cargo tendrá conforme a la seguidilla de incorporaciones navales: “Estamos haciendo un gran esfuerzo a través del FONDEF si bien es cierto que este año es muy particular porque tal como es sabido nos quedamos sin presupuesto y por lo tanto trabajamos con presupuesto reconducido. Dentro de esta situación y además de las dificultades económicas que hay en estos tiempos nosotros vamos a hacer todo lo posible para mantener el ritmo de modernización y equipamiento de las FFAA”.

Taiana se permitió recordar que la entrevista se estaba realizando justo en la cubierta de vuelo del nuevo buque y que precisamente una de las cosas que también hay que proveerle a este tipo de naves son los helicópteros que por diseño están habilitados a llevar a bordo.

Respecto a las modificaciones que desde hace un par de años se vienen realizando en materia de control de la pesca por parte de flotas extranjeras en los límites de la ZEE ( Zona Económica Exclusiva) el ex canciller sostuvo: “El trabajo coordinado entre la Armada y la Prefectura Naval es altamente positivo como también lo ha sido la creación del Comando Conjunto Marítimo que a menos de un año de su creación a permitido obtener un control del mar altamente efectivo y un salto cualitativo en la materia”.

Infobae también requirió al ministro Taiana alguna precisión acerca del actual debate en varias comisiones de la Cámara de Diputados acerca de la creación de un “Área Marítima Protegida” en rededor a la zona donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan y que generara un fuerte y poco coloquial cruce de opiniones entre las diputadas Graciela Camaño y Mariana Zuvic.

Con cautela, el funcionario nacional respondió: “No veo impedimentos de parte de la comunidad internacional para su creación pero es algo que está en pleno debate. Considero que hay que dejar que se debata más y simplemente esperar”.

La palabra del Jefe de la Armada

A su turno, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Julio Guardia, se refirió a aspectos netamente técnicos relacionados con el cierre del ciclo de incorporación de patrulleros oceánicos.

“Estamos ante un programa de incorporación de unidades que se ha efectuado de acuerdo con lo programado en tiempo y forma. Contamos hoy con las cuatro tripulaciones de estos patrulleros alistados y adiestrados en los propios astilleros de origen. Las cuatro embarcaciones han cruzado el Atlántico sin ningún inconveniente”, sostuvo el jefe naval.

Asimismo, agregó: “Las naves de la serie “Bouchard” han dado muestras hasta el momento de una gran flexibilidad de uso y ya han superado las 70.000 millas de navegación y más de 150 días de patrulla. Sin lugar a duda estas incorporaciones son una renovación para parte de nuestra flota la que ya cuenta con más de 40 años de servicios. Entiendo que estamos ante un primer paso en la renovación de las capacidades operativas de la Armada”.

Según los dichos del Almirante Guardia, para los marinos más jóvenes contar con medios modernos consolida el incentivo profesional que les augura un desempeño profesional muy auspicioso.

El interior del patrullero Almirante Cordero

Sobre el final de la charla, Guardia destacó que estas unidades representan un gasto de funcionamiento muy inferior al de las corbetas que se usan para la misma tarea y que la incorporación del OPV “Cordero” a la División Patrullado Marítimo con asiento en Mar del Plata será inmediata.

En la actualidad el control de la actividad de las flotas pesqueras que operan entre los meses de noviembre y abril al borde de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) se realiza por intermedio de la acción coordinada entre unidades navales militares y policiales pertenecientes a la Armada y Prefectura respectivamente.

El patrullado se complementa con reconocimiento aéreo, que también se realiza con medios pertenecientes a ambas instituciones, que además cuentan con sendos sistemas de monitoreo a distancia conocidos como “Sistema Guardacostas” y “Pollux”.

Mientras que en el edificio Guardacostas (sede de la PNA) se monitorea la actividad marítima y fluvial, no solo de las embarcaciones pesqueras sino además del tráfico mercante en general, en el edificio “Libertad” de la Armada Argentina funciona desde hace un año el Comando Marítimo Conjunto, entidad de reciente creación en el que confluyen medios y personal de las 3 fuerzas armadas con la finalidad de potenciar el control marítimo de las áreas de interés.

El esfuerzo conjunto se complementa con la información satelital que proporciona la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE) con reportes diarios del movimiento de las flotas pesqueras extranjeras detectadas por los satélites nacionales.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto Teniente General Juan Martín Paleo y el jefe del Estado Mayor General de la Armada Almirante Julio Guardia

El OPV “Cordero”

Al igual que sus antecesores, “Storni”, “Piedrabuena” y “Bouchard”, la flamante embarcación tiene una eslora (largo) de 87 metros una manga (ancho) de 13,6 metros y un calado máximo de 4,2 metros.

Su planta propulsora consta de 2 motores Diesel, dos líneas de eje Schottel con hélice de paso controlable y sistema de control Noristar, dos generadores principales, dos generadores de cola y un generador de emergencia, dos aletas estabilizadoras no retráctiles.

Tiene una autonomía de 7000 millas náuticas (3.000 kilómetros) a una velocidad de 12 nudos.

La tripulación es de 40 marinos y posee capacidad para albergar a 19 efectivos para distintas tareas complementarias a la navegación.

El armamento de tipo policial consta de dos ametralladoras de 12,7 mm y además posee un cañón Leonardo de 30 mm con control local y otro remoto para operaciones nocturnas desde la consola radar 2D.

Para el traslado de las dotaciones de abordaje e inspección la nave cuenta con dos botes semirrígidos RHIBs de 9 metros de eslora con dos motores fuera de borda y otro bote apto para tareas de rescate.

La nave puede operar con helicópteros de hasta 5 toneladas de peso se encuentra al mando del Capitán de Fragata Nicolás Leonardo Salinas.

En la actualidad se suma a la dotación militar, personal de la Prefectura naval Argentina que es la responsable de labrar las actuaciones policiales en caso de detectarse infracciones a la ley federal de pesca.

El buque fue bautizado con ese nombre en honor al Contraalmirante Bartolomé Leónidas Cordero quien nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 1830 y prestó servicios en las fuerzas navales argentinas durante más de cinco décadas, hasta su fallecimiento el 5 de septiembre de 1892. A lo largo de su carrera participó de varias batallas navales con destacado desempeño.

La tripulación del patrullero Almirante Cordero

Futuras construcciones

Reafirmando los dichos del ministro de Defensa, varios de los funcionarios presentes indicaron: “ Lo exitoso de la operación llevada adelante con la firma Naval Group, deja la puerta abierta a futuras negociaciones por la construcción de otras unidades navales. Está en estudio una ventajosa propuesta para la construcción en astilleros europeos de al menos cuatro guardacostas de gran porte para reemplazar a los de la clase “Mantilla” que ya aquilatan más de 4 décadas de servicio”.

No obstante, ante el reciente anuncio del reinicio en el mediano plazo de la producción de chapa naval en el país, no son pocos los especialistas del sector marítimo que sostienen que es probable que el Estado Nacional pueda reemplazar algunas de las futuras adquisiciones en el exterior por unidades producidas localmente aunque todos se manifiestan de acuerdo al sostener “Todo dependerá del grado de adecuación de los astilleros nacionales a los costos y tiempos de ejecución que maneja el mundo , estas OPV se entregaron en tres años, si se hubieran hecho en el país no hubiéramos tardado menos de 6 en tenerlas”, sentencian.

