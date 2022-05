Un fiscal federal amplió la imputación contra Mayra Mendoza y pidió nuevas medidas de prueba

Mayra Mendoza

El fiscal federal Ramiro González amplió hoy la imputación contra la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza en la causa que se investiga un presunto desvío de fondos por 535 millones de pesos a una serie de cooperativas vinculadas a ex funcionarios de la jefa comunal. Además pidió nuevas medidas de prueba.

El fiscal había imputado a Mendoza la primera semana de mayo. También imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. En ese momento, González solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.

El expediente no solo apunta a Mendoza sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda. Fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler. “Ello no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González en su primer requerimiento.

Hoy, luego de mencionar una serie de hechos, decidió ampliar la imputación.

Más temprano, la intendenta de La Cámpora salió a denunciar una “operación mediática” en su contra. “Con mentiras buscan ensuciarnos y obstaculizar el trabajo que venimos realizando. Esta operación mediática no es la primera ni será la última, por eso quiero sostener este modo de contacto directo con mis vecinos, como cuando nos vemos en las reuniones vecinales”, dijo en un video y en un hilo de Twitter.

Y agregó: “Los periodistas y dueños de medios responden a intereses que no son los de los vecinos de Quilmes. Yo sí cuido los intereses de mis vecinos, ellos tienen otros, sería bueno saber a qué intereses responden para mentir tan impunemente sobre nosotros como lo hacen”.

Noticia en desarrollo