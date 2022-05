En una señal de unidad, Wado De Pedro, Manzur, Massa y Urtubey se mostrarán juntos en un encuentro del peronismo en Mendoza

Continúan las diferencias en el Frente de Todos (REUTERS/Matias Baglietto)

El Gobierno transita semanas turbulentas tanto en el frente externo, por la situación económica, como interno, por las discusiones dentro del Frente de Todos. El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, siguen con el canal de diálogo cortado hace semanas y nada indica que la relación se componga en lo inmediato. Si bien el mandatario buscó una imagen de fortaleza ayer en el acto de la UOCRA, las rispideces en el oficialismo aún flotan en el aire.

Para que el debate entre el jefe de Estado y la ex presidenta no fracture la coalición, dirigentes de primera línea en el oficialismo, como el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el ministro del Interior, Wado De Pedro, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, insisten en la idea de “institucionalizar” al frente a nivel federal, tal y como se intenta consolidar en la provincia de Buenos Aires. No hay un horizonte concreto de eso, aunque sí algunas señales. Hoy sucederá un encuentro de fuerte contenido simbólico en ese sentido.

Con el PJ local como anfitrión y organizador, las vertientes peronistas del oficialismo se reúnen esta mañana en el encuentro “Peronismo Futuro”, en Mendoza. Con la coordinación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, del riñón de la vicepresidenta, el mitin contará con la presencia del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, De Pedro, Katopodis, Massa; los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires, y Sergio Uñac, de San Juan.

Urtubey, un invitado díscolo

El invitado sobresaliente de la jornada es el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. ¿Anunciará su ingreso al Frente de Todos? “En absoluto es un acercamiento, porque tengo una mirada muy crítica de este gobierno y de la coalición”, le aclaró Urtubey a Infobae.

La presencia de Urtubey en un evento orgánico del oficialismo sobresale como la del único dirigente justicialista que desde que se distanció del kirchnerismo, no regresó. “Voy porque me acercaron la invitación para discutir sobre el futuro del peronismo y donde haya debate, ahí me tendrán”, explica el ex mandatario de Salta en diálogo con este medio.

“El FdT está lejos de la mirada que yo tengo del peronismo”, se desmarcó el salteño. En relación con la distancia entre Alberto y CFK, el ex mandatario provincial consideró: “Es una irresponsabilidad la pelea. Argentina necesita diálogo y debate. Ahí me van a encontrar a mí”.

El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey

Si bien la invitación se la acercó el diputado mendocino Adolfo Bermejo, el mentor de la convocatoria a Urtubey es De Pedro. “Wado habla con todo el mundo, lo que pasa que es discreto y nadie lo ve. Con Juan Manuel (Urtubey) tiene muy buena relación”, detalla un funcionario que deambula por el Ministerio del Interior.

Como contó Infobae, ambos dirigentes se reunieron dos veces en los últimos meses y el encuentro más reciente fue hace pocas semanas en Buenos Aires. De Pedro cree que es necesario “ampliar” la coalición para fortalecerla. “El Frente de Todos está más allá de Cristina y Alberto”, lanzan cerca del ministro del Interior.

Urtubey es una figura que puede funcionar como imán del ala justicialista que nunca se unió al FdT, así como de otros dirigentes externos a ese movimiento que frecuentan el ex gobernador. De todos modos, el salteño mantiene su posición -por ahora-. “El FdT es un fracaso que hoy condena a los argentinos”, azuzó. “Soy un convencido de que tenemos que ofrecer una alternativa superadora al kirchnerismo y a JxC para que no vuelva Macri”, sentenció Urtubey.

Imagen de unidad

El mitin peronista funcionará como una imagen de unidad en la alianza oficialista. Si bien la organización y la fisonomía predominante será kirchnerista, están aseguradas las presencias de funcionarios leales al presidente Fernández, como Manzur y Katopodis. En tanto que desde el entorno de De Pedro anticiparon que estaba previsto que el ministro viajara a la provincia del vino junto con Manzur. Sin embargo, cerca del jefe de Gabinete confirmaron que su asistencia será remota. Wado, deslizaron, también saldrá por Zoom. Massa se pliega a la presencia virtual, porque viajó a Córdoba para ver la final de la Copa de la Liga Profesional entre Tigre, su equipo, y Boca Juniors.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, serán dos de los dirigentes que asistirán al acto en Mendoza

La cumbre comenzará a las 9 en el histórico auditorio “Ángel Bustelo”, ubicado en el parque cívico mendocino. Con eje en las banderas del peronismo -soberanía política, independencia económica y justicia social-, el cónclave consistirá en tres paneles temáticos, de cuatro a cinco oradores cada uno. Al final, que se espera cerca de las 16, se difundirá un comunicado conjunto con las conclusiones del encuentro.

Si bien la propuesta convoca a debatir y reflexionar sobre distintos temas de actualidad relacionados con cuestiones de ambiente, género y tecnología, la interna en el gobierno sobrevolará Mendoza. No es casual, tampoco, que la provincia para realizar el primer encuentro de estas características sea territorio gobernado por la oposición. “Tenemos que fortalecer la coalición, federalizar, y llegar a las provincias que nos han sido esquivas en las últimas elecciones”, analiza un dirigente de peso en el PJ nacional. “Mientras nos peleamos entre nosotros por los diarios de Buenos Aires, Milei no para de crecer y el PRO se alista para recorrer el país. Es inédito esto”, reniega un diputado del FdT.

Cerca de Fernández Sagasti, que es la presidenta del PJ mendocino, detallaron que “la idea es que puedan venir y participar todos los compañeros que quieran”. Este primer encuentro funcionará como un “disparador para generar material de análisis hacia adentro y afuera del espacio”, bosqueja el comunicado oficial.

Se espera que en la cumbre justicialista también estén los senadores nacionales Lucía Corpacci (Catamarca), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), José Mayans (Formosa), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Eugenia Duré (Tierra Del Fuego); y diputados nacionales kirchneristas como Hugo Yasky (titular de la CTA) Emiliano Estrada y Vanesa Sille. Además, habrá legisladores provinciales, concejales y otros dirigentes del peronismo a nivel nacional.





