Los movimientos sociales que responden al kirchnerismo no fueron invitados al acto en apoyo a Alberto Fernández

Gustavo Gavotti

Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, organizó ayer un acto que pretendía ser el “relanzamiento” del gobierno de Alberto Fernández. El Jefe de Estado agradeció el apoyo a su gestión de gobierno, pero la concentración estuvo lejos de ser populosa; se ausentaron los funcionarios vinculados a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la inmensa mayoría de los gobernadores no dieron el presente y lo mismo ocurrió con los intendentes del PJ. También hubo ausencias entre los representantes de la economía popular. Sólo fueron invitados los dirigentes “albertistas”. En cambio, no recibieron el convite los dirigentes que también integran el Frente de Todos, pero están vinculados al kirchnerismo, o que no están “casados” con el Primer Mandatario a pesar de apoyar buena parte de sus políticas.

Fuera del convite para apoyar a Fernández quedaron, por ejemplo, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois. El dirigente está identificado con Fernández de Kirchner. La semana pasada, en diálogo con Infobae, el abogado expresó sin dudar : “En una PASO entre Cristina y Alberto voto por Cristina, pero mi candidato es Wado De Pedro” dijo.

Emilio Pérsico, ex Montonero, funcionario del ministerio de Desarrollo Social y líder del Movimiento Evita, otro de los convocados para apoyar a Fernández Gustavo Gavotti

De Pedro es el ministro del Interior, un político que responde a la dos veces Presidenta, y uno de los funcionarios del Gobierno del Frente de Todos que ayer no estuvo presente en el acto de la UOCRA.

El jueves, durante la reunión de Gabinete, Jorge Manzur, el jefe de ministros, les hizo un pedido explícito a sus pares: que asistan al evento organizado por el “gordo” de la CGT en apoyo al Primer Mandatario.

El ministro de Interior, según informó su oficina de prensa, participará hoy “de la Cumbre del Partido Justicialista en Mendoza que preside la ex senadora ultrakirchnerista la ex senadora Anabel Fernández Sagasti.

Entre otros dirigentes estarán presentes Manzur, el titular de la Cámara Baja nacional, Sergio Massa y el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie y funcionario del ministerio de Desarrollo Social también fue invitado para vivar al Presidente

El diputado nacional Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) tampoco fue invitado al acto en favor de Fernández. El referente social forma parte del bloque del FdT en la Cámara Baja y, a través de las cooperativas de trabajo de la CCC participan de los cursos de capacitación que brinda el sindicato de la construcción. En diálogo con Infobae, Alderete dijo que si lo convocaban hubiese asistido.

“No nos invitaron, por eso no fuimos” le dijo a este medio Dina Sánchez. La dirigente feminista es la vocera del Frente Popular Darío Santillán y forma parte de la mesa de conducción de la poderosa Unión Trabajado de la Economía Popular (UTEP).

El secretario general de la UTEP es Esteban “Gringo” Castro, uno de los allegados al Papa Francisco. Tanto es así que fundó el Movimiento Misioneros de Francisco. A su casa de Luján y sede de esa organización laica fue Fernández para hablar con los vecinos del barrio y tratar de conseguir algunos votos para las elecciones legislativas después de la derrota de las elecciones paso. Castro es pareja de Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, dirigente del Movimiento Evita y primera alcaldesa que llega a un municipio desde los movimientos populares vinculados al FdT.

Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita y funcionario fue invitado al acto de apoyo al Jefe de Estado Gustavo Gavotti

Castro, Grabois, Sánchez y Alderete tienen un factor común: criticaron públicamente el acuerdo que el ministro de Economía, Martín Guzmán realizó con el Fondo Monetario Internacional. Es más, los cuatro diputados nacionales que responden a Grabois a través del Frente Patria Grande no votaron a favor del acuerdo en el parlamento. Lo mismo hicieron los diputados de La Cámpora y el kirchnerismo.

En el amplio predio que el gremio de la construcción tiene en Esteban Echeverría se notó la falta de los militantes y las banderas blancas y celestes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, cuyos dirigentes sí fueron invitados por el sindicalista que hace 32 años está al frente de la UOCRA .

Gerardo Martínez, el convocante lleva 32 años al frente de la UOCRA. Es uno de los "Gordos" de la CGT

Sobre el escenario y mencionado por el pope sindical estuvieron: el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez y los dos principales referentes del Movimiento Evita: Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro. Lo tres, además, son funcionarios nacionales. Junto a ellos también estaba Gildo Onorato, el secretario gremial de la Unión Trabajadores de la Economía Popular y también dirigente del Evita.

La falta de seguidores de esos movimientos sociales, y beneficiarios de programas de empleo como Potenciar Trabajo se debió a que, según explicaron: “la organización del acto, invitó solo a los dirigentes”. Por esa razón desde las gradas se observaba la presencia uniforme de pancartas y pecheras de la UOCRA.

“ Movilizó la UOCRA. El compañero Gerardo invitó a Barrio de Pie y al Evita, que integran la UTEP y al esquema de Alberto ”, se sinceró uno de los dirigentes convocados.

Pablo Moyano, de Camioneros y uno de los tres secretario de la CGT se hizo presente en el acto de apoyo al Presidente

“El secretario general de la UOCRA nos invitó a la celebración por los 200 mil puestos de trabajo recuperados en la construcción, para nosotros es central afianzar la articulación con los trabajadores federados porque es la clase trabajadora argentina la que está levantando a nuestra economía de abajo hacia arriba ”, argumentó ante Infobae Onorato y destacó que el histórico cacique sindical: “Tuvo palabras de gran respaldo para el Presidente y muy elogiosas para nosotros. Creemos que la unidad de los trabajadores es central para terminar con la politiquería que discute en el palacio y suele olvidarse de los problemas reales. Estamos convencidos que el fortalecimiento de nuestro gobierno es prioritario, no queremos la crisis porque solo sufren los humildes, el trabajo de la economía popular sostiene el tejido social” y recordó que “con los diputados estamos trabajando para aprobar las leyes que necesitamos como el Monotributo Productivo, la ley integral de la Economía Popular”.

Desde esta semana, según se comprometieron con el ministro de Economía, a quien apoyaron frente a los embates del kirchnerismo, saldrán a “militar y pedir firmas por el impuesto a la ganancia inesperada”.