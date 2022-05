Malvinas: el ex vicecanciller Foradori aseguró que en la reunión de la polémica sólo se hablaron cuestiones generales

Carlos Foradori en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre

El ex vicecanciller argentino durante el gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori, quedó la semana bajo una posición incómoda. Alan Duncan, ex viceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, lo acusó en sus memorias de haber firmado un acuerdo sobre la cuestión Malvinas en estado de embriaguez.

El encuentro aludido tuvo lugar el 12 de septiembre del 2016 en la residencia de la Embajada Británica en Argentina. Allí, Duncan se encontró con Foradori para negociar una comunicación en torno a acuerdos de tránsito aéreo y vínculos comerciales en las Islas. El diplomático británico narró detalles de una cena en su libro de memorias, titulado In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister.

“Bajo la residencia hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es muy agradable para una reunión y nos juntamos ahí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores”, comenzó el relato de Duncan. Y agregó: “A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”.

La gravedad de la confesión provocó la reacción de la Cancillería, actualmente a cargo de Santiago Cafiero, que inició una investigación.

Este lunes, habló por primera vez el acusado, Foradori. En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann de radio Mitre reconoció que participó de la cena pero negó que esa noche se hubieran discutido cuestiones relevantes.

“ Un comunicado de prensa que incluye gran cantidad de temas como Derechos Humanos, G20, OCDE, desarrollo, cooperación, defensa, refugiados y otros temas más además de la cuestión Malvinas involucra a muchos funcionarios y eso no puede elaborarse en una cena ”, se defendió.

Según explicó, es habitual que diplomáticos argentinos participen de agasajos en residencias o embajadas extranjeras. En ese marco, se realizó la velada del 12 de septiembre del 2016 a la que acudieron él y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la Presidencia de Mauricio Macri.

“ Estábamos todos y en un momento nos hacen bajar y ver la bodega, que realmente es impresionante, y estuvimos ahí. Después seguimos con el evento, que no tenía carácter de conversaciones sobre el tema más que algo general. Ahí no se va a negociar una cantidad de temas que abarcaron todo el marco de la relación bilateral en su conjunto ”, relató Foradori.

El ex funcionario recordó además que el propio Duncan se retractó públicamente sobre sus dichos y el entonces embajador Mark Kent rechazó la versión original sobre la velada.

Infobae consultó a Kent sobre la cuestión: “Mi recuerdo es que aquella noche Carlos Foradori sólo tomó agua y no vi a ningún miembro de la delegación argentina en estado de ebriedad”.

De acuerdo a las memorias de Duncan, Kent llamó la mañana siguiente, el 13 de septiembre, para contar que Foradori se había olvidado de los detalles que habían negociado de lo borracho que estaba, algo que también fue desmentido por el ex embajador.

En la entrevista de este lunes, Foradori no detalló qué bebidas ingirió esa noche, aunque aclaró: “ Los dichos sobre mi persona son de una falsedad absoluta y jamás en 40 años he tenido un comportamiento profesional que estuviese dentro de la moral y el decoro profesional ”.

SEGUIR LEYENDO: