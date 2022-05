Ushuaia: la estrategia “vecinal” de JxC para frenar a un intendente kirchnerista que quiere imponer su tercer mandato

Vuoto junto a Cristina Kirchner, El intendente de Ushuaia además es presidente del PJ de Tierra del Fuego

La oposición en Ushuaia diagramó una particular estrategia con el objetivo de contrarrestar la reforma de la Carta Orgánica que impulsa el intendente local, a través de la cual el camporista Walter Vuoto proyecta abrir las puertas a un tercer mandato a nivel local a partir de 2023.

La alianza Juntos por el Cambio se postuló a las elecciones municipales con una lista formada por vecinos de Ushuaia, planteada “sin políticos en la lista”. “La nómina cuenta con el apoyo de los representantes de los partidos del espacio, pero promueve que sean caras nuevas las que representen los intereses de la ciudad”, señalaron desde el espacio político opositor.

Según indicaron desde el sector, el intendente local convocó a elecciones el próximo 15 de mayo, con el objetivo de reformar la Carta Orgánica municipal y, de esta manera, tratar de continuar al mando de la ciudad más austral del planeta por tercera vez consecutiva.

En los comicios se elegirán 14 convencionales constituyentes titulares y 7 suplentes , quienes tendrán la misión de reformar la Carta Orgánica Municipal. Si bien la convocatoria autoriza a modificar más de un centenar de artículos, el más importante para el intendente camporista, y presidente del Partido Justicialista Fueguino, es el que hace referencia al límite de una sola reelección, ya que en 2023 se termina su segunda gestión consecutiva al frente de Ushuaia.

Si la lista de Vuoto logra imponerse en las elecciones, podrá modificar la Carta Orgánica ajustada a sus necesidades electorales y estará habilitado a presentarse a elecciones el año entrante, al igual que los concejales electos en segundo mandato. Desde varios sectores del oficialismo aseguran que también pretenden aumentar la cantidad de concejales de 7 a 9 miembros.

La ciudad de Ushuaia

“La reforma de la Carta Orgánica es una solución ‘ventajosa’ que encontraron desde La Cámpora para seguir en el poder evitando ir a una contienda electoral que enfrente a su líder local -Vuoto- con el gobernador Melella (FORJA) en una eventual disputa por el ejecutivo de la Provincia”, indicaron desde el sector. Y agregaron que “de esta manera, ‘todos’ quedan contentos: Melella no debe enfrentarse a un oponente fuerte en Ushuaia como Vuoto evitando dividir al peronismo, y el camporista posterga su sueño de llegar a la gobernación para el 2027, pero seguirá teniendo de su lado el aparato del Estado municipal”.

Las elecciones de mayo se resolverán por medio de un sistema D’Hondt con preferencias. “Si hiciéramos un paralelismo con la de medio término, deberíamos sacar entre 4 y 5 bancas. También hay un dato y es que el peronismo nunca ganó una Constituyente acá en Tierra del Fuego”, analizaron desde la oposición local.

¿Cuál será el planteo en caso de sumar más de siete constituyentes? “Si el intendente no llega a 8 propios, el resto de los partidos planteará para la reforma de la constituyente aclarar en el artículo que esta no se considera una reforma fundacional y al no considerarse como tal, no renueva los plazos”, aclararon.

Infobae, semanas atrás, dialogó con Mario Daniele, ex intendente de Ushuaia y senador (mandato cumplido) por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien fue convocado por Vuoto para trabajar en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica. El dirigente peronista argumentó que el referente de La Cámpora “merece la posibilidad de tener una gestión más después de haber pasado cuatro años totalmente aislado, con allanamientos al municipio durante la gestión de Mauricio Macri, sin recibir ni un programa nacional por ser kirchnerista; y de transitar los últimos dos años, hasta la fecha, en pandemia”.

“Vuoto logró llevar adelante la gestión a pesar del obstáculo del macrismo, donde Nación nunca tuvo en cuenta a Ushuaia, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires a la que le ha elevado la coparticipación de manera considerable -cuando es el municipio más rico de Argentina, con un promedio de pbi per cápita superior al de Nueva York- y después aparecen los llorones cuando les modifican un punto en beneficio de lugares históricamente perjudicados”, continuó su arremetida contra el PRO.

SEGUIR LEYENDO