Elisa Carrió: “Como esposa que fundó Juntos por el Cambio no le voy a permitir a los maridos políticos que se acuesten con cualquiera”

La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pronunció hoy un fuerte discurso dirigido a la interna de Juntos por el Cambio en un congreso partidario en Mar del Plata, luego de que esta semana su posición y la de la UCR ganara en el debate de la mesa nacional del armado opositor, donde se resolvió rechazar la incorporación del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“ Como esposa y mujer que fundó Juntos por el Cambio no le voy a permitir a los maridos políticos que se acuesten con cualquiera ”, destacó la ex legisladora en una encendida y colorida intervención, que arrancó risas entre los asistentes al evento.

Con ese mensaje, Carrió ratificó también sus diferencias recientes con el ex presidente Mauricio Macri, quien mantuvo un encuentro con el ex mandatario norteamericano, Donald Trump. “El lío da alegría. No crean cuando yo me peleo. Ahora decreté estar peleada con Mauricio dos meses hasta la reconciliación”, señaló la dirigente de la CC. “ Una no puede estar de luna de miel todos los días, más cuando el otro tipo se acuesta con Trump. No se lo voy a permitir ”, definió con chicanas sobre la reunión que mantuvieron los dos ex mandatarios en Estados Unidos.

A lo largo de su intervención, Carrió repasó varios de los ejes y temas en sus últimas declaraciones públicas. Insistió en que se está transitando una “Tercera Guerra Mundial”, habló sobre el “valor de la vida”, recordó anécdotas personales y familiares y convocó a sus compañeros de partido y socios de Juntos por el Cambio a “formarse” intelectualmente para “estar a la altura de la historia”.

En una de sus definiciones más salientes, la ex diputada se percibió como una “vieja señora de la república, que puso lo que hay que poner para defender la política como única forma de salvar la democracia”. Y reclamó, con un dejo de ironía: “ No me pongan de Presidente, por favor. A la cárcel de Olivos no voy. Estoy para unir, no para dividir” .

Lanzada a dar la disputa interna sobre las alianzas de JxC y la efervescencia del movimiento libertario, Carrió hizo una comparación sobre el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y el liderazgo de Winston Churchill, primer ministro británico durante la conflagración mundial, con la coyuntura política actual, en referencia a los liderazgos autoritarios como el del presidente ruso Vladimir Putin, o la aparición del líder libertario Javier Milei, al que se refirió sin explicitarlo, pero sobre quien volvió a cuestionar su concepción de libertad y modelo político.

“Churchill le dijo ‘NO’ a Hitler como hoy hay que decirle NO a las dictaduras, a los populismos autoritarios, a la ultra derecha y a Putin”, remarcó. Y advirtió que lo que se juega en este momento “no es solo una definición política”, sino una definición de vida”.

“Es una hora de una decisión personal e íntima que no admite el negacionismo, que no admite la superficialidad -continuó-. Es la hora de decidir si vas a estar con los valores humanistas, con los valores racionales, si vas a estar con las democracias, aún empobrecidas y mediocres. Si vas a estar con las repúblicas para salvar la Libertad y la Humanidad o si, por el contrario, vas a jugar a la dictadura, al anarco capitalismo, al narcicisismo, a la adicción y a la libertad como un goce ilimitado sin ley que nos lleva al darwinismo social y a la supervivencia del más fuerte” .

En sus últimas entrevistas y apariciones, Carrió profundizó sus críticas a Javier Milei y a los referentes del ala dura opositora que buscan establecer puentes y posibles alianzas con el dirigente libertario. En el acto, bromeó al respecto al utilizar una de las frases del diputado. “Soy una vieja y casta política”, bromeó, en uno de los momentos más hilarantes del discurso.

La líder de la CC se refirió a a la irrupción de figuras como el diputado de La Libertad Avanza como “el huevo de la serpiente”, y el desafío que ello implica para Juntos por el Cambio. Desde lo programático, remarcó hacia dónde se tiene que dirigir la coalición: “Hoy no se puede ser neutral: se lo digo a Juntos por el Cambio, tenemos que estar con las democracias, con la república y con la libertad, pero con límites”. E insistió con sus diferencias con Javier Milei: “Estamos llamados a ser libres, no libertinos. La libertad solo puede crecer con el otro y dentro de la ley. No hay libertad sin ley. Sin igualdad de oportunidades que asegure la educación y la cultura para todos, no hay libertad ni república democrática. Hacer desaparecer el Estado es un proyecto narcisista y anárquico”, advirtió.

La ex diputada nacional volvió a referirse en términos similares en el acto de hoy: “El territorio para que avance el mal radical son las sociedades desesperanzadas, deprimidas, humilladas. Sobre ese espacio es el que se alzan los líderes o liderezas que vienen a poner el orden y la supuesta libertad. Recuerdo la dictadura, que hablaba de los valores cristianos y liberales. Sobre este territorio operan los líderes que llevan a la solución final”.

“Lo único que nos salva es la libertad, la alteridad y la república. Cuando la democracia es sólo mayoritaria, es autoritarismo de masas”, definió Carrió.

Y agregó: “Para que haya alteridad, tiene que haber una regla universal: no mentir, no violar, no usar a los pobres, no matar. Eso es el contrato moral. Hay una sola forma de organización del poder que se define con la división de poderes. Con poderes concentrados, no hay libertad”.

Participación de Diego Santilli y otras dirigentes

Durante la Convención Provincial de la Coalición Cívica asistieron otros referentes de Juntos por el Cambio en el predio La Normandina de Playa Grande, entre ellos, el diputado nacional Diego Santilli, la diputada provincial Maricel Etchecoin, el presidente de la CC bonaerense, Andrés de Leo, el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, los senadores provinciales Joaquín de La Torre y Alejandro Rabinovich, y el diputado nacional y presidente del partido de la CC, Maximiliano Ferraro, entre otros.

“Junto a Lilita Carrió, la CC, la UCR, el PRO y el PJ Republicano tenemos la obligación y la responsabilidad de presentarle a la sociedad un shock de medidas y un plan económico y productivo integral que reviertan tantos años de fracaso en la Provincia”, sostuvo Santilli en el acto.

“Nuestro mayor desafío es cambiar la historia en la Provincia de Buenos Aires, que un gigante dormido. Hoy tiene un gobernador ausente que no ha encarada ninguna transformación de fondo, que sólo dedica su tiempo a la crítica y a mirar por el espejito retrovisor”, planteó el dirigente del PRO.

El congreso partidario de la CC discutió sobre los temas que se tratarán en el Congreso. La agrupación política fundada de Elisa Carrió plantea una estrategia de consolidación en cada distrito de candidatos propios, como así también de posicionar una figura para encabezar o acompañar en una fórmula para la gobernación el año que viene.

