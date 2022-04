Ricardo Gil Lavedra ganó las elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Ricardo Gil Lavedra (Franco Fafassuli)

El ex juez Ricardo Gil Lavedra es el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Derrotó en las elecciones a la agrupación “Gente de Derecho” que gobernaba la institución desde 2006, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales.

Minutos antes de las 23, todavía se estaban contando los votos pero la diferencia entre las las dos listas principales era “irreversible”. Escrutados el 93% de los votos, Gil Lavedra tenía el 48,84% de los votos, mientras que Rizzo alcanzaba el 42,75%.

Gil Lavedra encabezó un frente que logró reunir a 13 agrupaciones referenciadas en la Unión Cívica Radical y el PRO. Derrotó a la lista que encabezaba Jorge Rizzo, creador y ex presidente del Colegio. También compitió una tercer lista liderada por Rubén Ramos, secretario general de la Asociación de Abogados del Estado, que se presentó con el frente Espacio Abierto de Abogados.

La elección definió las autoridades para el Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados para el período 2022-2024.

“Hoy ganó la abogacía”, celebró Gil Lavedra, quien remarcó que su gestión apuntará a “construir un Colegio Público cercano, donde toda la matrícula tenga un rol activo”. “Vamos a escuchar las propuestas y las necesidades para diseñar juntos soluciones. Proponemos una gestión austera, eficiente y transparente, que cuide el bolsillo de los matriculados”, agregó.

Los comicios tendrían que haberse realizado en 2020, pero por la pandemia de COVID-19 fueron postergadas hasta este momento. Las últimas fueron en 2018. Por primera vez, los comicios se realizaron de forma “desdoblada” entre el martes y este jueves en la sede del organismo y el Centro Cultural General San Martín.

Gil Lavedra se presentó acompañado por el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Juan Pablo Más Vélez; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Clusellas; el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia en la gestión de Germán Garavano Martín Casares o el ex jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco.

En esa lista lograron confluir por primera vez los representantes de Abogados de la Ciudad, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Encuentro de Abogados Independientes, Abogados x Argentina, Confluencia de Abogados en Evolución, Justa Causa, Abogados de Pie, Será Justicia, Cambio Pluralista, Presencia y Acción y Bloque Constitucional.

“En la lista confluimos peronistas, conservadores, desarrollistas, socialistas, liberales, y naturalmente, radicales como yo. La representación de los abogados y abogadas debe ser necesariamente plural, porque hay ideas políticas distintas, pero un interés común que es el profesional. Ahí debemos concentrarnos”, enfatizó Gil Lavedra antes de las elecciones.

En la lista de “Gente de Derecho” aparecían ex juez Mario Filozof, el abogado Marcelo Parrilli y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y también distintos abogados que impulsan causas contra el macrismo como Maximiliano Rusconi, Alejandro Rúa y Valeria Carreras. Precisamente, la entidad se convirtió en querellante en la causa por el denominado espionaje macrista, el expediente que nació en Lomas de Zamora y que ahora está radicado en Comodoro Py.

La estrategia de Rizzo fue apuntar a los logros de su gestión: el aumento permanente de la UMA (la Unidad de Medida Arancelaria para los honorarios profesionales de los abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia), la formación profesional, la implementación del expediente electrónico y los logros conseguidos durante la pandemia. También destacó sus conquistas históricas, como el haber logrado el fallo “Rizzo”, que en 2013 declaró la inconstitucionalidad de cambios en el Colegio de la Magistratura que buscaba el kirchnerismo; o los trámites que implementó en el propio organismo, como sacar el pasaporte, el DNI o la licencia de conducir para los matriculados.