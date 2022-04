El Frente de Todos bonaerense busca que los intendentes puedan clausurar comercios que no cumplan con Precios Cuidados

Roberto Feletti en un acto junto a Axel Kicillof días atrás

Por distintos frentes y ante la dispersión de precios, el Frente de Todos busca apurar el empoderamiento de los intendentes de la provincia de Buenos Aires -la de mayor peso poblacional- para que sean ellos quienes lleven adelante el control del cumplimientos de distintos acuerdos de referencia, principalmente Precios Cuidados que se amplió a comercios de proximidad. A lo anunciado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof semanas atrás, se le suma una iniciativa en el Senado bonaerense que cuenta con el aval del Secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti.

Se trata de un proyecto de ley del senador del Frente de Todos Francisco “Paco” Durañona. La iniciativa no es nueva. Ya había sido presentada y faculta a los intendentes e intendentas a tener “poder de policía” ante la detección de que en un comercio no se cumpla con los acuerdos de precios, siempre y cuando ese comercio en cuestión esté adherido a -por ejemplo- Precios Cuidados . El proyecto fue aprobado en el Senado y luego en Diputados perdió estado parlamentario y modifica la Ley de Defensa de Consumidor de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ante la coyuntura imperante, Durañona volvió a la carga. Se contemplan apercibimientos, multas, decomiso de mercadería, clausuras, quitas de concesiones, licencias y en caso de ser proveedor del Estado la baja de tal condición por cinco años. Las multas, por ejemplo, oscilarían entre los 10 mil y 10 millones de pesos.

Al proyecto original se le ampliaron el control del cumplimiento de otras leyes como la ley de etiquetado y de góndola. Esta vez, Durañona encontró el eco que no tuvo en su primer intento y recibió el respaldo del Secretario de Comercio, Roberto Feletti. Por eso, este miércoles el funcionario nacional acompañará al senador y a la presidenta del bloque oficialista en el Senado provincial, Teresa Rodríguez, en la presentación del proyecto. Un evento en el que también participará Adriana Malek, presidenta de la Unión de Consumidores Argentina. El plan también cuenta con el auspicio del Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

En diálogo con Infobae, Durañona explicó los alcances de la norma: “Reforma la ley de defensa de consumidores para que los municipios tengan facultades tanto en los supermercados y en los comercios de cercanía de contralor. Hoy los municipios no tienen ninguna facultad. En el marco de un país federal es central poder coordinar este tema entre la Nación, la Provincia y los municipios. Es inviable que la Secretaría de Comercio se tenga que ocupar de todo”.

Durañona junto a Kicillof durante la campaña 2019

El senador también mostró sus diferencias con la estrategia que propuso el Ejecutivo bonaerense semanas atrás. Como contó Infobae, el gobierno de Kicillof pidió la colaboración de intendentes para controlar precios, pero en los casos de detección de incumplimientos de acuerdos sería el área de Feletti quien se encargará de sancionar. Detrás de la elaboración de informes dirigidos al secretario de Comercio estará el ministerio de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Para el senador oficialista, la medida es insuficiente. “El Ejecutivo provincial tiene una mirada distinta, el problema es que en la provincia, no creen en el rol de los municipios. Siguen con la misma lógica de concentrar todo a través de Comercios. Es incoherente ”, cuestionó. A la vez, Durañona opinó que lo debiera hacer Costa es “ coordinar el funcionamiento de esta iniciativa, que sea de abajo hacia arriba ”.

Entre los fundamentos de la iniciativa se explicita que “resulta claro que el rol del Estado en la aplicación de políticas y en cuanto garante del pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos en general -en este caso en cuando consumidores, en particular-, no puede ser desplegado de manera eficaz si no es con la concurrencia y el fortalecimiento de los gobiernos locales, que en los modernos sistemas democráticos funcionan como el ámbito más próximo a la ciudadanía, jugando un papel central en el desarrollo armónico, económico y social, de nuestro país y nuestra provincia”.

La semana pasada, en el marco de la presentación de medidas del gobierno bonaerense que incluyeron potenciar los mercados bonaerenses -que incluye un descuento del 40% abonando con Cuenta DNI-, el programa de viajes hacia el Mercado Central de manera gratuita, el sistema propio de fiscalización de precios, Feletti valoró la labor de los intendentes ante una eventual campaña de control de precios. “El intendente es el piso de ciudadanía, la ciudadanía empieza por el municipio. Ningún intendente niega la atención a un ciudadano si es un intendente que se precie de ser intendente y en ese punto la colaboración de los territorios es inestimable”. El funcionario también se llevó el respaldo político del kirchnerismo bonaerense. Se espera que en la tarde de este miércoles repita la dinámica en lo que será la presentación oficial del proyecto de Durañona desde el Senado bonaerense.

Sin embargo, algunos intendentes de la oposición ya advirtieron que están en contra de que los municipios carguen sobre sí el control de precios. El jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montengro, remarcó en una entrevista a Infobae que “los controles de precios no sirven”, y que “es la forma de echarle la culpa a alguien. Le echas la culpa a los intendentes que no controlan, cuando el problema es otro. El problema no es el control, si no funcionó nunca, ¿va a empezar a funcionar ahora? No. Hay que gastar la plata bien y eso es lo que no se está haciendo”, dijo.





