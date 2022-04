“Una buena fórmula sería Capitanich como Presidente y Wado de Pedro como gobernador”: el deseo de un histórico dirigente peronista

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, junto a Axek Kicillof en un acto institucional de hace unos años (DyN)

Aunque todavía falta para octubre de 2023, en el Frente de Todos imaginan cuáles serían las mejores opciones para competir en las elecciones presidenciales. En esa línea, Francisco ‘Paco’ Durañona, senador bonaerense e histórico dirigente del peronismo del interior, colocó sus fichas en el gobernador de Chaco y el ministro del Interior: “ Una muy buena fórmula sería ‘Coqui’ Capitanich como candidato a Presidente y ‘Wado’ de Pedro como gobernador de la provincia de Buenos Aires ”.

Durañona es un referente poco habitual en el Frente de Todos, más asociado al ruralismo que a las zonas urbanas. Por sus posiciones políticas, suele ubicarse del lado del kirchnerismo y se muestra leal con ese espectro político, pero no está alineado verticalmente con La Cámpora ni con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En medio de la dura interna en el oficialismo, para Durañona, el mejor escenario sería “sin Cristina, (Axel) Kicillof ni Alberto” Fernández como candidatos principales, ya que -considera- resulta necesario “iniciar un nuevo ciclo en la Argentina que dure 20 o 30 años”.

“Creo que Cristina no tiene que ser candidata a presidenta. No podemos de nuevo cargarle todo ese peso a ella, que ha dado todo por la Argentina en dos períodos y no creo que esté en su voluntad . Como candidata a senadora me parece que sí, tiene mucho para dar desde un rol institucional del Senado”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

En ese marco, Durañona remarcó que desde “hace mucho tiempo” tiene su apuesta en el gobernador de Chaco, Jorge ‘Coqui’ Capitanich, por sus “hazañas” y las victorias electorales conseguidas en su provincia. “Me parece que es el momento de un gobernador, o de alguien joven. Hace mucho tengo mi apuesta en el ‘Coqui’ Capitanich. Creo que Wado también sería un excelente candidato a gobernador de Beunos Aires”, indicó el ex intendente de San Antonio de Areco.

“Se necesita un cambio generacional en las PASO. Sergio Massa tiene que estar ahí y habría que incorporar dirigentes del interior en las PASO en esas fórmulas, no podemos seguir con modelos porteño céntricos, hay que discutir propuestas para que éstas sean apoyadas”, completó.

Jorge Capitanich, cuando era jefe de Gabinete de la Nación, con el entonces intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona (Foto: Jefatura de Gabinete de Ministros)

Inflación y Justicia, las preocupaciones

Durañona es uno de los impulsores de un proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de Nación y la Provincia de Buenos Aires, que busca dar mayor poder a los intendentes para que puedan hacer un control de precios en sus municipios y, a la vez, les da facultades sancionatorias.

La norma había obtenido sanción unánime en la Cámara alta, pero perdió estado parlamentario cajoneado entre los archivos de la Cámara de Diputados. Este miércoles, la iniciativa volverá a ser presentada en el municipio de La Plata junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la titular del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, y la presidenta de la Unión de Consumidores de Argentina, Adriana Malek.

“Estamos impulsando una ley de Precios Justos en cada municipio. Es una propuesta que venimos trabajando hace tiempo desde el “Movimiento Arraigo” porque creemos que es fundamental que todos los distritos bonaerenses puedan hacer control de precios y sancionar abusos o incumplimientos”, comentó en redes sociales.

"Me parece que es el momento de un gobernador o de alguien joven", sostuvo el senador Paco Durañona

El senador bonaerense se pronunció también sobre la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, y propuso que el máximo tribunal sea integrada por 25 miembros , uno por cada provincia.

“La misma Corte ha forzado a un esquema de 20 miembros en el Consejo de la Magistratura. Si la Corte entiende que para un equilibrio de fuerzas se necesitan 20 miembros para designar jueces, ¿cómo no se va a poder una Corte que tenga esa cantidad de miembro el control constitucional?”, apuntó.

“Lo he hablado con muchos gobernadores y acompañan muy fuertemente esta posibilidad. Muchos se rasgan las vestiduras en el órgano máximo de Justicia, y una Corte de 25 miembros evitaría que en muy pocas cabezas se definan cuestiones de poder y de desarrollo del país que son centrales”, sostuvo.

Y completó: “No es lo mismo rosquear una Corte de 25 miembros que una de cuatro″.

SEGUIR LEYENDO: