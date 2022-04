Jeffrey Sachs: “La situación económica de Argentina es mejor que la de muchos países que la critican, pero su reputación es la peor del mundo”

Gustavo Beliz con Jeffrey Sachs

“No hay obstáculos para un nuevo período de estabilidad y crecimiento para la Argentina” . El economista estadounidense Jeffrey Sachs participó esta mañana en la Cancillería argentina de una actividad del Consejo Económico y Social que preside el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz y mostró una visión optimista de la situación económica de nuestro país, además de ser muy crítico con las posturas de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y de las principales calificadoras de riesgo respecto de la deuda externa.

“Si tuviera estabilidad financiera, Argentina crecería estupendamente. Este país no merece las crisis y sin embargo está en una crisis eterna. Los han catalogado como incorregibles, destinados al default. Creo genuinamente que el gobierno está haciendo las cosas bien. Los acuerdos con bonistas y con el FMI fueron muy buenos. Hay que usarlos para construir”, agregó al comienzo de su exposición que se extendió por casi dos horas, con preguntas de algunos de los participantes de la charla en el salón Libertador del Palacio San Martín.

Lo escucharon con atención y una buena dosis de sorpresa ante sus dichos, políticos -incluso de la oposición, como el radical Jesús Rodríguez o el macrista Federico Pinedo-, economistas, académicos, sindicalistas y empresarios. “La situación económica de Argentina es mejor que la de muchos países que la critican pero su reputación es la peor del mundo”, explicó para graficar las dificultades argentinas a la hora de negociar su deuda externa de la que dijo haber participado como asesor del ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.

“El mundo espera que Argentina falle en todo momento. Hasta cuando hace las cosas correctas, el mundo dice ‘esto no va a durar’”, resaltó el economista de 67 años, quien por la tarde estuvo junto al presidente Alberto Fernández analizando la situación internacional.

A continuación mostró un grafico con la situación respecto de la deuda de los países que integran el G7. “Argentina tiene la menor relación entre deuda y PBI, salvando Alemania. El país es descripto como insolvente. Su deuda no es demasiado elevada, su situación es mejor que la de muchos países que la critican, pero su reputación es la peor del mundo” , detalló.

Sachs, profesor universitario y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, en su discurso fue muy crítico del gobierno de Joe Biden y de las calificadoras de riesgo. “Me he peleado los últimos seis meses con el gobierno de Estados Unidos que dice: no van a cumplir. Y yo les dije: son mejores que nosotros. La política macroeconómica no tiene nada malo, ni la política monetaria, las exportaciones suben”, destacó Sachs. Seguidamente remarcó que “tienen 50 por ciento de inflación y reputación 0″.

Poco más tarde añadió que la “Argentina se enfrenta, viendo sus buenos números en términos macroeconómicos, a un injustificado rating de su riesgo país: este no es un país irresponsable, Argentina está subsumida en un mundo de malas expectativas y en la trampa de la deuda”.

En su intento por explicar la crisis que vive la economía argentina desde hace tiempo, Sachs sostuvo que la razón es que “los han sacado del juego, los han tildado de incorregibles” y elogió las medidas del Gobierno de Alberto Fernández. “Están haciendo las cosas bien, fueron acuerdos buenos, muy profesionales”, aunque luego pidió que las elecciones del año que viene, en 2023, “no interfieran en un trabajo de largo plazo”.

Luego abogó por renegociar antes los vencimientos de deuda: “No es una deuda impagable ni un desastre fiscal, es un país que puede cumplir con sus compromisos, en eso quiero ayudar . Igual, no hay que esperar al 2024 a que se venga otra crisis y renegociar antes”. Allí criticó a la calificadora Moodys: “El acuerdo (con el FMI) evita el incumplimiento, el default. Moodys dice que no evita el default en 2024. ¿Saben en el futuro que va a pasar? Las calificaciones de riesgo son muy miopes. Están atrapados en un mundo surrealista de malas expectativas”.

En la segunda parte de la actividad, hubo preguntas de los invitados. Tras el agradecimiento de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por la visión optimista de la situación llegaron los primeros cuestionamientos de algunos de los economistas presentes que remarcaron errores del gobierno argentino como la alta emisión y la falta de reservas del Banco Central, en el caso de Marina dal Poggetto (EcoGo), y también la alta inflación, el costo de los servicios públicos y la falta de un plan estabilizador, que expuso Martín Rapetti (del CIPPEC).

Sachs les contestó que lo mejor será “mirar hacia adelante, olvidarnos del pasado, miremos los datos del presente” porque son los que las calificadoras de riesgo no toman en cuenta. “El mundo tiene que entender. Hay 82 países de bajo y medio ingreso. Las agencias calificadoras de crédito, si usted es pobre le dan una calificación baja, si es rico, no. El G20 debería utilizarse de manera agresiva para decir que existe un sistema financiero que solo sirve para los países ricos. Si uno es pobre necesita del capital para darlo vuelta”.

Luego, como fórmula para salir de la crisis recomendó que Argentina tenga “una cuenta fiscal apropiada”, que el país entre “dentro del rango de la solvencia y del restablecimiento de las finanzas” y dijo que “no debe haber heroísmos, sí algo moderado que respete el principio temporal”.

Cuando se refirió al contexto internacional, el economista estadounidense, quien es asesor ad honórem del Consejo Económico y Social que encabeza Beliz, apuntó otra vez contra los que consideró errores del gobierno de Joe Biden sobre la relación con China y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Estados Unidos empeoró en los últimos 10 años. De ser campeón de un sistema de alianzas, pasó a la antítesis del multilateralismo . Y es mucho más confrontativo con la aparición de China. Hay un escenario internacional fragmentado. Argentina no debe elegir un bando, lo que queremos es la paz debe ser la respuesta. No hace falta esta guerra en Ucrania. Existe una agresión espantosa de Rusia contra Ucrania, completamente ilegal, con crímenes aberrantes. Pero Estados Unidos provocó, fue una de las razones de esta guerra”, explicó.

Ante la postura estadounidense de intentar la expulsión de Rusia del G-20, Sachs también fue crítico. “El G20 es para hablar, no para sacar a las patadas al otro. No hay alternativa más que cooperar. Con la crisis financiera pasa lo mismo. Naciones Unidas es el único tablero posible. Defiendan el multilateralismo”, solicitó.

Tras este foro denominado “Desarrollo sostenible e inclusivo en países de ingresos medios frente a los desafíos globales del Siglo XXI”, Sachs participó de un almuerzo de trabajo en Casa de Gobierno junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la Secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker; y la Secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini. Por último, recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, en un acto que presidirá el rector Alberto Barbieri.