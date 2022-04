Alberto Fernández recibe a otro presidente sudamericano: el ecuatoriano Guillermo Lasso empezará hoy su visita oficial

Los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Argentina, Alberto Fernández, ya tuvieron un encuentro bilateral en Lima durante la asunción de Pedro Castillo como mandatario peruano.

Argentina recibirá desde este domingo por la noche y hasta el martes por mañana la visita oficial de otro presidente sudamericano. Guillermo Lasso, el mandatario ecuatoriano de 66 años quien todavía no cumplió un año en su cargo, estará en nuestro país porque pretende fortalecer los vínculos comerciales con el Mercosur. Desde Buenos Aires, donde será recibido por Alberto Fernández este lunes a las 11 en la Casa Rosada, Lasso viajará a Montevideo para entrevistarse con Luis Lacalle Pou.

El ex banquero, que el 24 de mayo de 2021 asumió en Quito sin la presencia del jefe de Estado argentino, llegará acompañado de tres miembros de su gabinete: el canciller Juan Carlos Holguín; Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y Julio José Prado Lucio-Paredes, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Los tres funcionarios mantendrán audiencias bilaterales con sus pares argentinos.

También tendrá reuniones con distintos sectores empresarios interesados en el intercambio comercial, que se coordinaron entre los equipos económicos de la cartera de Relaciones Exteriores de Santiago Cafiero con el embajador de Ecuador en Argentina, Xavier Monge Yoder. La delegación visitante utilizará su programa “Open for Business” con el fin de atraer inversiones.

El encuentro será importante para reforzar, sobre todo, cuestiones de política regional y hemisférica. Próximamente, en junio se desarrollará en Los Angeles, Estados Unidos, la 9na edición de la Cumbre de las Américas, encabezada por Joe Biden, a la que ambos concurrirán. Biden afirmó que en ese encuentro en la ciudad de Los Angeles, el objetivo será “cerrar la brecha” entre lo que las democracias del continente prometen y lo que llevan a cabo.

Alberto Fernández, el día que asumió al frente de la CELAC

Además, Fernández hablará con su par ecuatoriano de la acción que viene desplegando al frente de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) . El Presidente, que cumple el lunes los primeros 100 días a cargo de la conducción pro-témpore del foro regional, junto a Cafiero intenta que la CELAC no se apoye solamente en gobiernos que le sean afines ideológicamente sino que pretenden “un foro regional sin exclusiones”. En esa categoría entra Lasso, de orientación liberal.

Esta visita también forma parte del impulso de la cancillería argentina para revitalizar los lazos con los países vecinos y de la región, tal como se hiciera recientemente con Chile, Bolivia y Paraguay. Cafiero, con una importante delegación diplomática y de empresarios, estuvo en Asunción en una misión comercial reciente, después de 5 años sin la visita de un canciller argentino a ese país vecino.

Con Lasso, además, se firmará un acuerdo de cooperación en materia consular para agilizar trámites de documentación, visados y migraciones. Esta visita se producirá luego de que otros dos presidentes del continente pisaron recientemente suelo argentino. Primero arribó el chileno Gabriel Boric, quien realizó una visita de Estado y el jueves 7 de abril fue el turno del boliviano Luis Arce, quien pasó brevemente por el país con la finalidad de lograr un acuerdo que apunte a reforzar la provisión de gas durante los meses más crudos del invierno.

Alberto Fernández con el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien el 7 de abril estuvo en la Casa Rosada.

Lasso llegará al país este domingo a las 19. Al día siguiente, como ocurrió también con Arce, depositará a las 10.30, una ofrenda floral en la Plaza San Martín de Retiro, donde se encuentra al monumento al Libertador. Luego irá a la Casa de Gobierno. Tras una reunión bilateral después se emitirá una declaración conjunta.

Entre los temas bilaterales que se abordarán también hay dos con aristas de conflicto. Uno es la demorada designación del nuevo embajador argentino en Quito. En el Senado nacional todavía no se aprobó el pliego de Gabriel Fuks, ex funcionario del ministerio de Seguridad con Sabina Frederic y quien entre 2003 y 2013 condujo a los Cascos Blancos. Si bien cuenta con la aprobación ecuatoriana, su designación sigue trabada en la Cámara Alta. Por diferencias ideológicas con el antecesor de Lasso, Lenin Moreno, Argentina no tiene embajador en ese país desde diciembre de 2019.

Otro problema a conversar será la situación de la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien fue condenada al igual que el ex mandatario ecuatoriano por cohecho agravado y hace 19 meses permanece refugiada en la residencia argentina en Quito. Argentina no la entrega a la justicia porque esgrime “razones humanitarias”.

La ex ministra de Transporte de Ecuador, María de los Angeles Duarte, junto al ex presidente Rafael Correa. Ambos fueron condenados en su país por corrupción. Duarte está refugiada hace 19 meses en el embajada argentina en Quito. (AFP)

Alberto Fernández estuvo más de una vez a punto de viajar a Ecuador para encontrarse con Lasso pero no lo pudo concretar por la pandemia. El 28 de julio del año pasado finalmente se produjo el primer encuentro entre ambos mandatarios cuando coincidieron en el Hotel Westin de Lima en la asunción de Pedro Castillo a la presidencia peruana. Luego, en febrero de este año, se vieron en China, un importante socio en común en el comercio, durante los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing.

En abril de 2021 apenas pasadas unas horas del cierre de los comicios en Ecuador, Alberto Fernández felicitó a su par ecuatoriano por la victoria en el ballotage de las elecciones en las que superó a Andrés Arauz, el candidato al que decidió respaldar Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, que permanece exiliado en Bélgica luego de que lo condenaran a 8 años de cárcel por hechos de corrupción.

Arauz, a quien Fernández veía como el líder de izquierda para consolidar su idea de “progresismo” en Sudamérica, terminó derrotado.

Lasso, un ex banquero, empresario y político de derecha, que en sus dos anteriores postulaciones a la presidencia ecuatoriana no había logrado su objetivo, reemplazó en el gobierno a Lenin Moreno (quien había sido el vicepresidente hasta el desplazamiento de Correa).

Así terminó con 14 años de gobierno de facciones vinculadas con el proyecto político del correísmo, cuyo líder se mostró reiteradas veces muy cercano a la actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner y antes también a Néstor Kirchner.

El intercambio comercial entre ambos países

Según los datos que proporcionó la Cancillería argentina, el año pasado las exportaciones de nuestro país hacia Ecuador fueron de más de 504 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 313 millones de dólares, lo que arroja un saldo favorable superior a los 190 millones de dólares. Además, en el primer bimestre de este año llegó a los 125 millones de dólares (lo que significa un incremento superior al 207% con respecto a 2019) y 55 millones de dólares de importaciones, lo que arroja un saldo superavitario superior a los 70 millones de dólares.

Entre los principales productos exportados figuran la harina de soja, otros derivados de la industria alimentaria, cereales y vehículos. En este último rubro es donde Argentina intentará aumentar su producción exportable, sobre todo en camionetas 4x4. Las importaciones de nuestro país son principalmente en frutas, preparaciones alimenticias y cacao.

Recientemente el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca argentino, Julián Domínguez, participó en la capital ecuatoriana de la 37ma Conferencia Regional de la FAO, el organismo de la ONU para la alimentación y la agricultura. Con la presencia también de otro argentino, Carlos Cherniak, quien a mediados de marzo fue nombrado al frente del Subcomité de Ganadería de la FAO, allí hubo avances para que se intensifique el intercambio comercial sobre todo en el rubro alimentos.

Lasso se irá rumbo a Montevideo este martes a las 9 de la mañana.

