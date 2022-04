Daniel Scioli habló del spot que lo lanzaba para 2023: “Estoy haciendo mi trabajo en Brasil, no le den otra lectura”

Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil (Foto: Pablo Barrera Calo)

Abocado a su rol de embajador en Brasil, Daniel Scioli no sólo fue noticia esta semana por las negociaciones que emprendió Argentina para garantizar mayor provisión gas para el invierno, si no también por un spot que circuló por redes sociales y medios de comunicación que abrió el interrogante sobre su posible candidatura en 2023 . En una entrevista con Infobae, el ex candidato a presidente analizó la situación económica, social y política del país, en momentos en que el Gobierno enfrenta una crisis interna luego del acuerdo que el ministro Martín Guzmán alcanzó con el FMI.

El spot que volvió a tomar relevancia en estos días pertenece a su campaña presidencial de 2015, según explicó, donde se lo muestra al ex gobernador bonaerense en recorridas con una voz en off que utiliza un tono épico para hablar de las personas “incondicionales” y hace un juego de palabras con su apellido: “Incondiscionales”. “Por lo que vi es coherente con lo que yo sigo siendo: una persona comprometida con el país, con la responsabilidad que me dan en cada momento” , respondió al ser consultado por la posibilidad de que se tratara de un relanzamiento de su candidatura y agregó: “Si alguno con eso ha querido provocar cizaña o hacer una especulación sobre si lo que estoy haciendo lo hago por una eventual candidatura, nada que ver”.

Un spot de campaña presidencial de Daniel Scioli volvió a circular

De hecho, durante la entrevista, enumeró todas las actividades que emprende en Brasil como embajador, como por ejemplo, haber recibido a tres ministros argentinos esta semana, entre ellos, Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Martín Guzmán (Economía). De todos modos, resaltó que sigue de cerca lo que sucede en Argentina, sobre todo con la interna del Frente de Todos que mantiene enfrentados al presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner.

— ¿Cómo vivió lo que fue la negociación entre Argentina y Brasil en la que acordaron una ayuda de mayor provisión gas para evitar que haya cortes de electricidad en invierno?

—Fue una semana de gran progreso y avance con Brasil. Con Guzmán participamos de la convocatoria de la Federación Industrial con más de 200 empresarios de todos los sectores que fueron con una gran expectativa y se llevaron la mejor impresión después de que el ministro expuso y respondió preguntas. Luego vino la nueva reunión con el ministro de Energía de Brasil (Bento Albuquerque) y hubo una definición muy clara por parte de Brasil, que puso a disposición entre mayo y septiembre - porque tiene un muy buen caudal en las centrales hidroeléctrica - la electricidad que la Argentina necesite .

A la tarde vimos al ministro de Economía de Brasil, Pablo Guedes, ellos tuvieron una reunión de dos horas y luego nos reunimos con nuestros equipos. Hubo una definición por parte de Guedes -que demuestra el espíritu y el momento que atraviesa la relación bilateral- porque dijo que Argentina y Brasil juntos tienen que garantizar la soberanía alimentaria y energética del mundo y, en especial, en este nuevo contexto internacional tenemos que mirar a Europa y la posibilidad de integrarnos cada vez más.

Martín Guzmán, Bento Albuquerque y Daniel Scioli

—¿Le preocupa la situación económica y social de Argentina?

—En materia económica hay indicadores que están mostrando la recuperación, como lo que fue la recuperación de la industria proyectada en un 14%, lo que es la baja de desempleo, de la pobreza y la indigencia. Lo que es la mejora de la distribución del ingreso y lo que es también, reconocido por el ministro y el Presidente, que la inflación está al máximo nivel de las preocupaciones de la familia y que es un tema que lamentablemente se está multiplicando en todos los países. Aquí mismo en Brasil una inflación alta de 11%, Holanda tuvo inflación mensual de 4,6%, Alemania 2.2%. Esto no es consuelo, son temas que hay que abordarlos y tienen que ver mucho con lo que es el aumento de la energía y los commodities de los alimentos. Desde el punto de vista social, creo que hay que seguir trabajando y poniendo todo el esfuerzo de las causas profundas que generan a veces los piquetes que tienen que ver con poner todo el esfuerzo en generar cada vez más puestos de trabajo y que ese salario del trabajo rinda cada vez más .

— ¿Cree que hay que retirarles los planes sociales a los piqueteros, como propuso Horacio Rodríguez Larreta?

—Yo confío en la capacidad de trabajo y la experiencia de Juan Zabaleta que el Presidente le ha confiado el Ministerio de Desarrollo Social y la tarea que está llevando adelante. Son temas muy sensibles. Una cosa es comentar y otra cosa estar al frente de lo que significan las demandas de esas características y buscarle respuesta. Estoy seguro que lo que el Gobierno está buscando es la solución de fondo y por eso se ha priorizado generar puestos de trabajo. La Argentina tiene con qué, tiene con qué seguir creciendo, con qué seguir generando dólares genuinos, básicamente energía, el campo, el turismo y la minería sustentable.

— ¿Coincide con Roberto Feletti sobre la posibilidad de un futuro empeoramiento de la situación económica y social como consecuencia de la alta inflación?

—El propio Martín Guzmán dijo en Brasil que el tema de la inflación es prioridad del Ministerio de Economía. Está trabajando, como se abordaron otros temas muy importantes como la restructuración de la deuda con el FMI, acuerdos de aranceles, buscar soluciones para abastecer de gas en el invierno, está trabajando con estos temas y otros.

Daniel Scioli y Jair Bolsonaro en el aeropuerto de Brasilia cuando recibieron a los refugiados argentinos que llegaban desde Polonia

— ¿Qué evaluación hace del acuerdo al que llegó Martin Guzmán con el FMI y que provocó la crisis en el Frente de Todos?

— Él aplicó el sentido común entre lo ideal y lo posible. Fue un acuerdo que ha tenido la característica sin precedentes de pasar por el Congreso, ha tenido un gran consenso no sólo en el Parlamento sino también entre los gobernadores. Ahora hay que poner todo el foco en hacer crecer a la Argentina, engrosar las reservas para generar confianza, certidumbre y solidez para la recuperación de Argentina

— ¿Habló con Alberto Fernández o Cristina Kirchner a raíz del enfrentamiento que tienen?

—Al Presidente lo tengo informado de todo lo que es mi agenda y la definición que ha tenido él al principio del mandato de la instrucción que me dio para que haga todo lo posible para tener la mejor relación con Brasil. De hecho, hemos recuperado a Brasil como principal socio comercial. Con la vicepresidenta nos conocemos hace tantos años que siempre hay una corriente de respeto y de responsabilidad que venimos compartiendo ya hace muchos años.

— ¿Cómo cree que se debe resolver la interna del Frente de Todos?

—Yo sigo muy de cerca todo lo que es la situación política, económica y social de la Argentina. Confío en la capacidad y la experiencia del Presidente para que, en todos estos debates internos, escucharlos y después tomar las decisiones que considere mejor como lo está haciendo.

La entonces presidenta Cristina Kirchner junto a Daniel Scioli, quien en 2015 era gobernador bonaerense y candidato a sucederla

— Habiendo sido usted candidato a presidente elegido por Cristina Kirchner, ¿Cree que le hubieran tocado enfrentamientos como los que hoy vive Alberto Fernández con su vice?

— Eran momentos diferentes de Argentina: no había pandemia y no habíamos ido al FMI. Había temas para resolver. Yo le propuse a los argentinos otro camino, confiaron en su buena fe en lo que proponía Macri y ganó ajustadamente. En la democracia hay que respetar lo sagrado que es la voluntad popular, después la gente con el tiempo siente que hubo una gran reivindicación porque lo que en aquel momento se denominaba la campaña del miedo, de hartarse de lo que podía ocurrir si se tomaba este camino, inclusive había anticipado la vuelta del FMI, cuestión que lamentablemente ocurrió y el Gobierno tuvo que hacer malabares, llevar adelante una ardua negociación para encontrar un punto de acuerdo y despejar un cronograma de vencimientos asfixiante de lo económico y social para Argentina que habían dejado para el 2022 y los años venideros.

No suelo renegar con lo que pasó, hoy todo mi esfuerzo está puesto en este gran desafío que ha sido encauzar la relación con Brasil. Cualquier indicador que se tome se puede ver cómo aumentaron las exportaciones, cómo salimos de las controversias, cómo tenemos una agenda de integración energética, infraestructura, agroalimentaria. Las definiciones de los dos ministros de Economía, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber en los gobiernos , actuaron con un gran pragmatismo y dijeron tenemos que darnos cuenta que juntos somos una potencia alimentaria y energética por todo lo que significa Vaca Muerta

— ¿Mantiene su deseo de ser presidente?

— Yo tengo una agenda de trabajo muy intensa acá en Brasil. Recién se ha normalizado todo a partir de las restricciones que se impusieron por la pandemia y vienen meses muy intensos, misiones comerciales, temas de agenda que tengo pensados. Todos mi esfuerzo está puesto ahí.

— En estos días circuló un spot suyo que despertó rumores de su candidatura el año que viene..

Ese spot debe tener 7 años. Yo no tengo absolutamente ningún vínculo ni voluntad de poner un video de hace 7 años. Por otra parte, por lo que vi, es coherente con lo que yo sigo siendo: una persona comprometida con el país, con la responsabilidad que le dan en cada momento. Si alguno con eso ha querido provocar cizaña o hacer una especulación sobre si lo que estoy haciendo lo hago por una eventual candidatura, nada que ver. Lo que hago, lo hago porque lo hice siempre. Yo he sido secretario de Turismo y Deporte y me ocupé de promover el turismo y ayudar a deportistas. Era gobernador y me ocupé de atender los problemas de la provincia de Buenos Aires y hacerla crecer y priorizar la tasa más baja de desempleo y desendeudamiento. Fue todo avalado con la voluntad popular cuando me reeligieron con el 56% de los votos. Yo estoy haciendo mi trabajo, no le den otra lectura.

