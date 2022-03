Lázaro Báez opinó sobre la interna del oficialismo: criticó a Cristina Kirchner y a La Cámpora y defendió a Alberto Fernández

Lázaro Báez (Gustavo Gavotti)

Desde una propiedad ubicada en el Gran Buenos Aires, donde cumple arresto domiciliario tras ser condenado por lavado de activos, Lázaro Báez brindo una entrevista a una radio de Río Gallegos. En ese contexto y en relación a los cruces dentro del Frente de Todos, criticó a Cristina Kirchner, de quien consideró: “No tendría que haber ido a buscar a Alberto si no le gustaba”. Además, criticó a La Cámpora y a Alicia Kirchner y pidió que toda la coalición gobernante ayude a Alberto Fernández a terminar su mandato “como buenos demócratas que deberían ser”.

“ Yo no hablo de albertistas o cristinistas porque me parece una falta de respeto a todos los militantes. Acá hay que hablar del peronismo. No se puede seguir hablando de personas. El peronismo necesita de este acuerdo . Hay muchos que dicen ‘yo no puedo votar porque esto afecta a aquello o lo otro, va a endeudar a la clase trabajadora, va a hacer esto o aquello’. Y creo que ya está, me parece que se equivocan”, comenzó en la charla telefónica con Patagonia al Mundo, con respecto a la interna que recrudeció en el oficialismo durante los debates en el Congreso sobre el acuerdo con el FMI.

“Lo que sí le podríamos haber pedido al Presidente era un poco más de temperamento en el tratamiento de este acuerdo, en el sentido de que el que estaba apurado para corregir los errores administrativos del otorgamiento de un crédito pésimamente otorgado, violando todas las reglamentaciones del Fondo Monetario. Creo que se pudo haber logrado un mejoramiento de muchas cosas en ese sentido, pero después oponer por oponerse no. Seguir echándonos reproches sobre qué se pudo y qué no se pudo, me parece totalmente fuera de lugar”, completó con respecto a la negociación con el organismo internacional.

Asimismo, con respecto a los enfrentamientos internos en general, Lázaro Báez opinó: “Dentro del peronismo hubo una conjunción de voluntades, que se llamó el Frente de Todos, y aquellos que no coincidían con esa conjunción de ideas fueron por su propio camino. Pero el peronismo tiene que dejar estas peleas internas, le gusten o no le gusten. Y las peleas internas siempre hacen a los egos personales y no a los objetivos del país. Néstor tenía claro que era el país, hablar de la Argentina. La opción es la Argentina. Acá no podemos estar para ver si Cristina es la mejor referente o si Alberto es el mejor referente, sino Cristina no tendría que haber ido a buscar a Alberto si no le gustaba Alberto. Eso se debió haber acordado antes. Hoy, Alberto tiene dos años más de mandato y, como buenos demócratas que deberían ser, debemos respetar este pedazo de historia que aún le queda transitar a Alberto como corresponde. Ayudarlo a terminar su mandato y luego, el pueblo argentino va a ir de vuelta a elecciones libres y elegirán lo que consideren la mejor opción” .

El empresario condenado también tuvo palabras críticas con Alicia Kirchner, actual gobernadora de Santa Cruz: “Las ideas de Néstor fueron dejadas de lado hace bastante. No hay una continuación de lo que ha sido la definición de una política estratégica pensada desde la cabeza de Néstor. Si vos mirás la conducta que han tenido los Gobiernos que llevó adelante Néstor en Santa Cruza y ves la actualidad de lo que es hoy, te dan ganas de llorar”.

Y con respecto a La Cámpora concluyó: “Es una idea que Néstor creó para incorporar a la juventud. Y hoy mucha gente de La Cámpora tira por la ventana a los compañeros porque tienen un poco más de edad. Y todas esas cosas no se tienen que dar. El peronismo es una amplitud de pensamientos y de ideas que indudablemente en esa discusión siempre se trata de encontrar el mejor camino que a nuestra patria, a nuestra provincia, municipio, a nuestros conciudadanos le hagan bien”.

