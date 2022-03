Aseguran que la decisión de la Casa Rosada de blanquear la ruptura entre los Fernández no impactará la sesión por el FMI

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, reconoció que la vicepresidenta Cristina Kirchner no respondió los intentos de comunicación de Alberto Fernández luego del ataque al Congreso sucedido la semana pasada, en medio del debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y automáticamente las miradas se posaron en el Senado de la Nación que hoy tiene que definir si aprueba o no el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En el entorno de la Vicepresidenta de la Nación aseguran que no tuvo impacto el blanqueo de la nula relación entre las dos principales figuras del Ejecutivo Nacional. El razonamiento es bastante simple, ella sabe que no respondió -su secretario privado tampoco- y no hizo mucho esfuerzo para ocultarlo.

La pregunta que sobrevuela ahora es si ese nuevo dato cambia el escenario político dentro del Senado que en unas horas tiene que votar si aprueba autorizar al Ejecutivo tomar un nuevo crédito con el FMI, más teniendo en cuenta que la Vicepresidenta se opone al acuerdo alcanzado. Y un poco más lejos: ¿llegó el fin del bloque del Frente de Todos para pasar a ser un interbloque en donde el “cristinismo” tenga su propio espacio?

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES FEBRERO 24: La vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner preside la sesión preparatoria para la asamblea legislativa. Foto NA: Pablo Lasansky

“No cambia nada, los que vamos a votar a favor lo vamos a hacer igual. No importa si lo hacemos como Heller -Carlos Heller, el diputado que dijo que lo votaba afirmativo tapándose la nariz- o más convencidos como Germán Martínez -presidente del bloque del Frente de Todos que reemplazó a Máximo Kirchner-; no cambia. Lo mismo sucede con el bloque que no lo iba a apoyar. En todo caso, estos últimos tienen un respaldo político público de parte de Cristina”, señaló un senador del Frente de Todos que va a votar de manera favorable.

“Lo que sí puede cambiar es la actitud en el recinto. Hasta ahora, el sector que no acompaña se iba a mantener en silencio. Ahora que no hay que mantener las formas, puede ser que alguno tome la palabra, pero eso se verá una vez comenzada la sesión”, agregó.

El jefe del bloque, José Mayans, confirmó que votará a favor del acuerdo este mediodía al ingresar al Congreso. En el resto del sector cristinista aún hay dudas. Nadie responde ni contesta y se mantiene la decisión de no adelantar cuál será su actitud más allá de lo que se supo de la última reunión de bloque en donde se mantuvieron en silencio.

En este grupo se encuentran Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Snopek, Matías Rodríguez, Anabel Fernández Sagasti; Silvia Sapag; Mariano Recalde; María Eugenia Catalfamo; María Eugenia Duré; Carlos Linares; Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Teresa González.

Además de la actitud de esta tarde, desde el interbloque de Juntos por el Cambio miran con mucha expectativa si finalmente se llegó a un punto de quiebre y el Frente de Todos se romperá en el Senado. “Hay que esperar, los puentes parecen rotos, pero nunca se sabe”, dijo un radical acostumbrado a discutir.

Cartas

En el Senado recuerdan la carta de Cristina Kirchner en donde hacía referencia los problemas de comunicación que arrastra la pareja presidencial. Particularmente, hacen referencia a la carta carta titulada “Como siempre... sinceramente”, en donde la titular de la Cámara Alta hacía referencia a que a 19 encuentros con el Presidente previo a las elecciones de medio término que aseguraba “la mayoría fueron iniciativa mía”, dando a entender

Las elecciones se perdieron y en esa misma carta, en donde hace referencia a los funcionarios que no funcionan, la Vicepresidenta señala que no tuvo contacto con el Presidente durante dos días. “El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. Habían transcurrido 48hs sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Deje pasar 48hs deliberadamente, para ver si llamaba”, dando a entender que el contacto surgió nuevamente desde el despacho del Senado y no desde la Quinta de Olivos.

