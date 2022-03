El Grupo de Puebla felicitó y respaldó a Alberto Fernández por el acuerdo alcanzado con el FMI

El Grupo de Puebla respaldó el acuerdo con el FMI alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández

El Grupo de Puebla, que congrega a líderes progresistas de Latinoamérica y España, emitió un comunicado este domingo en el que felicitó y respaldó a la Argentina y al presidente Alberto Fernández por el acuerdo que el Gobierno logró cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)

También reconocieron “la abrumadora aprobación al mismo en el Congreso de la Nación” , marcando el importante apoyo que recibió el acuerdo en la Cámara de Diputados el último jueves, que le permitió a la Casa Rosada pasar la primera barrera parlamentaria.

“Estamos conscientes de que la deuda contraída durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri ha traído enormes consecuencias al pueblo argentino, y frente a eso, las actuales autoridades argentinas han obrado en la negociación siempre velando por los intereses de Argentina, y los que más lo necesitan”, indicaron.

Por otra parte, el Grupo de Puebla hizo alusión a los piedrazos que arrojaron los grupos de Izquierda a la oficina de Cristina Kirchner durante la marcha en contra del FMI, que se realizó en el mismo momento que se llevaba a cabo la sesión en la Cámara Baja.

“Denunciamos la violencia de la que fue objeto la oficina de la Vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández”, señalaron en el comunicado, haciendo alusión al última tema que desató un enfrenamiento público entre el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

En la última parte del comunicado, sostuvieron: “Desde el Grupo de Puebla esperamos que el FMI no reproduzca los graves errores de las políticas recesivas impuestas a Argentina en el pasado y que asegure el espacio necesario en política económica para que Argentina inicie una recuperación económica y social sostenida”.

El comunicado significa un importante respaldo a la decisión de Alberto Fernández de cerrar un acuerdo con el Fondo, pese a los cuestionamientos del kirchnerismo duro, especialmente de La Cámpora . Además, el respaldo llega en un momento donde la tensión subió al máximo en la vida interna del Gobierno, que quedó al borde la fractura después de la votación en el Congreso.

El Gobierno está fragmentado después de lo que ocurrió el último jueves y en la Casa Rosada empezaron a correr los rumores sobre una renovación del Gabinete una vez que el acuerdo con el FMI pase la Cámara de Senadores. En ese contexto de incertidumbre y enojo, el apoyo del Grupo de Pueblo es una señal positiva para el Presidente.

Sobre todo, porque muchos de los referentes que firmaron la carta son dirigentes muy cercanos a Cristina Kirchner , quien ha realizado diferentes críticas al acuerdo lograron cerrar Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La misiva fue firmada por el ex presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva; el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero; ex presidente de Paraguay Fernando Lugo; ex presidente de Panamá Martín Torrijos; ex presidente de Ecuador Rafael Correa; el ex presidente de Colombia y coordinador del Grupo de Puebla Ernesto Samper y el Subsecretario para América Latina y el Caribe de México Maximiliano Reyes.

También por el ex canciller de Brasil Celso Amorim; lo ex cancilleres de Ecuador Guillaume Lon y Ricardo Patiño; el ex canciller de El Salvador Hugo Martínez; el ex ministro de Chile Carlos Ominami; la ex ministra de Colombia Clara López, el ex ministro y senador de Chile José Miguel Insulza, la diputada de Chile Karol Cariola.

A la lista se sumaron la secretaria de Estado de cooperación internacional del gobierno de España, Pilar Cancela; el ex senador de México, Carlos Sotelo, el ex candidato a presidente de Brasil Fernando Haddad: la ex senador de Uruguay y ex presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier: la senadora de Paraguay Esperanza Martínez, entre otros.

