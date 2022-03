Diego Santilli: “El Gobierno debe definir cómo van a votar el acuerdo La Cámpora y la Vicepresidente”

Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se refirió en duros términos a las internas dentro del oficialismo por el acuerdo para reestructurar la deuda con el FMI, que será enviado en las próximas horas al Congreso para su discusión parlamentaria.

“Todavía se saben pocas cosas. No hay información sobre los anexos. En principio es un acuerdo que hace patear todo para adelante, es un mal acuerdo ”, declaró en diálogo con el ciclo “Le doy mi palabra”, por Radio Mitre.

En ese sentido, Santilli señaló planteó dudas sobre la aprobación del proyecto del oficialismo en el Parlamento: “Lo primero que tiene que definir el Gobierno es cómo van a votar el acuerdo La Cámpora y la Vicepresidente (Cristina Kirchner), y tener una postura uniforme”.

“No se puede ser oficialismo y oposición al mismo tiempo, es una trampa institucional. La oposición la semana que viene empezará a tomar una decisión respecto del acuerdo. El oficialismo tiene los instrumentos necesarios como para resolverlo sin pasar por el Congreso”, añadió.

Por otro lado, hizo mención al discurso que brindó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense: “Tres horas de excusas y chicanas” .

“Gobernaron tres años la Provincia y no se hacen cargo de nada. Una vez más le echa la culpa al otro; no gobiernan, no enfrentan los problemas históricos de la provincia”, lanzó.

Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias: Crédito: Facundo Cotte

Por último, Santilli expresó la necesidad de cuidar la unidad de Juntos por el Cambio. “Hace más de 7 años que la coalición se mantiene unida. Este año es el año para construir propuestas y las plataformas pragmáticas que nos permitan empezar a poner a la Argentina en el sendero del crecimiento a partir del 2023″, concluyó.

