Horacio Rodríguez Larreta lanzó su plan de gobierno con 26 compromisos hasta el fin de su mandato

Horacio Rodríguez Larreta lanzó el plan de gobierno y nuevos compromisos

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, presentaron este jueves el Plan de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde asumieron 26 nuevos compromisos. Además, anunciaron que enviarán a la Legislatura un proyecto de ley para que esta modalidad de rendición de cuentas sobre la gestión sea obligatoria para los próximos gobernantes en territorio porteño.

“En la Ciudad no hay lugar para improvisación. Hace más de 14 años que gobernamos con un plan con el que, sin descuidar las urgencias del presente, ponemos la mirada a largo plazo para resolver los problemas estructurales y mejorar la calidad de vida de las millones de personas que viven y visitan la ciudad. Es un plan abierto a la sociedad, sobre el cual rendimos cuentas todos los años”, señaló Rodríguez Larreta durante la presentación.

El plan de gobierno está ordenado en cinco ejes prioritarios, que fueron definidos en conjunto con los vecinos y vecinas de la Ciudad: educación y trabajo, transformación urbana, ciudad digital, seguridad y bienestar integral. Son un total de 1.450 proyectos.

“Gobernar es planificar. Es tener un rumbo, fijarse objetivos, cumplirlos. Sin planificación no es posible hacer un buen gobierno. Sin planificar no se puede mejorar la educación. Sin planificar no se puede mejorar la seguridad. Sin planificar no se puede construir una escuela, una plaza o un viaducto. Para nosotros planificar lo que queremos hacer es una convicción que nunca vamos a cambiar”, indicó Felipe Miguel.

Cuáles son los nuevos compromisos de la Ciudad

En materia de educación, Miguel aseguró que ya se logró revincular al 98% de los 6.500 estudiantes que habían perdido contacto con la escuela durante la pandemia, uno de los principales compromisos asumidos el año pasado. Además, este año, 29.000 jóvenes de escuelas secundarias comenzarán a realizar prácticas educativas, como parte de la política para vincular la escuela con el mundo productivo. Para 2022, el gobierno porteño se comprometió a que los estudiantes tengan 192 días de clase, 12 más de los que indica la ley. Hacia el futuro, la Ciudad se comprometió a incluir la educación financiera como materia obligatoria en el último año del secundario y anunció que aprovecharán las horas libres con clases de matemáticas e inglés, lo que sumará entre 3 y 5 días de clase. Asimismo, el jefe de Gobierno anunció que profundizará la enseñanza de inglés, con 6 escuelas públicas bilingües hacia 2023. Desde 2009, todas las escuelas primarias de la Ciudad enseñan una segunda lengua a partir de 1° grado.

En el eje de trabajo, el jefe de Gobierno anunció que el Plan Empleo Joven, con el que el gobierno espera incorporar a 10.000 jóvenes al mercado de trabajo, y solventará de modo parcial y por 12 meses el pago de las remuneraciones, con especial foco en las mujeres y jóvenes que residen en el sur de la Ciudad. Asimismo, asumió la meta de sumar 30 empresas en el nuevo Distrito del Vino hacia 2023, y anunció el programa BA Audiovisual, una política de cash rebates (reembolsos) y fomentos para producciones internacionales para promover la creación de 8.000 nuevos empleos directos e indirectos.

Por otro lado, en lo que respecta a seguridad, el jefe de Gabinete indicó que en abril se cumplirá la meta del 75% de la Ciudad videovigilada. Ahora, el gobierno porteño incorporará 1.000 cámaras de privados al sistema, lo que ampliará significativamente la cobertura. Asimismo, sumarán 500 nuevos patrulleros a la Policía de la Ciudad para completar la renovación del 80% de la flota.

En materia de transformación urbana, los nuevos Compromisos incluyen el Plan de Transformación del Microcentro, con incentivos para reconvertir oficinas en viviendas y créditos del Banco Ciudad, la creación de calles verdes, puesta en valor de plazas y del Casco Histórico, decks culturales, y bibliotecas de usos mixtos para cowork y estudio. Asimismo, el compromiso del Parque de la Innovación sumará más de 7 hectáreas de espacio público y verde. Miguel también anunció la creación del metrobús Alberdi-Directorio, que beneficiará a más de 65.000 pasajeros por día, y la creación de un nuevo espacio verde con el Parque Colegiales.

Felipe Miguel, Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós

Otro eje clave del plan porteño es el de ciudad digital. En esta línea, Miguel destacó que el gobierno porteño ya tiene más de 500 trámites digitales y apunta a digitalizar el 90% de los trámites hacia 2023. Asimismo, indicó que avanzarán en el campo de la salud, sumando al sistema electrónico los estudios de laboratorios y las recetas médicas, e integrando al SAME la historia clínica electrónica. La Ciudad también lanzará una app de voluntariado para acompañar a 30.000 personas mayores de todo el país, tras el exitoso programa “Mayores Cuidados” surgido al inicio de la pandemia. Además, los parquímetros serán reemplazados por una aplicación para pagar el estacionamiento en calle: el nuevo sistema será 100% digital y será gratuito para residentes hasta 300 metros del domicilio.

Finalmente, en el eje de bienestar integral, la Ciudad se comprometió a asegurar 5 controles prenatales. Asimismo, creará una Red de Bienestar Integral a 15 minutos del hogar en 20 barrios de la Ciudad. La red agrupará y acercará polideportivos, centros de salud, estaciones saludables, centros de día y de jubilados para unificar prestaciones que antes se encontraban dispersas. En materia de cultura, el gobierno porteño cumplió en 2021 con dos compromisos: inauguró el Colón Fábrica, en el Distrito de las Artes, y el Buenos Aires Museo, en el Casco Histórico.

De la presentación también participaron Facundo Carrillo, Secretario de Planificación y Control de Gestión, y Fernando Straface, Secretario General y de Relaciones Internacionales, quien anunció la institucionalización de los Compromisos de la Ciudad a través de una ley para que todos los jefes de Gobierno deban fijar metas, rendir cuentas públicamente y abrir la información que permite monitorearlas de forma proactiva. “Desde 2016 cada año anunciamos los compromisos y rendimos cuentas sobre los avances que logramos. La Legislatura va a tratar este año un proyecto para que esta práctica se repita en cada período de gobierno”, explicó.

