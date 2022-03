Axel Kicillof abrió las sesiones con críticas a la oposición, su “repudio al Fondo Monetario” y medidas a seis años

Axel Kicillof habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario

A las 18.28 de este miércoles, el gobernador bonaerense Axel Kicillof ingresó al recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires con ocupación plena. El mandatario tardó casi tres horas en dar su discurso de apertura de sesiones en el que cargó contra la oposición por el endeudamiento y la llamada mesa judicial, repasó lo realizado en sus dos años de gestión y anunció cuatro nuevas medidas de gobierno sumadas a las que se enmarcaron en el plan 6x6 oficializado a finales del año pasado . A diferencia de la apertura de sesiones en Nación, la oposición no se levantó de sus bancas. Sin embargo, todo transitaba en un camino de escucha y respeto hasta que oficialismo y oposición se trenzaron por la gestión educativa en la pandemia. Sin acompañamiento estelar, pero con un recinto colmado por propios y aliados, Kicillof bromeó y dijo “no va a haber reelección”. La oposición salió con los tapones de puntas.

Hasta La Plata llegaron intendentes del conurbano del Frente de Todos y también algunas caras que llamaron un poco la atención en un contexto político de polarización y grieta. En uno de los palcos principales se sentó el ex vicegobernador durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Daniel Salvador.

Más de dos horas duró el discurso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof

En otras oportunidades Kicillof contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner o el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Esta vez la cúpula dirigencial del Frente de Todos pegó el faltaz o, como también lo pegaron el Procurador Julio Conte Grand y el intendente de La Plata -asiduo asistente- Julio Garro.

Conte Grand y Garro aparecen nombrados en la llamada causa Gestapo donde se investiga el posible funcionamiento de una mesa judicial para seguir a sindicalistas, puntualmente al gremialista de la Uocra La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina. Sin dar nombres, Kicillof se refirió a ello: “Tengo que señalar, y lo voy a hacer con mucho respeto por el lugar que me toca, que en los últimos tiempos se conocieron escenas horribles que aparentemente hablan de causas armadas y de persecución política, hablan de promiscuidad entre la política, la justicia y los servicios de inteligencia. Es un oprobio para nuestra Provincia, como dijera ayer el presidente, también tenemos que clausurar si los hubo los sótanos de la democracia y apartar a los responsables”, dijo y pidió que la Legislatura intervenga. A su derecha e izquierda aplaudían la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.

Magario, Kicillof y Otermín

Cómo había adelantado Infobae, Kicillof habló de las obras realizadas. Dijo que son generadoras de trabajo, de reactivación y que no son variables de ajuste. En otro pasaje habló directamente de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Tal como se había expresado cuando se anunció el preacuerdo con el organismo internacional, apuntó contra la gestión de Mauricio Macri. “ Los bonaerenses no tienen la culpa ”, dijo y envió un mensaje al organismo presidido por Kristalina Georgieva. “ En la Provincia no hay lugar para el ajuste. Estamos empezando a caminar y nadie tiene derecho a cortarnos las piernas. Hay demasiadas heridas para reparar, demasiadas deudas en el terreno de lo social, hay demasiados proyectos como para someter a la provincia a otra etapa de ajuste. Nuestra deuda es con el pueblo bonaerense. No fueron los bonaerenses los que fueron a llamar al FMI”, apuntó.

“No puedo dejar de manifestar el repudio al neoliberalismo y al Fondo Monetario Internacional por haber dejado al pueblo argentino sometido a esta deuda impagable. El Frente de Todos no tiene ni tuvo nada que ver con el origen de esta deuda y nunca hubiera ido a golpear las puertas del Fondo Monetario, al contrario”, afirmó.

Hasta ese momento el discurso fue por carriles normales propios de una apertura de sesiones. A diferencia de las escenas que se vieron en el Congreso, la oposición siempre se mantuvo en sus bancas y si bien Kicillof se refirió al conflicto internacional y la guerra entre Rusia y Ucrania, no hubo banderas en las bancas. Pero los cruces llegaron cuando el mandatario detalló la gestión en materia educativa durante la pandemia.

Kicillof venía hablando de que este miércoles se regresó al ciclo lectivo en todas las escuelas “La educación es, fue y será una prioridad”, dijo y retomó frases emparentadas a la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri: “Frases de tipo: caer en la educación pública, para qué tantas universidades, la persecución a docentes cuando luchas por sus derechos…”. En ese momento fue el senador de Juntos, Walter Lanaro, quien -enfático- se levantó de su banca y le espetó al mandatario: “Dejaste las escuelas cerradas dos años” y “te maneja la Educación (Roberto) Baradel”. Tras ello hubo respuesta de legisladores del oficialismo y la senadora del Frente de Todos, que integra el gremio de Suteba que conduce Baradel, María Raigada, también se trenzó en un fuerte cruce con el senador PRO. Kicillof levantó el tono, tras algunos gritos y el discurso siguió. Baradel y otros gremialistas del sector docente observaban todo desde uno de los palco.

Además del Plan 6x6 , Kicillof anunció cuatro medidas puntuales de gobierno

Sobre el cierre del discurso -que solo contó con aplausos de la oposición cuando se refirió al equipo de salud que atendió en la pandemia y al agradecer a la Legislatura por los distintos proyectos que votó a lo largo del 2021- hizo cuatro anuncios puntuales:

Aumento del alcance del boleto estudiantil, constitución del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria Bonaerense (FFIPBA), por un total de $2.000 millones, a ser financiado por el Ministerio de Transporte de la Nación que incluyen 24 obras de infraestructura portuaria en ocho puertos públicos. El Programa Mesa Bonaerense que da continuidad a la entrega de módulos alimentarios en establecimientos educativos, asegurando de esta forma el acceso a la seguridad alimentaria para más de 2 millones de chicos y chicas. Un anuncio referido al Grupo Banco Provincia que da por finalizado finalizado el “Plan de Encuadramiento y Regularización” en el que se encontraba el holding empresarial de la institución bancaria y se enviará un proyecto a la Legislatura para transferir al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la titularidad de las 3 compañías de seguros del Grupo Provincia.

“El gobernador arrancó hablando de la guerra en Europa y no condenando la invasión de Rusia a Ucrania. Habló a los gritos, para la tribuna, no hizo autocrítica y no dejó una visión de futuro”, le dijo a Infobae el presidente del bloque de Juntos en la Cámara de Diputados, Maximiliano Abad. También dijo que el gobierno de Kicillof durante dos años cerró las escuelas . Pero el senador por el Frente de Todos, Walter Torchio admitió que “fue innecesaria esa intervención del senador del PRO -Lanaro-. Estuvo desacertado; nosotros tenemos la mirada que las escuelas estuvieron trabajando. El personal docente siempre estuvo trabajando, se acompañó dentro un esquema de pandemia”, le dijo a este medio el legislador oficialista.

Pese a los cruces, la opsición no abandonó el recinto como en el Congreso

“Hubo una batería de herramientas de políticas que por ahí hoy acá tampoco se escuchó todo. Mucho trabajo y lo que se vio es eso: un gobierno que trabaja y que quiere sacar esta provincia adelante” dijo por su parte la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez y al igual que Kicillof aseguró que “la provincia de Buenos Aires no está para un ajuste”.

Cómo había adelantado Infobae, el plan 6X6 se llevó parte del discurso del mandatario. Para la oposición esto no fue suficiente . De hecho, el presidente del bloque de Juntos en el Senado bonaerense, Cristian Gribaudo aseguró “Kicillof habló del Plan 6X6, que intenta convencernos de por qué él tiene que ser reelecto para así contar con 6 años de gestión por delante. Lamentamos informarle que lo que vimos de su gestión en estos dos años fue un 24X7 (24 horas, los 7 días de la semana) de aumento de la inseguridad, de aumento del desempleo y con escuelas cerradas. No se trata de generar un plan para perpetuarse en el poder, se trata de generar un plan para mejorar la calidad de vida de los bonaerense”.

“No van a alcanzar dos años. Cada uno de los ministerios tiene su plan a seis años. A seis años de pérdidas les toca seis años de recuperación. Ese es el plan 6X6, que pretende ser una hoja de ruta y una planificación de políticas públicas que aseguren una profunda transformación. El plan 6X6 tiene que estar asegurado. Nos comprometemos a que la provincia tenga seis años de recuperación y desarrollo, trabajando por una vida digna, más justa y más feliz”, afirmó el mandatario.

En uno de los pasajes de su discurso, el mandatario tuvo un furcio y al hablar del plan 6x6 -cuyo slogan es: a 6 años de crisis, le siguen 6 años de recuperación- se confundió y dijo diez años. Al darse cuenta sonrió, miró a la ministra de comunicación Jesica Rey y soltó: “¿dije 10 años? son 6. No hay reelección”.

