Juntos por el Cambio: “El presidente Alberto Fernández tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición”

Referentes de Juntos por el Cambio se reunieron en el Congreso tras la Asamblea Legislativa

Juntos por el Cambio criticó duramente a Alberto Fernández por su discurso en la Asamblea Legislativa: “Los argentinos no sabemos de qué país habló el Presidente en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes”, afirmó, luego de lo cual sostuvo que “en relación al acuerdo con el FMI no sólo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición que resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos”.

La coalición opositora difundió un comunicado de prensa durante una reunión de sus referentes que se realizó esta tarde en la Cámara de Senadores y que simbolizó la paz interna luego de los cortocircuitos que generó la decisión de los legisladores del PRO de abandonar el recinto cuando el primer mandatario criticó a Mauricio Macri por el endeudamiento con el FMI durante su gobierno.

En la UCR, si bien estaban al tanto de sus colegas del PRO podían tomar esa medida, causó malestar porque dio una imagen de diferencias internas en JxC y permitió que pasaran a segundo plano las ausencias en el Congreso de dos referentes de La Cámpora como el diputado Máximo Kirchner y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien está de viaje en España.

El comunicado de Juntos por el Cambio dice lo siguiente: “Los argentinos no sabemos de qué país habló el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada de nuestro país”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández, al salir del Congreso

“En relación al acuerdo con el FMI, no sólo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable, para un gobierno que busca un acuerdo de todos. Mientras, parte de su bloque y de su partido le dio la espalda y faltó a la sesión”.

“El Presidente se olvidó del sufrimiento de la provincia y del pueblo de Corrientes, que fue abandonado a su suerte al punto de ni mencionarla. En relación a la crisis internacional más grave que sufre el mundo, no condenó con claridad la acción expansionista de la Federación Rusa sobre Ucrania”.

“A la vez, el Presidente volvió a invadir la esfera fundamental de la independencia de la Justicia, atacando de manera directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juntos por el Cambio esperaba del Presidente un discurso a la altura de los problemas que sufre el país y el mundo y nos encontramos con un Presidente lejos de los argentinos y de la realidad”.

Luego de haber sido apuntada por Alberto Fernández, por su parte, la dirigencia del PRO ratificó el encuentro que su mesa chica mantendrá esta tarde, a las 17, en Vicente López: está previsto que se debata la postura ante el acuerdo del Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero el discurso presidencial envalentonó a los “halcones” del partido, que impulsan el rechazo del entendimiento.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Humberto Schiavoni, en la reunión del PRO que se hizo en 2020

De la reunión del PRO participarán Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, entre otros, además de economistas del espacio como el ex ministro Hernán Lacunza y el diputado nacional Luciano Laspina, quienes brindarán un informe sobre lo que se conoce sobre el tema. Se anticipa un clima adverso hacia el acuerdo con el FMI, aunque probablemente exigirán conocer primero el texto firmado por la Casa Rosada y buscar el consenso con sus pares de Juntos por el Cambio antes de fijar una posición definitiva.

“La idea es conocer el memorándum de entendimiento antes de opinar, pero el oficialismo debería votarlo de manera conjunta, y eso es lo que sabemos que no sucederá”, dijo a Infobae un referente del PRO.

Para la máxima dirigencia del partido, lo que se conoce hasta ahora es un “acuerdo liviano y hecho a la medida del Gobierno”, pero “todavía no se sabe qué va a hacer” el Ministerio de Economía ni están claras las consecuencias de las medidas en la administración que asuma en 2023.

En la agrupación que preside Bullrich tampoco están seguros de cómo se podrá definir una posición única en JxC porque hasta ahora las diferencias con la UCR y la Coalición Cívica son evidentes, aunque todos creen que debe evitarse el default. El titular del radicalismo, Gerardo Morales, cree que la coalición opositora “debe estar para ser observadora y nada más: hay que aprobar el financiamiento y no meterse en la discusión sobre el ajuste económico”.

Los partidarios más firmes de aprobar el acuerdo son los dirigentes de la Coalición Cívica (CC). Los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, alentados por Elisa Carrió, presentaron un proyecto de ley que le concede al Gobierno la potestad de cerrar un acuerdo con el FMI sin pasar por el Congreso. Fue una forma, además, de brindarle un recurso al Presidente para avanzar con el entendimiento y frenar la ofensiva del kirchnerismo contra lo firmado por el ministro Martín Guzmán.

