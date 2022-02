Estela de Carlotto habló sobra la agresión del dirigente K José Schulman a una empleada: “Está expulsado de la Mesa de los DDHH”

El presidente de la Liga Argentina por los DDHH golpeó a una empleada de la terminal de Santa Clara: “Pelotuda, ¿de qué te reís?”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, condenó hoy la agresión del presidente de la Liga de DDHH, José Ernesto Schulman, a una empleada de una agencia de viajes en Santa Clara del Mar y aseguró que el dirigente fue expulsado de la Mesa de Derechos Humanos de la Argentina.

La titular de Abuelas se mostró indignada con las imágenes de Schulman insultando y golpeando a la empleada de la agencia, después de que se retrasara un micro que lo tenía que trasladar desde la terminal de ómnibus de la terminal costera.

“ Este señor realmente le ha faltado el respeto a una mujer. Nosotros, los organismos de esta mesa hemos sacado un comunicado, sin nombrarlo, porque ya se conocía largamente quién era, repudiando una acción de un hombre contra una mujer. Defendiendo lo que estamos defendiendo, el respeto a la mujer. Y bueno, ahora ya se ha hecho público y permanente desde el día de ayer y hoy también”, aseguró De Carlotto, en declaraciones al periodista Reynaldo Sietecase, en Radio Con Vos.

“Creo que la Liga, como organismo, ha tomado sus medidas. Pero eso no nos corresponde a nosotros (...) Pero este señor, que asistía a los actos para compartir experiencias y sacar conclusiones de los organismos a esta mesa, no va a poder venir más. Está también expulsado . Sin necesidad del escarnio. No pusimos el nombre pero dijimos de quién se trataba. A buen entendedor, sobran las palabras”, añadió.

La Mesa de Derechos Humanos comenzó su comunicado así: “Ante el hecho de violencia de género del cual fue víctima una trabajadora de la terminal de colectivos de la ciudad de Santa Clara del Mar, los Organismos de Derechos Humanos abajo firmantes manifestamos nuestra más absoluta solidaridad con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente”.

El documento fue firmado por organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

En el texto se manifestó “el completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal” y se expuso el compromiso con “la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los Derechos”.

La Abuela de Plaza de Mayo indicó que la Liga Argentina por los DDHH es la organización más antigua en la materia en el país y que como organismo “siempre ha tenido actos dentro de sus lineamiento políticos, siempre respetuosos”.

De hecho, la propia Liga aseguró en las redes que aceptó el pedido de licencia de Schulman y anunció que se comenzará “un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”.

José Ernesto Schulman, agredió a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara , en la costa atlántica bonaerense. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El video tiene una duración de 45 segundos y fue registrado el pasado jueves 10 de febrero a las 18:38. En las imágenes se ve al hombre discutiendo y cuestionando a la empleada de la empresa Ruta Atlántica. Luego, al realizar un comentario, la mujer se ríe y Schulman empuja la puerta de acceso al sector en el que se encuentra la mujer y la increpa: “¿De qué te reís, pelotuda”.

Ya del otro lado del mostrador, el hombre se le acerca a la mujer y nuevamente vuelve a gritarle: “Pelotuda, ¿de qué te reís? ¿de qué te reís?”. A continuación, mientras la mujer sólo se limita a escucharlo y a pedirle que se calme, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos la golpea en la cabeza con su mano izquierda . “Hija de puta, ¿de qué te reís?”, vuelve a gritar el hombre.

Mientras una mujer que presenciaba la discusión salió a buscar ayuda, la empleada se paró y le pidió a Schulman que se retire del lugar. “¡No me voy una mierda!”, responde el hombre nuevamente con un grito.

El momento en el que José Ernesto Schulman golpea a la trabajadora de la empresa de ómnibus en la terminal de Santa Clara

En los segundos siguientes se ve a otro hombre que ingresa a la oficina. Es ahí cuando el militante fundamenta su agresión : “¡Desde hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa con que el colectivo viene!”.

En el momento de la agresión, José Ernesto Schulman vestía la camiseta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos

Con el correr de las horas, el video se viralizó en redes sociales y Schulman realizó un descargo a través de su cuenta en Facebook. “A mis compañeres”, inició. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, comentó en el inicio del comunicado.

Luego, justificó: “ Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron ”.

“Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, concluyó luego.

En el momento de la agresión, además, Schulman vestía una remera blanca con la leyenda “Liga Argentina por los Derechos Humanos” estampada en el pecho.

Días atrás, el gobierno bonaerense creó un Registro de Destinatarias del Fondo Especial de Emergencias en Violencias por Razones de Género para “lograr una base de datos precisa que permita realizar análisis sobre la implementación de esta política pública”.

Mediante la Resolución 33 publicada en el Boletín Oficial del distrito, se recordó que ese fondo se creó con el objetivo de “brindar atención inmediata y eficaz en casos de violencias por razones de género, constituyéndose en parte del conjunto de dispositivos de asistencia y atención que se articulan desde las Mesas Locales Intersectoriales y los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales que atienden esta problemática”, precisó la agencia Télam.

Se trata de un monto destinado a los municipios para hacer frente a situaciones que reclamen la asistencia inmediata y el acompañamiento antes casos críticos de gravedad vinculados a las violencias por razones de género.

