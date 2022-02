Pidieron la nulidad de un juicio en el que Julio De Vido y Ricardo Jaime están acusados por corrupción

Audiencia del juicio de hoy vía Zoom

Eduardo Chittaro, defensor oficial de varios imputados, pidió la nulidad del juicio contra Ricardo Jaime y sus testaferros porque uno de los jueces titulares del Tribunal Oral Federal 6 cumplió 75 años y anunció que dejaba de ejercer su función como magistrado. En el mismo juicio, además del enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte del kirchnerismo, se los juzga a Jaime y al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.

Desde que comenzó el juicio en 2019 el Tribunal Oral Federal 6 estuvo integrado por Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino. Como cuarto juez actuó Ricardo Basílico. Cuando el gobierno de Alberto Fernández modificó en 2020 el sistema jubilatorio, los jueces Panelo y Martínez Sobrino se acogieron a la jubilación. Pero por una decisión de la Cámara Federal de Casación ambos fueron mantenidos en los juicios que ya habían sido iniciados.

En 2020 varias defensas plantearon la nulidad del juicio porque dos de los jueces se habían jubilado. La fiscal Gabriela Baigún y la entonces querellante -luego se retiró- Oficina Anticorrupción (OA) se manifestaron en contra de aquel pedido, que se terminó rechazando.

El juicio continuó durante todo 2020 y 2021. Se terminó el desfile de testigos por Zoom y se llegó a los alegatos. La fiscalía pidió una condena para Jaime de ocho años de prisión. En tanto, para De Vido había pedido cuatro años.

Julio De Vido y Ricardo Jaime (NA)

Hoy se reanudó el juicio luego de la feria de enero. Tenía turno para alegar Chittaro, que defiende a cinco testaferros de Jaime. Chittaro iba a plantear los argumentos de defensa de Julieta Jaime (hija del ex funcionario), Silvia Reyss (ex pareja del ex secretario de Transporte) y las hijas de ella: Lorena y Agostina Jayo. El abogado también defiende a Silvano Mazzucchelli, quien no fue acusado por la fiscal en sus alegatos del año pasado.

Para la audiencia de esta mañana se esperaba la defensa de Chittaro y el inicio del tramo final del juicio. Pero entre la última audiencia del juicio de 2021 y la de hoy sucedió algo: el 6 de enero pasado el juez Martínez Sobrino cumplió 75 años. Y como no pidió la renovación del acuerdo del Senado para continuar en su cargo, anunció que se retiraba. Y entonces quedó como integrante del tribunal Basílico, que había sido el cuarto juez desde 2019, que había estado presente (de forma presencial o virtual) en buena parte de las audiencias y que aquellas en las que no había estado las había visto grabadas.

Ante esa situación, la fiscal Baigún, luego de despedir con cálidas palabras a Martínez Sobrino, pidió que las defensas consintieran la actuación de Basílico para prevenir futuras nulidades. Los jueces siguieron adelante con el juicio hasta que le dieron la palabra a Chittaro para que comenzara la defensa de los imputados.

El defensor oficial Eduardo Chittaro, el primero en plantear la nulidad en el juicio vía Zoom

Entonces Chittaro pidió la nulidad del juicio y la fundamentó en el hecho de que el cuarto juez no estuvo en todas las audiencias, aunque tuvo acceso a las grabaciones. El defensor se preguntó: “Para qué sirven los juicios orales si luego se pueden ver las grabaciones?”. Y agregó: ”Mis defendidos no tienen la garantía de que el juez reemplazante haya podido saldar sus dudas sobre los testimonios de los testigos”. Solicitó la nulidad porque, según su opinión, el “Tribunal original se desintegró”. Chittaro también recusó a los jueces Panelo, Canero y Basílico que habían tomado la decisión de continuar con el juicio a pesar de la renuncia de Martínez Sobrino. El Tribunal llamó a cuarto intermedio.

Por la tarde, cuando se reinició el juicio, se sumaron varias defensas al planteo hecho por Chittaro. Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, defensores de De Vido, apoyaron los argumentos. Lo mismo hizo Darío Vezzaro, uno de los defensores de Jaime. Otros defensores hicieron lo mismo.

Hubo una excepción: María José Turano, defensora oficial, se manifestó en contra de la nulidad porque una eventual anulación del juicio perjudicaría a sus defendidos. Dos de ellos tienen pedido de absolución y una de ellas una condena leve. La defensora planteó que Martínez Sobrino debería seguir en el Tribunal hasta dictar sentencia sin importar que hubiera cumplido los 75 años en enero.

La fiscal Baigún, en tanto, pidió que se rechace la nulidad y la recusación de los jueces del Tribunal Oral Federal 6. Baigún coincidió con Turano en que Martínez Sobrino debe continuar como juez aunque haya alcanzado los 75 años. “No se debería nulificar un juicio como este que costó tanto tiempo e importó una enorme cantidad de audiencias para escuchar a los testigos. La decisión del juez Martínez Sobrino se puede subsanar. Cuando la Casación lo convocó como jubilado para terminar el juicio no estableció que era hasta su cumpleaños de 75 sino hasta que terminara el juicio”.

El Tribunal Oral Federal 6 estableció un cuarto intermedio hasta la semana próxima en la que se hará saber qué resolvieron. Si se declarara la nulidad del juicio habría que volver a realizarlo y algunos de los delitos habrán prescripto para cuando inicie un hipotético segundo juicio.

A todo esto, Jaime sigue detenido por orden del mismo Tribunal en la cárcel de Ezeiza y es el único ex funcionario kirchnerista al que se mantiene con prisión preventiva por casos de corrupción.

