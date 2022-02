Loris Zanatta: “Cristina Kirchner es una antivacunas de la política, una terraplanista”

Loris Zanatta (Foto de archivo: Santiago Saferstein)

Loris Zanatta, historiador italiano y profesor de la Universidad de Bolonia, analizó la crisis política que atraviesa el Frente de Todos e hizo hincapié en el discurso pronunciado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en Honduras.

“ Cristina dijo en Honduras lo que piensa. Fue un discurso delirante, una visión conspirativa del mundo y del FMI, vinculándolo al narcotráfico. Parece una antivacunas de la política, una terraplanista ”, ironizó.

Ese enfoque -planteó- surge como una estrategia política: “No es una persona estúpida, mas bien viva, muy astuta, piensa en tener un rédito político manteniendo una actitud antisistema ”.

El silencio de Cristina Kirchner sobre el acuerdo celebrado entre el gobierno argentino y el FMI genera muchas especulaciones en la Argentina. Esta semana, su hijo, Máximo Kirchner, dejó la jefatura del bloque de Diputados y se manifestó en contra del entendimiento. El presidente Alberto Fernández reconoció que su vice mantiene matices con respecto a las negociaciones, pero que apoya.

Zanatta es un estudioso y asiduo visitante de la Argentina y de América Latina. Es autor de libros como “Perón y el mito de la nación católica”, “Eva Perón. Una biografía política”, “La internacional justicialista” y “Del Estado liberal a Nación católica”, entre muchos otros.

Desde ese lugar, sospecha que el peronismo atraviesa un camino hacia una mayor radicalización. A modo de ejemplo, recordó que Juan Domingo Perón fue pragmático en el campo económico durante su último Gobierno y totalitario .

“Hubo monopolio total de medios, represión, ideología justicialista en las escuelas, sindicato único, expulsión de opositores del Congreso. Un ajuste viene acompañado por medidas de radicalización aunque espero que no pase y que el Gobierno sea más razonable”, especuló en una entrevistas concedida a la periodista Cristina Pérez en radio Rivadavia.

Zanatta aventuró incluso que puede estar ocurriendo un enfrentamiento entre el Cristinismo y el Albertismo para ver quién genera más símbolos ideológicos para edulcorar a su tropa en un contexto que no hay margen para las promesas económicas por la falta de recursos.

El futuro de la coalición de gobierno en la Argentina genera incertidumbre. Antes de viajar a Rusia, el presidente Alberto Fernández eligió como nuevo presidente de su bloque de Diputados al santafesino Germán Martínez. Su tarea prioritaria será consensuar con sus compañeros de bloque un respaldo común al acuerdo celebrado con el Fondo Monetario. Es una tarea difícil. Máximo Kirchner ya adelantó que no está de acuerdo con los términos del entendimiento y hay una veintena de legisladores que no están dispuestos a votarlo.

“Hoy tenemos un peronismo que quiere jugar de gobierno y oposición al mismo tiempo y esto no es normal, no es sano, no debería funcionar así. Cuando uno lee las declaraciones del peronismo, pareciera ser que el FMI no tiene otra cosa que hacer en la vida que molestar a la Argentina, como si no fuera la Argentina que por sus descalabros económico es la que necesita al FMI; es el mundo del revés”, dijo Zanatta.

