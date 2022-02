El Gobierno anunció que no le comprará más vacunas Sputnik V a Rusia porque las fabricará en Argentina

El presidente Alberto Fernández en una presentación con el laboratorio Richmond y su titular Marcelo Figueras.

A pocas horas del arribo del presidente Alberto Fernández para una visita oficial a Moscú donde se entrevistará con su par ruso, Vladimir Putin, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que nuestro país no le pedirá a Rusia los 9,5 millones de dosis del contrato vigente porque se fabricarán en el laboratorio Richmond, ubicado en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

La titular de la cartera sanitaria lo comunicó en la Casa Rosada luego de mantener una reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Vizzotti comunicó que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) “ha autorizado el registro para uso de emergencia del laboratorio Richmond como comercializador de la vacuna Sputnik del Fondo Ruso de Inversión Soberana ”.

“Es muy importante porque va a tener un rol fundamental Richmond en la provisión y la formulación de las vacunas que nos restan llegar para poder distribuirlas no solo en Argentina sino también la posibilidad de exportarlas. Estamos trabajando para planificar el cronograma en función de las necesidades de Argentina”, agregó.

Vizzotti realizó la semana pasada un viaje a Moscú donde se entrevistó con el director del Instituto Gamaleya, Alexander Ginstburg. En el Gamaleya fue donde se desarrolló la Sputnik V. Allí, además de analizar diferentes aspectos de la pandemia de Covid 19, Argentina reafirmó el compromiso de seguir colaborando para proveer a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los datos de efectividad y seguridad con los que cuenta Argentina con el objetivo de ampliar la información para el proceso de evaluación de la vacuna Sputnik V para la incorporación en la lista para la autorización de uso de emergencia con toda la información. Se estima que la Federación Rusa completará el envío de la información a fin de este mes y se programaría la visita final por parte de la OMS durante el mes de febrero.

Carla Vizzotti junto al director del Instituto Gamaleya, Alexander Ginstburg.

La ministra también se encontró en la capital de Rusia con representantes del Fondo Ruso de Inversión Directa (RIDF) para definir la provisión de vacunas, según el contrato vigente que un un principio en noviembre de 2020 establecía la compra de 20 millones de dosis y que luego se amplió a otros 10 millones. Allí se empezó a analizar, que por cuestiones de logística, era importante fortalecer la función del laboratorio Richmond. En la última parte de su recorrida, mantuvo una reunión con su par de la Federación Rusa, Michail Muraško.

“La Federación Rusa no es que no está mandando vacunas porque no quiere sino que nosotros tenemos stock y estamos recibiendo suficiente cantidad. Por eso Argentina le ha pedido que no nos envíen”, explicó la funcionaria tras visitar el despacho de Manzur donde repasaron la situación epidemiológica de nuestro país y cómo se avanzará con la vacunación ante la inminencia del comienzo de las clases en todos los niveles educativos.

“Tenemos stock. Estamos regulando el stock de Pfizer, el de Moderna, de Sputnik, de Cansino. En el primer semestre (de 2021) hubo problemas, se caracterizó por dificultades en el acceso a las vacunas Sputnik. En el segundo semestre se destrabó ese cuello de botella”, detalló.

