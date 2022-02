Quién es Germán Martínez, el nuevo presidente del bloque del oficialismo en Diputados

El Presidente de la Nación Alberto Fernández y Germán Martínez, diputado por Santa Fe del Frente de Todos

A casi 24 horas de que se hiciera pública la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación por estar en desacuerdo con la estrategia utilizada para acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se confirmó el nombre de su sucesor: será el el santafesino Germán Martínez.

Ayer, con su decisión, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner había explicitado que el kirchnerismo duro no avala lo anunciado por Alberto Fernández el último viernes. Este martes, en tanto, el propio Presidente, tras dos extensas reuniones con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, terminó por definir a su sucesor en el Congreso de la Nación.

“Hoy recibí a Germán Martínez, el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos. Su compromiso y trayectoria son muy valiosas para profundizar los consensos y trabajar por leyes que mejoren la vida de las argentinas y argentinos” , señaló el propio Presidente minutos después de conocerse la noticia a través de su cuenta oficial en Twitter.

A continuación, el mandatario detalló: “Le he pedido que profundice el enorme trabajo que hizo Máximo. Trabajo por el que estoy muy agradecido y que sé que va a continuar”.

El posteo del Presidente de la Nación al hacer oficial a Martínez como titular del bloque del FdT en la Cámara baja

Germán Pedro Martínez nació el 22 de febrero de 1975 y es Licenciado en Ciencias Políticas. Pertenece al Frente de Todos y responde a Agustín Rossi, hombre que aunque no forma parte del Gobierno, y que perdió la interna en su provincia donde el oficialismo nacional apoyó a su competidor, sigue teniendo buena relación con Alberto Fernández. En los últimos días estuvieron reunidos.

Germán Martinez, el flamante presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja

Martínez inició su gestión en Diputados el pasado 10 de diciembre de 2019 y cumplirá su ciclo en la banca el 9 de diciembre de 2023 . No era un legislador de mucha exposición hasta el tratamiento de la ley de Presupuesto 2022, en donde fue unas de las espadas del oficialismo a la hora de discutir con la oposición. Peronista y miembro de “La Corriente”, la línea donde militan Rossi, Daniel Filmus y Jorge Taiana, además de ex legisladores y actuales funcionarios nacionales.

Al igual que Rossi, suele mostrarse “albertista” y “cristinista” de la misma manera. Así, mientras defendió el Presupuesto de Martín Guzmán que La Cámpora rechazaba, en los últimos días se mostró favorable a la marcha contra la Corte Suprema. Una para la Rosada y una para el Patria.

Respecto al entendimiento con el Fondo, Martínez sostuvo: “Dentro del Frente de Todos podemos tener matices sobre el acuerdo de ayer con el FMI. Pero coincidimos 100% respecto al desastre del endeudamiento macrista y el horrible cronograma que firmaron. Las diferencias son con los que crearon el problema y no entre los que buscamos solucionarlo”.

Minutos después de que el Gobierno anunciara que el diputado Germán Martínez será el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos, en reemplazo de Máximo Kirchner, la vicepresidenta del bloque, Cecilia Moreau, también anunció su renuncia a su rol parlamentario.

“En esta nueva etapa que comienza en el Bloque del Frente de Todos, decidí poner a disposición de mis colegas diputadas y diputados mi renuncia a la Vicepresidencia del bloque, con la que oportunamente me honraran”, publicó a través de las redes sociales.

Cecilia Moreau renunció como vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos

En una larga jornada de negociaciones al interior del Frente de Todos, Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunieron por segunda vez en el día para definir al sucesor de Máximo Kirchner en horas de la tarde. Después del encuentro de cuatro horas de la mañana, en Olivos, desde las 19 buscaron darle un cierre a las especulaciones, en la Casa Rosada, antes de que el primer mandatario parta rumbo a su impostergable gira que incluye a Rusia, China y Barbados.

La lista de candidatos inicial, a la que se arribó cuando comenzaba el martes, estaba conformada por cuatro diputados: Eduardo Valdés, Leandro Santoro, Germán Martínez y José Luis Gioja. El primero quedó descartado al promediar el día. Finalmente el elegido fue Martínez.

Máximo Kirchner, ex presidente del bloque del FdT en Diputados (Télam)

Entre los primeros opositores en describir al flamante titular del bloque oficialista en Diputados, estuvo Luis Juez. “El tipo hace gala de una prudencia no muy extendida en La Cámpora. Me pareció prudente en algunas de sus intervenciones. Me pareció que podía profundizar en algún momento la discusión. No tengo profundidad en el conocimiento de él, porque no es un tipo que tiene el conocimiento de Máximo pero yo lo he visto actuar con mucha prudencia en estos dos años que me tocó ser diputado. Ojalá sirva”, señaló el senador de Juntos por el Cambio.

Vale recordar que el cordobés fue diputado entre 2019 y 2021, cuando ganó su banca en la Cámara alta. “El kirchnerismo no se caracteriza por su prudencia precisamente. No sé si esa prudencia le servirá y le jugará a favor o en contra, pero no es una mala señal. Podrían haber puesto algún gurka y me parece que este Martinez tiene otras características”, completó en su opinión.

Ayer, en su renuncia, Máximo Kirchner sostuvo al iniciar su comunicado: “He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

