Mauricio Macri dará un curso de liderazgo en la universidad de Florida

Mauricio Macri dará un curso en Florida (EFE)

Como viene realizando desde que dejó la Casa Rosada, Mauricio Macri continuará alternando actividades dentro de la Argentina y en el extranjero. Ahora, el ex presidente acordó con la universidad de Florida, Estados Unidos, dar un curso de liderazgo durante el primer semestre del 2022. La clase de Macri se llamará “Cómo liderar el cambio: 8 lecciones de negocios, deportes y política”.

Además del ex jefe de Gobierno, en el programa también estarán como profesores Raúl Melara, fiscal general de El Salvador de 2019 a 2021, Nicolás Monckeberg, ex ministro de Trabajo de Chile y ex embajador en Argentina, y Loretta Sanchez, miembro del Congreso de los Estados Unidos de 1997 a 2017.

Luego de conocerse la noticia, el ex mandatario afirmó: “Estoy muy agradecido con el Centro Adam Smith por brindarme un espacio para compartir mis experiencias con estudiantes y profesores, así como para aprender de ellos. Este es un momento crítico para la región y espero con ansias nuestras muchas discusiones y reuniones”.

El primer evento público con los Senior Leadership Fellows, los alumnos de este programa, será en línea este lunes y consistirá en una conversación sobre sus puntos de vista acerca de la intersección de la democracia, el liderazgo y el libre mercado dirigida por Carlos Díaz-Rosillo, director fundador del Centro Adam Smith.

El ex presidente durante una visita a la universidad donde dará clases

“La Beca de Liderazgo Sénior es el programa de tutoría exclusivo de nuestro Centro. Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes oportunidades significativas de tutoría de líderes que han servido en los más altos niveles de gobierno y promovieron, durante su tiempo en el cargo, políticas públicas creativas e innovadoras que fortalecieron el sistema de libre empresa y mejoraron la libertad individual y la prosperidad humana”, dijo Díaz-Rosillo.

Según el director del centro, los profesores pueden compartir con los alumnos “experiencias que inevitablemente implican tanto aciertos como desaciertos en las políticas, pero que, no obstante, pueden ser increíblemente instructivas”.

Raúl Melara fue, además de fiscal general de El Salvador, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la asociación empresarial más grande y prestigiosa de El Salvador. Sus clases serán sobre “El estado de derecho en América Latina y su relevancia para una sociedad libre”.

Por su parte, el chileno Nicolás Monckeberg, otro de los profesores, inició su carrera política a los 22 años cuando fue elegido regidor y teniente de alcalde de la Ciudad de Santiago.

Fue diputado y presidente de la Cámara de Diputados, así como ministro de Trabajo y Seguridad Social (2018-2019). Su tema será “La democracia y el sistema de libre mercado no pueden defenderse: un llamado a la acción”.

Loretta Sanchez, miembro del Congreso de los Estados Unidos de 1997 a 2017, enseñará sobre “Liderazgo en una economía dinámica”.

