El verano de los líderes de Juntos: reproches, llamados, encuentros en la playa y diseño de estrategias para 2022

Mauricio Macri junto a Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales

“Parecen vacaciones pero no. Son políticos, están todo el tiempo con esto”, reconoce un hombre ligado a uno de los referentes de Juntos por el Cambio que no parece haberse tomado ningún día de descanso durante la primera quincena de enero. Por lo menos en lo relacionado con las internas.

Mauricio Macri está en el sur del país, nuevamente se instaló en el barrio cerrado Cumelén en Villa La Angostura. Desde el oficialismo aseguran que mantiene charlas con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien se encuentra vacacionando en el mismo lugar, pero en realidad el ex presidente conversa con muchos otros que están paredes afuera del exclusivo barrio privado.

Entre caminatas con su mujer, Jualiana Awada, libros y un poco de deporte, el ex presidente sólo se mostró una vez desde que llegó al sur y lo hizo a través de la red social Twitter en la cuenta de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. La funcionaria -oriunda de Bariloche- subió una foto junto al ex mandatario con un texto en donde señala que hablaron sobre las prácticas educativas en ámbitos laborales. “Hablamos de la necesidad de recuperar la cultura del trabajo y del rol clave que cumple la escuela a la hora de formar a los chicos para el mundo que viene”, dijo.

Macri y Rodríguez Larreta

En la foto se pudo ver a un Macri con barba de varios días y aspecto relajado, algo que aseguran no muestra cuando toma el teléfono. “Habla con varios, manda mensajes y está pendiente de todo”, dice un dirigente del PRO que lo conoce muy bien.

La intención del ex presidente, que se va a quedar hasta finales de enero en el sur, es reordenar al PRO, el problema que muchos ven es que en ese reordenamiento hoy se muestra mucho más cercano a los duros. “Habla poco en público y cuando lo hace muestra un discurso más duro, más en consonancia con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich”, señalan los sectores más moderados en tono de queja.

Quienes suelen conversar con Macri aseguran que no está trabajando para el 2023, y que la exposición pública no lo preocupar porque “tiene en agenda para este año uno de los eventos más importantes del mundo: la copa de Qatar”.

Quien también se fue de vacaciones es María Eugenia Vidal. La ahora diputada se fue a Pinamar, la tierra del intendente del PRO, Martín Yeza. En medio de sus vacaciones estalló el video de los funcionarios de la AFI comandando una reunión con empresarios y funcionarios del gobierno provincial. Luego de varios días en silencio decidió dar sus explicaciones.

Vidal y Yeza

La ex gobernadora mezcla momentos de calma en la playa, con lectura y charlas telefónicas. Habla con sus allegados y con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con quien planea encontrarse este fin de semana ya que el dirigente viajará a Pinamar, en una mezcla de viaje de descanso y campaña.

Con la reunión del lunes descartada por la queja de los legisladores del Frente de Todos ante la cantidad de requisitos que puso Juntos por el Cambio para ir, Pinamar va a ser el centro neurálgico de este sector del PRO. Este fin de semana también estará llegando a la ciudad balnearia Cristina Ritondo, futuro presidente del interbloque en Diputados, concentrando a buena parte de la mesa chica del sector al que los duros denominan “dialoguistas”.

Ese encuentro servirá para discutir el corto y el mediano plazo. La primera parte será la estrategia que llevará adelante este grupo en las conversaciones con el Gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y a mediano plazo, la pelea dentro de JxC y el posicionamiento frente a los “halcones”, más aún teniendo en cuenta cómo se empezaron a mover dentro del Congreso de la Nación, el lugar en el que este año se va a concentrar buena parte de la discusión política. “No podemos cometer más errores como los de Bienes Personales en el Congreso”, aseguran.

Patricia Bullrch (Franco Fafasuli)

Más adelante el Jefe de Gobierno porteño tiene pensando tomarse unos días en el sur del país, en donde se reunirá con el ex presidente Macri. De los encuentros con Sergio Massa y las conversaciones con Alberto Fernández poco queda. “Hace meses que no hablan ni se ven”, aseguran.

En paralelo, Rodríguez Larreta sí se comunica todo el tiempo con los gobernadores radicales de Jujuy, Corrientes y Mendoza, los únicos que al igual que él, gestionan un estado subnacional dentro de Juntos por el Cambio. “Por el pacto fiscal y por el encuentro con Guzmán hablaron y hablan todo el tiempo”, señalaron desde Uspallata.

Por el lado de Elisa Carrió, otra de las socias fundadoras de Juntos por el Cambio, desde su entorno aseguran que se tomó “varios días de vacaciones” pero que “sigue hablando con todos”. Y todos así lo entienden. “Fue ella la que encabezó las críticas al acercamiento que muestran Patricia Bullrich y Javier Milei”, señalan desde Juntos por el Cambio.

“Todos sus legisladores salieron a reprochar el proyecto de ley de rebaja del IVA y apuntaron a donde duele ya que lo criticaron con dos palabras que hacen mucho ruido dentro de la coalición, populista y de derecha, las dos cosas que nadie quiere ser”, agregaron.

Patricia Bullrich es quizás la que se muestra más activa públicamente de los líderes del Juntos por el Cambio. Va a los programas de televisión, sale por radio y no ahorra críticas tanto para adentro como para afuera. En una misma entrevista puede fustigar al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la ex gobernadora Vidal. “A esta altura de la vida, que haya alguien que haga una reunión de ese tipo da bronca, porque se termina dando vuelta la historia”, reclamó.

La ahora presidenta del PRO tiene pensado salir de “gira” a partir del 15 de enero. Pueblos, fiestas patronales, playa, todo servirá para mostrarse de cara al 2023 y así lo están diagramando. Mientras tanto, busca hacerse fuerte en el Congreso y seguir explotando su imagen de dura. “Los legisladores de Bullrich tienen un plan, una idea, de ir metiendo proyectos de ley como el de la rebaja del IVA cada 10 o 15 días. Son proyectos inviables desde el punto de vista legislativo, pero lo van a usar para marcar la cancha”, revelan. Algo así explicó el diputado Gerardo Millman, la voz de Bullrich en la Cámara de Diputados, al explicar cuál era la intención de su proyecto de ley y los pasos a seguir en el Cámara baja.

Otro que no se fue de vacaciones sino que volvió a su provincia pero sigue en contacto con todos es el senador radical Alfredo Cornejo. Desde su Mendoza natal reparte su tiempo entre la política y el deporte. “Habla con todos, con Macri, con Bullrich, con Morales, con Negri, con Naidenoff, por las reuniones que tienen con el Gobierno y siempre se hace una o dos horas por día para dedicarle al deporte. De noche, alrededor de las 21 horas, se lo puede ver jugando al paddle”, pasión que comparte con el ex presidente Macri, explican desde el entorno del presidente del interbloque de Juntos poor el Cambio en el Senado.

Otro que mezcla gestión con política es el gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales. El hombre que hoy tiene más diálogo con la Casa Rosada está decidido a disputarle el poder al PRO dentro de Juntos por el Cambio y así quedó claro cuando días atrás reprochó la falta de acuerdo para aprobar el presupuesto y -la frase que más dolió- cuando señaló que “la deuda la tomamos nosotros” en referencia a la negativa de los “duros del PRO” de ir a la reunión con Guzmán.

“Todo el mundo sabe que el radicalismo no participó de la decisión de ir al Fondo Monetario, por eso molestó tanto la frase de Gerardo porque apuntó directamente a la gestión del PRO dentro de Cambiemos”, explicó un radical que lo conoce de sus años legislativo.

Un detalle no menor, entre los contactos de Morales durante los primeros días de este año no figura el ex presidente Mauricio Macri

Por el lado del kirchnerismo, fuentes cercanas a Máximo y Cristina Kirchner señalaron que ambos se encuentran en el sur del país, aunque no dieron precisiones de la localidad ni de la fecha de regreso. “Están en contacto permanente con el Presidente”, aclararon.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está cursando un proceso de aislamiento en la ciudad de Pinamar como consecuencia de que su mujer, Malena Galmarini, dio positivo de Covid 19.

Seguí leyendo: