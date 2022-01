Tras el escándalo de Villegas y la “Gestapo”, Kicillof vuelve a la carga con el pedido de renuncia del jefe de los fiscales bonaerenses

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría”, dijo en junio del 2017 el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas. El funcionario de la administración de María Eugenia Vidal, lo expuso en una reunión realizada en oficinas de la sede porteña del Banco Provincia frente a empresarios de la construcción de La Plata, el intendente de la capital provincial, Julio Garro; el senador bonaerense Juan Pablo Allan; el ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi y -según denunció la vicepresidenta Cristina Kirchner- integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Allí se planteó la coordinación entre integrantes del gobierno de entonces, de la Justicia y de los empresarios para acusar al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina por sus prácticas sindicales. Allí, Villegas reconocía: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar”. Tres meses después, Medina fue detenido por orden del juez Luis Armella. Ahora, la atención se puso, nuevamente, sobre el rol del Procurador -el jefe de los fiscales- Julio Conte Grand.

En este contexto, desde el gobierno bonaerense se reactivó la avanzada contra el funcionario judicial que antes de llegar a ese puesto era el Secretario Legal y Técnica de María Eugenia Vidal. También había trabajado con la gestión del PRO en la Ciudad, bajo el mismo rol que en el ejecutivo bonaerense, cuando el Jefe de Gobierno era Mauricio Macri. Tras la aparición del video que divulgó la AFI y los dichos asignados a Villegas y por el que el ex funcionario pidió disculpas, en el Frente de Todos buscan que Conte Grand renuncie.

Es que para el oficialismo no es sencillo conseguir la remoción. Para ello se necesita de un proceso a iniciarse en la Legislatura bonaerense en el que, producto de la paridad de la composición en las fuerzas políticas, no están los votos necesarios.

“Son mecanismos complejos, pero no podemos convivir con este escándalo solo por falta de número. Por eso es que estamos pidiendo que Conte Grand dé un paso al costado”, expresó a Infobae, la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García.

La legisladora es una de las integrantes del gobierno de Axel Kicillof que desde hace algunos años viene cuestionando y denunciando el accionar de Conte Grand. Aduce su imparcialidad manifiesta. Algo que también reclamó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, cuando se conoció semanas atrás una foto de Conte Grand almorzando con el ex presidente Mauricio Macri.

Julio Conte Grand y Mauricio Macri (Foto: Pablo Duggan)

Para iniciar un proceso contra Conte Grand, el camino debiera empezar en la Cámara de Diputados provincial. El oficialismo debería acusarlo por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo. Para ello requiere los dos tercios de los presentes. En la Cámara baja, con todos sus integrantes en el recinto, ese número es de 61 votos . El Frente de Todos cuenta con 43 bancas, mientras que Juntos tiene 40 legisladores. Al oficialismo le faltan 18 votos. Aunque, el proceso no termina allí. La constitución provincial establece en su artículo 74 que “cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado”.

Una vez recién avanzado en ese punto, se le da curso a la actuación del Senado donde también se precisan de los dos tercios. Hoy el Frente de Todos tiene la misma cantidad de senadores que el oficialismo: 23 bancas.

Es por eso, que la propia García hizo un llamamiento a la UCR y otros espacios que integran la coalición opositora. En el marco de la interna que atraviesa la oposición, el oficialismo ve una hendija donde poder penetrar para fisurar el posicionamiento de Juntos. Un desafío bastante complejo. Incluso, hasta el momento no se han iniciado conversaciones formales por este tema. La oposición no se expresó y difícilmente lo haga en el corto plazo.

“Juntos por el Cambio tiene distintas integración, no sé si todas las fuerzas políticas opinan lo mismo frente a un escándalo de esta magnitud”, aseveró García.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez ,también pidió la salida de Conte Grand, al conocerse el video que tiene a Villegas como protagonista. “Esto no es legal y ese video vino a traer luz sobre una práctica que denunciamos hace tiempo. Sería importante que dé un paso al costado. Su proceder daña la confianza de los bonaerenses en las instituciones”. sostuvo.

Al inicio de la pandemia en la primera mitad del 2020, el gobierno también acusó a Conte Grand de haber sido el responsable de la llamada “liberación de presos”. Días atrás, el oficialismo recordó aquel episodio. Fue durante la sesión en la que se votó el Presupuesto 2022 cunado la diputada provincial del oficialismo Susana González, defendió la inversión en materia penitenciaria y aprovechó la ocasión para acusar al titular del Ministerio Público Fiscal. “Cuando un gobierno tiene prioridades puede desarrollar un presupuesto para cubrir estas prioridades -infraestructura penitenciaria- y no gastarlo en cablear penales para escuchar a los presos y los abogados, no gastarlos en armar mesas judiciales, no gastarlos en un Procurador de la Corte que emite una resolución obligando a los fiscales a que morigeren las penas de los reclusos y que después diga que este gobierno ha liberado presos cuando todos sabemos que el Poder Ejecutivo no puede liberar presos”.

González también elevó un proyecto de repudio en la Cámara baja provincial en la que expresa que la aparición del Video divulgado por la AFI “no hace otra cosa que corroborar y poner en evidencia, una vez más, la existencia de una red de inteligencia y apriete que por lo menos comprendería a la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, al actual procurador Julio Conte Grand, parte del Poder Judicial, al ex Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, al ex Ministro de Trabajo Villegas, entre otros”.

SEGUIR LEYENDO: