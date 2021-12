Alberto Fernández recibió a Luis D’Elia por primera vez desde que es Presidente

El dirigente Luis D'Elia se reunió con Alberto Fernández, acompañado de su esposa Lorena Felices (@Luis_Delia)

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Quinta de Olivos al dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Luis D’Elia. Es la primera vez que comparten una foto oficial juntos durante la gestión del Frente de Todos, luego de que el referente territorial estuviera preso durante tres años y recuperara la libertad en agosto pasado.

“Hoy nos recibió en Olivos el compañero Presidente Alberto Fernández”, publicó D’Elia en su cuenta de la red social Twitter, junto a su mujer Lorena Felices, en una imagen en la que se lo puede ver en compañía del jefe de Estado.

Durante los dos años de gestión del Frente de Todos, D’Elia expresó en varias oportunidades duras críticas hacia el rumbo del Gobierno desde su columna en radio Rebelde, si bien mantuvo en todo momento su adhesión a la coalición electoral. Uno de los últimos reproches sucedió días atrás, cuando cuestionó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por haber compartido un encuentro con artistas y periodistas en el partido bonaerense de Pilar.

“Qué suerte que tienen los artistas, yo estuve preso tres años por kirchnerista y jamás levantó el teléfono”, apuntó D’Elia en sus redes sociales. No obstante, continuó la publicación destacando la figura de la ex mandataria: “A pesar de todo, creo que Cristina Fernández de Kirchner es el mejor cuadro que tenemos como Pueblo Argentino. Fundamental en estas horas decisivas”.

D’Elia fue un aliado estratégico del gobierno de Néstor Kirchner. Con el tiempo, el dirigente social perdió influencia progresivamente en los círculos de poder del kirchnerismo. Uno de los puntos de quiebre en la relación ocurrió en la crisis política por la firma del Memorándum con Irán, donde D’Elia tuvo una participación en las conversaciones. En 2017 fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio en el marco de esa causa, en la que terminó sobreseído junto a Cristina Kirchner y otros funcionarios.

El tuit de Luis D'Elia que compartió en las redes sociales (@Luis_Delia)

Fiel al kirchnerismo, el dirigente social no suele ocultar su malestar por ser dejado de lado o como fuente de consulta en la coalición. En 2017, en el marco de la campaña de Unidad Ciudadana, lo bajaron de un acto. En una entrevista en septiembre pasado con radio La Red, D’Elia criticó a La Cámpora por ese hecho: “Al kirchnerismo lo construimos Carlos Kunkel, Aníbal Fernández, Néstor Kirchner, Luis D’Elía... Estos pibes no sé quiénes son. Qué sé yo”. A la agrupación que encabeza Máximo Kirchner le llegó a adjudicar una “hegemonía sectaria y excluyente” en su forma de gobernar.

En sus últimos editoriales radiales, el líder piquetero se mostró preocupado por el futuro acuerdo que lleva adelante el Gobierno con el FMI. Después de muchos cuestionamientos a su gestión, D’Elia reconoció que se “están despejando incertidumbres políticas” con Alberto Fernández.

“Le piden acuerdo con el Fondo y no hay acuerdo con el Fondo; le piden ajuste, no hay ajuste; le piden sumisión a las políticas internacionales del imperio y la verdad no hay eso hasta ahora; le piden a Alberto tareas drásticas a la hora de podar el Estado y no hay achique del Estado, hay un Estado que interviene”, sostuvo en uno de esos comentarios.

Después de un largo período de reclamos hacia la interna, este miércoles D’Elia volvió a Olivos. En agosto, había salido de la cárcel por la causa de la toma de una comisaría en La Boca en el año 2004. Con ese historial a cuestas, reconoció la invitación del Presidente. “Compartimos un extenso y profundo diálogo donde repasamos buena parte de la agenda política. Agradecemos el gesto y su enorme generosidad ”, contó el histórico líder piquetero en sus redes sociales.

