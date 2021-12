Tucumán se convirtió en la primera provincia en aplicar el pase sanitario obligatorio para eventos, cines, boliches y gimnasios

El gobernador Osvaldo Jaldo estableció el “pase sanitario” obligatorio para eventos masivos, cines, boliches y gimnasios, entre otros establecimientos

La provincia de Tucumán será la primera que implementará el “pase sanitario” para eventos masivos. El gobernador Osvaldo Jaldo anunció hoy el requisito de contar con esquema completo de vacunación contra el COVID-19, a través de un carnet oficial, para asistir a aquellas actividades que representen “mayor riesgo epidemiológico”.

La medida, que tendrá vigencia desde este miércoles hasta el 31 de diciembre, alcanzará todas las personas mayores de 13 años que tengan las dos dosis de inmunización contra el coronavirus, con al menos 14 días de anticipación de la segunda dosis al momento en que se desarrolle la actividad. La constancia será a través de la presentación del carnet oficial o con la credencial digital disponible en la aplicación Mi Argentina.

De esta manera, el requisito quedó fijado para los “eventos masivos y actividades en lugares abiertos o cerrados; la concurrencia a centros culturales, gimnasios, cines y atracciones turísticas; los eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; los recitales, salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos y otras celebraciones”.

Además, alcanza a “eventos religiosos de gran concurrencia, actos y reuniones con gran participación de personas; la concurrencia a bares y restaurantes; a espacios de trámites presenciales ante organismos como bancos, administración pública,” y comprende a trabajadores “en contacto con población de riesgo, como los residentes de hogares de larga estadía, hogares de niños, adolescentes y de espacios de personas en contexto de encierro”, se señaló en un comunicado oficial.

Quienes estarán a cargo de los controles serán las organizaciones y empresas que desarrollen el evento. Además, el Comité Operativo de Emergencia (COE), a través de las diferentes reparticiones del Estado, también podrá fiscalizar las actividades y aplicar sanciones.

La decisión, que se oficializó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 13/1 se anunció esta mañana en el Salón Blanco de Casa de Gobierno local, encabezado por la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, y a representantes del sector privado y de los gremios.

Durante el acto, Jaldo justificó la medida al afirmar que la nueva variante Ómicron del virus de COVID-19 está presente en los cinco continentes y la cepa se distribuye a nivel mundial. Ante este marco, expresó que el DNU “es una medida netamente sanitaria, para prevenir”. “Una medida que tiene como objetivo que la mayor cantidad de tucumanos estén vacunados. No hay dudas que la vacuna es la solución en este momento”, indicó.

En su análisis, el gobernador dijo que a pesar de que Tucumán tiene un 82% de población con la primera dosis colocada, y un 62% con la segunda dosis, “ todavía tenemos dando vuelta casi 200.000 tucumanos que no se colocaron la segunda dosis” .

“Por eso entendemos que con este pase sanitario y la colaboración de las diferentes actividades económicas de Tucumán podemos juntos cuidar la salud y la vida de los tucumanos”, sostuvo el gobernador. “Tenemos que lograr que sigan abiertas el 100% de las actividades productivas, industriales, comerciales, deportivas y culturales. Es decir, que aquí estamos a tiempo”, completó.

En un mensaje a los empresarios, el mandatario les pidió que a los controles de “temperatura y alcohol” tengan que sumarle pedirles “el pase sanitario”. “Con esto, vamos a lograr que muchas personas a las que les falta la vacuna, irán al nodo vacunatorio. De esta manera, vamos a tratar de persuadir para que la totalidad de los tucumanos estén vacunados”, aseguró.

En línea con el mandatario, la ministra Chahla expuso que “aparecen nuevas cepas del virus, porque mientras la gente no esté vacunada el lugar donde el virus va a mutar es ahí en los no vacunados”. Mientras que el director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali, explicó que el país “ha salido de la segunda ola y no tenemos tercera ni cuarta ni quinta, como los países europeos. Pero la situación actual es que en algunas provincias están aumentando los casos. Hay que avanzar con la campaña de vacunación para que llegue al 80% de la población, para controlar la situación, sobre todo con la tercera dosis”.

Además de referentes del sector privado y gremial, estuvieron presentes durante el anuncio el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Eduardo Garvich (Economía), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social); el fiscal de Estado, Federico Nazur; el subsecretario general de Gobernación, Pedro Sandilli; el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruíz.

Seguir leyendo: