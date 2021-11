Los celulares de Baratta: las fotos de los bolsos y las otras imágenes que le mandaba la ex mujer del chofer Oscar Centeno

El 28 de enero de 2017, Hilda Horovitz le mandó a Baratta una foto con dos bolsos.

Los peritos de la Gendarmería que analizaron los cuatro teléfonos de Roberto Baratta secuestrados por la Justicia descargaron decenas de conversaciones de WhatsApp que tienen interés para la investigación, pero también un total de 23 imágenes y 7 audios. Todo el material fue agregado a la causa de Gas Natural Licuado (GNL) en un informe de más de 1200 carillas al que tuvo acceso Infobae.

Las fotos son archivos que le mandaba a Baratta la ex mujer de Oscar Centeno, Hilda Horovitz, que reclamaba ayuda económica para no contar lo que sabía sobre el sistema de recaudación de los bolsos. La primer imagen fue enviada el 13 de julio de 2016. Se trata de una intimación del entonces Director de Vivienda de la Municipalidad de Ezeiza, Christian Figueroa, que reclamaba la restitución de un departamento en el barrio Madres II, donde vivía Horovitz. Ese departamento pertenecía al Plan Federal de Viviendas.

Baratta utilizó sus contactos políticos para frenar esa intimación. Horovitz se terminó mudando a otro departamento en el barrio de Once recién en abril de 2017. “Recordarle que tiene una denuncia en Ezeiza por el quilombo de la casa que la frene con Granados (sic.)”, le facturó el ex funcionario a través de su amiga Miriam Quiroga.

Tal como reveló Infobae, la ex secretaria de Néstor Kirchner fue utilizada por Baratta para silenciar a Horovitz, al menos entre 2016 y 2017. Quiroga escuchaba los reclamos y le trasmitía cada detalle al ex funcionario. No solo eso: hasta le guardó “documentos” a la ex mujer de Centeno para que no caigan en manos ajenas.

En el informe realizado por la Gendarmería también aparece el resumen de una cuenta en el banco Santander Rio, otro resumen del Credicoop, y varios presupuestos para comprar pintura, una cama, y hasta para arreglar un lavadero. Horovitz le pedía el dinero a Centeno, pero también ejercía presión sobre Baratta y Quiroga.

Además aparece la primera hoja de un contrato de mutuo (préstamo) por USD 40 mil entre Horovitz y Centeno por la compra del departamento de Once. “Cuando nos separamos, con las amenazas que me hacía me pide que le devuelva los 40.000 dólares. Entonces yo aprovecho que Baratta le compró el departamento a ella y por el mismo escribano acordamos hacer figurar que el departamento se lo compre yo y lo pusimos como compensación económica”, explicó el remisero ante la Justicia en su primera declaración.

Entre las imágenes rescatadas, hay una captura de pantalla que tomó Horovitz de un comentario que ella misma agregó a una nota de Infobae publicada el 8 de agosto de 2017, casi un año antes que estallara el escándalo de los cuadernos. Ese mensaje rezaba: “Buenas tardes, tengo para contarles de la gestión anterior. Se trata de un chofer de un funcionario.Siendo este chofer pudo lograr en los 4 años tener un montón de cosas que jamas podría lograr un chofer trabjando dia noche con un sueldo se copio de su jefe (sic)”.

Las dos imágenes más relevantes son de los bolsos que segúno Horovitz utilizaba Centeno junto a su jefe para trasladar el dinero de las coimas.

En la primera foto, del 28 de enero de 2017, los bolsos están en el piso. Se ve un bolso negro a la izquierda y otro bolso de color celeste a la derecha. Horovitz le manda la foto a Baratta y le advierte: “Para que vea que no lemiento esto no eran suyo no traían lo top secet (sic)”.

En la segunda imagen, fechada el 22 de mayo de 2017, aparecen los mismos bolsos, pero esta vez están sobre una cama y el bolso negro se ubica a la derecha. Horovitz otra vez usa la foto para amenazar a Baratta: “Oscar decía que estos bolsos traían los Dolares Robados de la cueva.Y Que usted ledaba migaja estos son algunos de los bolsos porque el llevaba muchos a casa de Bartolomé Mitre y acá en olivos (sic)”.

Los expertos de la Gendarmería analizaron el contenido de dos teléfonos de la marca Iphone, un Motorola modelo “W220″, y un Samsung modelo “SGH-A157V”.

De los dos Iphone, solo se puedo acceder a uno de ellos, identificado como “modelo 1586″. Ese aparato tenía una tarjeta SIM de la empresa Movistar y fue secuestrado en el departamento ubicado en José Hernandez al 2000. Mediante la herramienta “UFED Premium”, de la empresa israelí Cellebrite, los expertos obtuvieron la contraseña de cuatro números y lograron copiar todo el contenido.

En uno de los siete audios, fechado el 19 de mayo de 2017, Horovitz le pide a Baratta que frene la embestida de Gisela, una de las hijas de Centeno. “Hola Roberto, mejor que hable con Oscar y que le diga que la hija se quede tranquila porque yo los papeles que tengo de prueba, no los tengo yo, los tiene, ni los tiene Miriam. Los tiene un periodista. Este... todas las cosas, pruebas que tengo, de los recibos que las fotos que le mandé a usted, todas las tiene un periodista. Sólo tengo que ir y decirle que actúe, nada más. Así que dígale que se deje de joder, que no haga nada, que no me mande a la Justicia porque no tiene por qué meterse y no tiene por qué mandarme a la Justicia”.

(Gustavo Gavotti)

Ese mismo día, cerca de la medianoche, la ex de Centeno otra vez amenaza a Baratta con hablar y contar todo. “Yo tengo firm... tengo los recibos de, que él firmaba, que le hacía firmar a los choferes que manejaban, desde el primer día hasta el último día. Tengo todo. Año por año. El pre... el préstamo prendario que sacó en el Banco Santander Río. a mi nombre, eh, tengo las fotos de la casa, tengo las fotos de (tose) de la, de la pileta, del quincho que le hizo a la madre (tose). Bueno, tengo un montón de cosas. Así que, y bueno y yo voy a decir que era el chofer suyo, que trabajaba en el Ministerio y si me llaman voy a decir la verdad, como siempre, hasta ahora (sic)”.

El último audio rescatado tiene fecha del 25 de agosto, a las 0:23 horas, y dura 19 segundos: “Hola buenas noches Roberto. Bueno, te... Yo cumplí con mi palabra, lo llamé, pero usted no, no atiende. A lo mejor quizás se equivocó de, de llamar a la, a otra persona y me llamó a mí, y no entendí bien, pero bueno. Este... saludos y que descanse, hasta pronto, (sic.)”.

Los chats se interrumpen abruptamente el 18 de octubre, un día antes de la detención de Baratta por el caso GNL.

