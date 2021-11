Raúl Zaffaroni: “El domingo la democracia se salvó de una nueva versión de Golpe de Estado”

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, dijo este miércoles que “ el domingo pasado la democracia se salvó de una nueva versión de Golpe de Estado ” y apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri

El ex magistrado sostuvo que “el odio y gorilismo” de la Revolución Libertadora sigue vigente en la oposición. “Lo que pasó (en la elección) nos salvó de una nueva versión de golpe”, dijo. Y agregó: “No es el 55, pero indiscutiblemente que empezar a hablar de la ‘transición ordenada’ es una forma destituyente”.

“Estaban (los de Juntos por el Cambio) esperando un desastre de ganar por 15% para empezar a decir que era ingobernable el país, que había que adelantar las elecciones. Nosotros eso ya lo veníamos viendo, pero no se dieron cuenta que de alguna manera la reaparición del yeti (Mauricio Macri) iba a hacer reflexionar a alguna gente que no había votado ”, sostuvo Zaffaroni en su columna semanal de los miércoles en el programa La García de AM750.

“Fue muy explícito. Macri fue un yeti parlante que avivó el temor de la gente. Hablando de la transición ordenada, en realidad estaba anunciado un golpe encubierto , la forma en la que se pueden dar ahora, no ese golpe explícito y brutal, no bombardeando la Plaza de Mayo, si no en la nueva versión acomodada a esta época”, añadió.

El ex presidente Mauricio Macri

Sin embargo, para Zaffaroni, las urnas efectivamente revirtieron eso: “De alguna manera el pueblo se asustó bastante. Hubo un sector que vio que la aparición del yeti estaba anunciando la vuelta por esa vía”.

“ Creo que el domingo se salvó la democracia, se salvó la continuidad institucional. Se habrán cometido muchos errores, eso no importa, habrá que corregirlos, pero por lo menos creo que tenemos una continuidad institucional que es importante ”, añadió.

En tal sentido, destacó la importancia de la movilización a Plaza de Mayo, por el Día de la Militancia, que se realizará hoy en respaldo al gobierno del presidente Alberto Fernández. El ex juez de la Corte sostuvo que la movilización sirve para “recuperar la mística y renovar la lucha” de cara al 2023.

“ Es importante que se retome la actividad de la militancia y que se hagan algunas cosas para devolver la mística, que se perdió estos años. No paso factura, pero hay que hacer algunas cosas para renovar la lucha. Aunque se gane o se pierda, no importa, hay que ensayar y renovar el fuego místico que ha tenido el movimiento nacional ”, enfatizó.

Alberto Fernández, presidente de la Nación

Finalmente, Zaffaroni consideró que el progresismo latinoamericano debe “pararse unido” frente a las complejidades del mundo. “Si América Latina retoma el camino de sus movimientos populares y la reafirmación de su independencia económica podemos dar un buen mensaje a la humanidad”, concluyó.

Seguir leyendo: