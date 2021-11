Axel Kicillof ya piensa en el día después de la elección: prepara el Presupuesto 2022 y empuja otras leyes

Axel Kicillof

Más allá del resultado electoral de este domingo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prepara el envío del Presupuesto 2022 a la Legislatura bonaerense y tracciona a través de sus negociadores un paquete de leyes con los que busca darle un poco más de ritmo tanto a la Cámara de Diputados como al Senado bonaerense a tratarse a fin de año. En el entorno del mandatario adelantaron que el recambio legislativo no condicionará la discusión de la “ley de leyes”, aunque recuperar algunas bancas -uno de los objetivos iniciales de la campaña provincial- facilitará la discusión. Sin embargo, ganar terreno legislativo se presenta como un escenario que con los resultados de las PASO asoma lejano.

Es que de repetirse los guarismos de las elecciones primarias, el oficialismo seguirá en desventaja en el Senado bonaerense, mientras que en Diputados deberá buscar algunos aliados. Desde hace algunos días, en el Ejecutivo bonaerense miran más allá de lo que pase el domingo dando por descontado que una remontada de cuatro puntos será difícil. Leen también que los últimos episodios que ganaron la agenda pública, como el asesinato de la kiosquero Roberto Sabo, pueden influir negativamente en la consideración electoral del oficialismo.

Por eso, Kicillof -que este viernes por la tarde mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa del que no trascendieron detalles-, mira la agenda más allá de la elección. Desde el Ejecutivo empezaron a empujar una serie de proyectos de ley que desean darle tratamiento en los próximos meses. Allí se anotan: el Programa Provincial para el Empresariado del Futuro, la adhesión a la Ley Nacional de Etiquetado Frontal de Alimentos, ley de Infancias Respetadas en las Asociaciones Civiles, la Ley provincial de Humedales y la creación del Instituto Biológico Tomás Perón Sociedad del Estado, un proyecto que se impulsa desde el ministerio de Salud que actualmente conduce Nicolás Kreplak.

El Frente de Todos está en deventaja en el Senado bonaerense

En la misiva que hicieron correr desde la administración Kicillof, hubo una sentencia clara de cara a las elecciones y es que “al no contar con quórum propio en la Cámara de Diputados (donde el oficialismo es la primera minoría) y al ser Juntos por el Cambio mayoría en el Senado (donde tiene quórum propio) ; el destino de estas propuestas se encuentra sujeto a las negociaciones con la oposición ”.

Pero lo que es de interés supremo y será una negociación política también en vistas a 2023 es el Presupuesto 2022 y la Ley Fiscal Impositiva. El resultado de las elecciones también ordenará a la oposición. Hasta el momento, Kicillof ha tenido algunas gestiones favorables en la negociación legislativa, pero no como hubiera deseado . Allí, aparecen distintos factores según quién cuente la experiencia. El oficialismo dirá que no hubo interlocutores claros, que había un preacuerdo por algunas leyes -como la ley fiscal impositiva- alcanzados con la ex gobernadora María Eugenia Vidal que luego no se cumplieron. En la oposición advierten que la negociación con el Ejecutivo rápidamente se agotaba.

Ahora, quienes se han sentado en esa mesa de negociación son el nuevo jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y un grupo de intendentes y legisladores que le responden. Desde el radicalismo, por ejemplo, creen que con Insaurralde la situación cambiará.

En lo que hace al Presupuesto 2022 trascendió -luego de algunas entrevistas que brindó el ministro de Hacienda Pública y Finanzas, Pablo López- que al igual que el 2021 se centralizará en obra pública, educación y seguridad, que seguirá el rumbo de lo que es la actual ley de leyes, aunque actualizado con el impacto de la inflación.

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete bonaerense

Cómo afrontar esa negociación para el oficialismo es un misterio a medias que terminará de develarse a partir del 15 de noviembre. Es que si ya era compleja la negociación legislativa por la composición de las cámaras, luego del resultado de las PASO la ecuación no cambiaría demasiado.

“No cambia demasiado si tratamos el presupuesto antes del recambio legislativo que después”, explicaban cerca de Kicillof. La sensación que se percibe puertas adentro en el gobierno provincial es que todo será cuesta arriba a partir del 10 de diciembre cuando haya nuevos legisladores.

Por eso, el Ejecutivo ya estuvo explorando algunas opciones. Vía Insaurralde y sus entorno que componen Juan Pablo de Jesús, vicejefe de Gabinete y ex intendente del partido de La Costa, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin o el senador provincial Adrián Santarelli, se viene trabajando en un acercamiento con el foro de intendentes de la Unión Cívica Radical. “Hablamos el mismo idioma”, dijo un intendente radical luego de la primera reunión con el jefe de gabinete. Sostienen que el ex intendente de Lomas conoce cómo se conjuga la relación intendencias provincia.

Insaurralde será uno de los articuladores con la oposición a partir del 15 de noviembre, en un formato que se insinúa de mayor apertura que viene atado de los cambios en el Gabinete provincial que se dieron luego de las PASO. El resultado de este domingo también traerá nuevamente un proceso de discusión interna que el Frente de Todos espera que sea menos ruidoso que el último sacudón político .

