Axel Kicillof selló una tregua con Juntos en la Legislatura y se aprobaron dos proyectos clave

Axel Kicillof

A semanas de las elecciones 2021 y antes de entrar en el sprint final de la campaña, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la oposición sellaron un acuerdo transitorio para aprobar en la Legislatura bonaerense distintos proyectos de ley que había enviado el gobernador Axel Kicillof: un pliego para designar como director del Banco Provincia a Alejandro Formento, un abogado que responde al gobernador, y la ampliación en la eximición del impuesto inmobiliario para distintas actividades afectadas por la pandemia.

Cómo había adelantado Infobae, el gobernador se sumergía esta semana a encarar negociaciones con la oposición con dos proyectos que coyunturalmente eran vitales. La designación del director del Banco Provincia venía demorada desde el mes de agosto y el directorio no podía reunir quórum ya que no tenía la cantidad mínima de integrantes. Es que todo empezó desde el momento de la renuncia de Agustín Rossi al ministerio de Defensa. Rossi fue reemplazado por Jorge Taiana. Taiana, que en ese momento era senador nacional, abandonó el Senado y su lugar fue ocupado por Juliana Di Tullio, quien había sido candidata a senadora suplente en 2017. Cuando Di Tullio reemplaza a Taiana, deja su lugar en el directorio del Banco Provincia. Entonces el organismo que venía funcionando con cuatro de los ocho integrantes, perdió quórum ya que no podía reunir a la mitad más uno. Así, las acciones del banco quedaron limitadas, sobre todo lo que sugiere a grandes préstamos o adelantamientos de programas que deben tener la autorización del directorio para ejecutarse.

El Ejecutivo bonaerense esperaba este jueves la aprobación del pliego de Formento. Lo obtuvo ante el condicionamiento que puso la oposición: que en diciembre, una vez establecida la nueva composición legislativa, vuelvan a discutirse los cuatro lugares que están acéfalos y que por tradición tácita corresponden a la oposición.

En la semana previa a la votación, quién intercedió en la negociación -o al menos dio su compromiso para que a fin de año se retome el diálogo- fue el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. “Accedimos ante un pedido del nuevo jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, ya que dio su palabra de que en diciembre se van a tratar todos los pliegos vacantes”, describió el senador provincial Agustín Maspoli en declaraciones radiales a Cadena Río.

La senadora Juliana Di Tullio y el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde

Menos impuestos

Otro proyecto que el Senado bonaerense aprobó fue la eximición impositiva en materia inmobiliaria a sectores de servicio por la pandemia, otra iniciativa que el Ejecutivo anunció como parte de los anuncios luego de la derrota electoral de las Primarias.

En este punto, se le imprimieron algunos cambios a la iniciativa original y se amplió el espectro al que alcanza la eximición del pago del impuesto inmobiliario en el edificado, rural y baldío y también se amplió el período que originariamente abarcaba el período marzo-septiembre 2020 y a servicios de alojamiento y hoteleros en sus diferentes modalidades.

Pero en el debate legislativo y la negociación se sumaron cines; salones de fiestas y lugares de convenciones; guarderías y jardines maternales; gimnasios; parques de diversiones, temáticos y boliches bailables . Además, se incluyeron las cuotas 1,2,3 y 4 de este año para el inmobilario urbano y para el baldío, mientras que para el inmobiliario rural o semi rural el benficio corre para las cuotas 1,2 y 3 en las actividades alcanzadas.

Pese a haber acompañado, la oposición tuvo una posición muy dura durante el debate en el Senado. El senador de Juntos Walter Lanaro dijo que celebraba “que al fin estemos hoy bajando impuestos, el problema es que llega tarde, con una economía destrozada por culpa de una cuarentena eterna y fatal”. En tanto que en la misma línea se pronunció la senadora Flavia Delmonte -también opositora- quién aseguró: “Hemos trabajado mucho en estos días, para poder incluir más prestadores de servicios turísticos, pero también para ampliar este beneficio a otros rubros que fueron muy castigados por las medidas restrictivas adoptadas como los salones de fiestas, los jardines de infantes y maternales y los gimnasios”.

Desde el oficialismo le bajaron el tono a las críticas opositoras. “Tenemos que estar festejando este consenso que supone una consecuencia fiscal para la provincia de Buenos Aires que no es menor. En el proyecto original estábamos hablando de casi 600 millones de implicancia fiscal. Ese contenido fiscal va a ser aumentado con los rubros que se incorporaron con una negociación seria y responsable con la oposición ”, ramarcó el senador oficialista Marcelo Feliú.

Pese a tener mayoría de Juntos, Kicillof pudo avanzar en el Senado con las iniciativas impositivas y la designación del director del Banco Provincia

“Celebro que al bloque opositor les interesen las medidas productivas, porque cuando fueron gobierno cerraron 9 mil pymes y creo que hay que tener memoria . Esta medida no es electoral . Es en el marco de un programa de reactivación del turismo”, sostuvo por su parte la senadora del Frente de Todos, Ayelén Durán.

Desde el Ejecutivo se explicó que aquellos contribuyentes que ya abonaron el impuesto inmobiliario por el cual se votó la eximición se les hará un crédito fiscal que anula deudas e intereses de las cuotas no pagadas y genera un saldo disponible por los montos abonados.

Además de estas dos iniciativas, el Senado designó por unanimidad a su nuevo secretario administrativo, Martín Di Bella, ex titular de ARBA entre otros cargos y quien reemplazará en la secretaría administrativa del Senado a Roberto Feletti, actual secretario de Comercio Interior de la Nación.

SEGUIR LEYENDO: