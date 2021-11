El teléfono de Roberto Baratta: apuntan a reforzar las acusaciones contra Cristina Kirchner en el caso Cuadernos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

Los investigadores de la causa de los cuadernos, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusada de encabezar una banda que recaudaba coimas entre empresarios, apuestan a las revelaciones que puedan encontrarse en el celular de Roberto Baratta, el ex secretario del Ministerio de Planificación kirchnerista cuya figura ocupa un lugar central en el expediente. Es que sostienen que estos nuevos datos, a los que hasta ahora no se habían podido acceder, vienen a confirmar la hipótesis que los acusados siempre negaron. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, parte de esa información ya fue remitida al Tribunal Oral Federal 7 y también al juzgado federal 12, donde se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Baratta.

Si bien la causa ya fue elevada a juicio oral y se encuentra bajo el análisis del Tribunal Oral Federal 7 que hasta ahora no ha puesto fecha de inicio al debate, un remanente de la causa existe aún en el juzgado que perteneció al juez Claudio Bonadio, hoy a cargo momentáneamente de Julián Ercolini, y con el impulso del fiscal Carlos Stornelli.

Según indicaron fuentes judiciales, Stornelli se encuentra trabajando en los aportes que puedan hallarse en el iPhone de Baratta, en donde -por lo pronto- se encontraron las transcripciones de los mensajes que le enviaba Hilda Horovitz, la esposa del remisero Oscar Centeno, para exigirle dinero a cambio de silencio. Los mensajes existían desde septiembre de 2016, un año y medio antes de que los anotadores de Centeno fueran entregados por el periodista de La Nación Diego Cabot a Stornelli. Fue cuando el remisero dejó esos cuadernos al cuidado de un compañero de la remisería, Oscar Bacigalupo y éste se lo entregó al periodista.

Parte de la información que se obtuvo con esta nuevas diligencias -que incluyen los datos del Iphone- ya fue entregado al TOF 7, a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli -uno de los jueces trasladados que judicializó la orden de volver al tribunal de origen-. Allí interviene la fiscal Fabiana León, quien es la encargada de motorizar la acusación cuando los implicados lleguen al banquillo. Los voceros judiciales indican que el Iphone de Baratta sería solo una punta sobre las cuales se está trabajando.

Esos teléfonos habían sido secuestrados inicialmente en la causa pero nunca se había podido acceder a su contenido porque no existía la tecnología apropiado para poder abrirlos. En su momento, defensas se habían opuesto a que esos teléfonos y dispositivos siguieran siendo analizados. Es que la causa ya había sido elevada a juicio y por lo tanto la investigación sobre las pruebas que pesaban sobre los acusados estaba cerrado y la causa estaba elevada a juicio oral. Sin embargo, los planteos no tuvieron resultado favorable. No se descarta que las defensas renueven los planteos de impugnaciones, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Cristina Kirchner es la principal acusada en esta causa. Entre los acusados de haber organizado la asociación ilícita, se encuentran el ex ministro el ex ministro de Planificación Julio De Vido De Vido, Baratta, el financista Ernesto Clarens y quien presidiera la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. La banda, se dijo en instrucción, también fue integrada por José López, ex secretario de Obras Públicas y arrepentido; y Claudio Uberti, ex director del organismo que controló las autopistas por peaje y también arrepentido. El propio Centeno, también imputado-colaborador- vive hoy como testigo protegido.

La causa cuadernos se inició dentro de la causa conocida como GNL, en donde se investigaba desde 2014 la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y que estaba en manos de Bonadio y Stornelli. Las defensas, en varias oportunidades, cuestionaron la forma del inicio de esta investigación y lo que consideraron maniobras de “forum shopping” para que esos dos funcionarios intervinieran en lo que se convirtió la megacausa cuadernos. Es que las anotaciones de Centeno permitieron concentrar en el una docena de expedientes -algunos nuevos, algunos ya existentes-, como cartelización de la obra pública, los subsidios al transporte automotor y ferroviario o la causa de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades en todo el mundo.

“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década. En ellos se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, sostuvo la Cámara Federal en diciembre de 2019, al confirmar los primeros procesamientos en la llamada causa cuadernos.

El expediente creció al compás de las declaraciones de “arrepentidos” que pactaron con el fiscal Stornelli ante el temor de ir presos o buscando querer salir de prisión. Las defensa habían buscado “voltear” esas declaraciones, el corazón de la causa, pero por dos votos a uno la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ese pedido. Fue la única de las jugadas que hizo la defensa de CFK que no prosperó. Mientras tanto, sí logró sobreseimientos en la causa dólar futuro y en la causa del Memorándum. Por estas horas, su defensa también pidió sobreseimientos en la causa Los Sauces-Hotesur.

